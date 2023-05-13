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Deneyimli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, kripto para piyasasının genelini sarsan düşüş dalgasının ortasında Bitcoin (BTC) için yükselişin devam edeceğine dönük beklentisini koruduğunu açıkladı. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu analizi.

Analist: Bitcoin’in Yükselme İhtimali Düşme İhtimalinden Daha Yüksek

Yakından takip edilen kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin’in mevcut seviyelerden yüzde 30’un üzerinde yükselme ihtimalinin, 22 bin dolar civarına düşme ihtimalinden çok daha yüksek olduğunu savundu. Analistin ortaya koyduğu yükseliş tezi, Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasına (halving) bir yıldan az bir süre kaldığı gerçeğine dayanıyor:

Yüzde 10’lık, yüzde 20’lik bir geri çekilmeden sonra bu destek alanlarına daha çok güveniyorum… Kendime daha çok güveniyorum çünkü yarılanma için daha az zaman var. Doğrudan 34 bin dolara çıktığımız yukarı yönlü rastgele bir salınım ihtimali, 22 bin dolara ulaştığımız aşağı yönlü rastgele bir çöküş ihtimalinden çok daha yüksek. Burada 27 bin dolarda oturuyormuşuz gibi, 34 bin dolara ulaşmak için 7 bin dolar yükselmek, 5 bin dolar düşmekten daha ağır basıyor. Bence fiyatın 7 bin dolar artması buradan 5 bin dolar düşmesinden çok daha olası. Ben sadece aşağı yönlü hareket ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum.

Ay Ortasına Kadar 25 Bin Dolara Varan Bir Düşüş Bekliyor

Deneyimli kripto para analisti BTC‘de beklentisini aşan, aşırı bir geri çekilme olsa bile yükseliş beklentisinin bozulmadan kalacağını belirterek şunları söyledi: