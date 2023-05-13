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Kripto para piyasasının genelindeki son düşüşün ortasında Cardano‘nun (ADA) fiyatının yaklaşık bir ay boyunca düştüğü 0,35 dolar desteğine gerilediği görüldü. Bununla birlikte, günlük grafik yukarıda bahsedilen desteğin kanal formasyonunun alt trend çizgisiyle de aynı hizada olduğunu gösteriyor. Bu formasyon, bundan önce ADA’nın yaklaşık dört ay boyunca toparlanma rallisi yaptığı ve kanalın üst direnç çizgisine harika bir yükselişi tetiklemişti. İşte bu formasyonun ADA’nın gelecekteki trendlerini nasıl etkileyebileceği.

Cardano Fiyat Analizi

Kripto para piyasası son birkaç gün içinde önemli satışlarla karşı karşıya kalırken, Cardano fiyatı kanal formasyonunun destek trend çizgisinin üzerinde yatay harekete geçti. ADA fiyatı, bu akümülasyonun ortasında satıcıların destek trend çizgisini kırıp geçme girişimlerinin başarısız olduğunu gösteren birkaç düşen fiyat reddi mumu yaktı.

Bu ret mumları, kanal desteğinde düşüşün tersine dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu yansıtıyor. Bununla birlikte, düşüşün yükselişe döndüğünün daha iyi bir şekilde teyit edilebilmesi için ADA fiyatının yukarıdaki grafikte gösterilen 0,376-0,373 dolardaki ilk direnci aşması gerekiyor. Bu engelin üzerinde yapılacak bir günlük mum kapanışı, popüler altcoin ile ilgilenen yatırımcılara gerçek bir alım fırsat sunacak.

İdeal senaryoda, kanalın destek trend çizgisinden bir geri dönüş yapılması ve direnç çizgisine doğru ralli yapması beklenir. Bu senaryoda ADA fiyatı 0,5 dolar seviyesine ulaşmak için yaklaşık yüzde 40’lık potansiyel bir ralli yapacaktır. Tam tersi senaryoda ise fiyatın destek trend çizgisinin altında bir kırılma yaparak yükselişe geçememesi ve fiyatın düşmesi beklenebilir.

ADA İçin Teknik Gösterge

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) (mavi) ve düşüş bölgesine düşen bir sinyal (turuncu) sürekli bir ayı trendini yansıtıyor. 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama‘nın (EMA) ise 0,376 dolar civarında hareket ediyor oluşu bu seviyenin önemini artırıyor.