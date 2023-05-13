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Kripto para yatırımcılarının duygu durumu karışık ve likidite kıtlığı ayıların elini daha da güçlendiriyor. Ancak altcoinler özelinde durum değişmeye başladı. Özellikle son 24 saattir bazı altcoinler Bitcoin düşüşüne tepkisiz kalma eğilimi gösteriyor. Bu heyecan verici çünkü genelde ara yükselişlerde benzer kalıplar görülüyor.

Uniswap (UNI)

Delphi Digital’in yeni raporuna göre, Uniswap günlük aktif kullanıcı sayısı bakımından eşine az rastlanır bir yükseliş dönemi yaşıyor. Uniswap’teki günlük aktif adresler Mayıs 2021’den bu yana görülmemiş seviyelere tırmandı. Fiyat olarak olmasa da Uniswap aktiflik bakımından boğa sezonuna girmiş gibi görünüyor.

9 Mayıs itibarıyla, merkezi olmayan borsa 25.409 aktif adres kaydetmiştir. Uniswap’ın günlük aktif adresleri, 1. çeyrekteki genel piyasa yükselişi ve son birkaç haftadır yaşanan meme coin çılgınlığının etkisiyle yıl başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. Fakat burada bir sorun var. Meme coin çılgınlığı söndü ve eğer yükselişin tek nedeni buysa on-chain’de yanıp sönen yeşil alarmlar geç kalmış olabilir.

Ayrıca Delphi Digital, Uniswap’teki benzersiz cüzdan sayısının yaklaşık 80.000 kullanıcı kaydedilerek neredeyse iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığını tespit etti.

UNI Coin Yorum

Uniswap’ın ağ etkinliği geçen yıl önemli ölçüde artarken, Token Terminal’den alınan veriler DEX’in bazı temel ekosistem ölçümlerindeki düşüş eğilimine dikkat çekiyordu. Mesela geçtiğimiz yılki 519 milyar dolarlık işlem hacmi %38 oranında eridi. Peki anormal mi? Piyasalardaki sığ likiditeden de anlayacağımız üzere genel bir ilgi azalması var. Kripto para piyasalarındaki günlük kümülatif hacim 25 milyar dolarlara kadar gerilediğini düşünürsek Uniswap kabul edilebilir bir kayıp yaşamış.

Fakat işlem hacmindeki erimenin getirdiği ücret kazançlarındaki erime başka bir sorun doğruyor. Yıllık ücretler %22 düştü ve bu sürdürülebilirliği olumsuz etkileyebilir. Ayrıca ağdaki toplam kilitli değer (TVL) de 3,92 milyar dolardan %24 düştü.

UNI Coin fiyatı günlük grafikte düşüş eğilimi gösterirken, Chaikin Para Akışı (CMF) 0,10 ile erken bir yükseliş sinyali gönderiyor. Bu yükseliş sapması, bir varlığın fiyatı yeni bir düşük seviyeye indiğinde ortaya çıkar. Yani fiyat dibi bulmuş olabilir. Fakat yine de yazı hazırlandığı sırada satıcılar baskındı.

Yatırımcıların 5,2 dolar üstü kapanışlarda risk iştahı artabilir. Eğer fiyat bu bölgeyi kazanıp destek olarak koruyabilirse 5,6 ve 5,67 dolar arasındaki direnci aşarak 6,48 doları yeniden hedefleyebilir. Tersi senaryoda dip destek bölgesi olan 4,8 yerini koruyor.