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  •   Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!

Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!

Özet

  • Dev kripto para şirketi Bakkt, 23 altcoin'i delist edeceğini açıkladı.
  • Şirketin delist edeceği altcoin'ler arasında LINK, CHZ, SUSHI, MKR gibi birçok önemli altcoin yer alıyor.
  • Delist'in gerekçesi olarak düzenleyici rehberlik eksikliği ve sektördeki diğer gelişmeler gösterildi.
09:36
13 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Düzenleyici rehberlik eksikliği ve sektördeki diğer gelişmeler, Intercontinental Exchange’in kripto kolu Bakkt‘ın bazı önde gelen merkeziyetsiz finans (DeFi) token’ları da dahil olmak üzere bir dizi altcoin’i delist etmesiyle sonuçlandı.

23 Altcoin Delist Ediliyor

Kripto para şirketi Bakkt, düzenleyici rehberlik eksikliği ve sektördeki gelişmeleri işaret ederek Aave (AAVE), Avalanche (AVAX), Bancor Network Token (BNT), Basic Attention Token (BAT), Chainlink (LINK), Chiliz (CHZ), Compound Token (COMP), Cosmos (ATOM), Curve DAO (CRV), Enjin Coin (ENJ), Fantom (FTM), Filecoin (FIL), GALA (GALA), The Graph (GRT), Internet Computer (ICP), Loopring (LRC), Maker DAO (MKR), Republic (REN), Stellar (XLM), Sushiswap (SUSHI), Synthetix (SNX), Texos (XTZ) ve Uniswap‘ı (UNI) delist ederek işlem listesinden çıkaracağını duyurdu.

CoinDesk’e konuşan bir şirket sözcüsü, “Apex Crypto’yu satın alım anlaşmamızın tamamlanmasının ardından ve düzenli coin listeleme inceleme sürecimizin bir parçası olarak platformdaki bir dizi altcoin‘i listeden çıkarma kararı aldık. Müşterilerimizin ve onların çıkarları bizim temel taahhüdümüzdür ve inceleme sürecimiz, en güncel düzenleyici rehberliği ve sektörel son gelişmeleri düşündüğümüzde bu çıkarlara en iyi şekilde hizmet edilmesini sağlamaktadır.” dedi.

Bakkt, 2022’nin Kasım ayında Apex Crypto‘yu satın almayı kabul etmiş ve anlaşma 1 Nisan’da tamamlanmıştı. Anlaşma şartlarına göre Bakkt, Apex Crypto’yu en yüksek 200 milyon dolarlık fiyat karşılığında satın alacak. Kripto para şirketi, anlaşma sonlandığında başlangıçta 55 milyon dolar ödedi ve Apex’in 2025 yılına kadar finansal hedeflere ulaşmasına bağlı olarak Bakkt hisselerinde 145 milyon dolara kadar ödeme yapacak. Bu satın alım, şirketin iki yıl sonra tüketici kripto ticareti uygulamasını kapatmasından dolayı bireysel B2B’ye doğru kaymasının bir parçasıydı.

Son Çeyrekte Geliri Düştü

Bakkt, piyasada bir yer edinmek ve kritik bir trader kitlesi elde etmek için mücadele etse de geçen çeyrekte ortalama analist tahmininin yüzde 10 altında 13 milyon dolarlık gelir açıkladı.

Kripto para şirketinin hisseleri yılbaşından bugüne yüzde 3,45 artış gösterse de son altı ayda yaklaşık yüzde 40 düştü.

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