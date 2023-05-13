Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Bitcoin İçin Kimse Böylesini Beklemiyordu! 2-3 Gün İçinde Olacak!

Özet

  • Deneyimli analist Tone Vays, Bitcoin'in yükselme ihtimalinin düşme ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşünüyor.
  • Analist, Bitcoin'in 30 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor.
  • Vays'e göre 25 bin dolara varan bir geri çekilme olacak ise ay ortasına kadar olmalı.
11:01
13 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, kripto para piyasasının genelini sarsan düşüş dalgasının ortasında Bitcoin (BTC) için yükselişin devam edeceğine dönük beklentisini koruduğunu açıkladı. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu analizi.

Analist: Bitcoin’in Yükselme İhtimali Düşme İhtimalinden Daha Yüksek

Yakından takip edilen kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin’in mevcut seviyelerden yüzde 30’un üzerinde yükselme ihtimalinin, 22 bin dolar civarına düşme ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu savundu. Analistin ortaya koyduğu yükseliş tezi, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına (halving) bir yıldan az bir süre kaldığı gerçeğine dayanıyor:

Yüzde 10’lık, yüzde 20’lik bir geri çekilmeden sonra bu destek alanlarına daha çok güveniyorum… Kendime daha çok güveniyorum çünkü yarılanma için daha az zaman var. Doğrudan 34 bin dolara çıktığımız yukarı yönlü rastgele bir salınım ihtimali, 22 bin dolara ulaştığımız aşağı yönlü rastgele bir çöküş ihtimalinden çok daha yüksek. Burada 27 bin dolarda oturuyormuşuz gibi, 34 bin dolara ulaşmak için 7 bin dolar yükselmek, 5 bin dolar düşmekten daha ağır basıyor. Bence fiyatın 7 bin dolar artması buradan 5 bin dolar düşmesinden çok daha olası. Ben sadece aşağı yönlü hareket ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum.

Ay Ortasına Kadar 25 Bin Dolara Varan Bir Düşüş Bekliyor

Deneyimli kripto para analisti BTC‘de beklentisini aşan, aşırı bir geri çekilme olsa bile yükseliş beklentisinin bozulmadan kalacağını belirterek şunları söyledi:

Düşüş beklentimi aşarak devam edecek olsak bile 20 bin dolarda olduğum gibi burada 25 bin dolardan da yükseliş bekliyorum. Aslında de 25 bin dolara çekilme ile 20 bin dolara geri çekilme arasında pek bir fark yok ancak fiyatın 25 bin dolara kadar çekilerek yükselmesi biraz daha güvenli olur. Ve böyle bir düşüş muhtemelen yarın olmayacak ama yine de Mayıs ortasında olabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
İlgili Yazılar
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Dikkat! Kripto Yatırımcıları Mayıs’ın Geri Kalanında Bu Gelişmeler Odaklanmalı!
Binance’in Kanada’dan Çekileceğini Duyurması Sonrası Asıl Şok Orada Yaşanabilir!
Binance’in Kanada’dan Çekileceğini Duyurması Sonrası Asıl Şok Orada Yaşanabilir!
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Dev Kripto Para Şirketinin Kararı Herkesi Şok Etti! Tam 23 Altcoin Delist Ediliyor! İşte O Altcoin’ler!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Bu Fırsat Kaçmaz! Teknik Bu Altcoin En Az Yüzde 40 Yükselecek Diyor!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Kriptonun İki Devi İçin Hafta Sonu Hedefleri! Bitcoin (ETH) ve Ethereum (ETH) Tahminleri!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Burada Abartıya Yer Yok! 2 Ünlü İsim Bitcoin’i Yorumladı, 30 Yıllık Tecrübeden OBO Uyarısı Geldi!
Düşüş Bitti Mi? Shiba Coin Fiyat Analizi! Shiba Inu (SHIB) İçin Sırada Ne Var?
Düşüş Bitti Mi? Shiba Coin Fiyat Analizi! Shiba Inu (SHIB) İçin Sırada Ne Var?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Hepsini Unutun! Kıdemli Analist Kripto Düşüşünü Açıklığa Kavuşturdu! Peki Bundan Sonra?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023