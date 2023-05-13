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  •   Bitcoin – Ethereum Korelasyonu 18 Ay Sonra İlk Kez Yüzde 80’in Altına Düştü!

Bitcoin – Ethereum Korelasyonu 18 Ay Sonra İlk Kez Yüzde 80’in Altına Düştü!

Özet

  • Kaiko'ya göre Bitcoin'in Ethereum ile olan 30 günlük korelasyonunun 18 ay sonra ilk kez yüzde 80'in altına düştü.
  • Korelasyon, iki varlığın fiyatının ne kadar birlikte hareket ettiğini ölçmeye yarar.
  • Korelasyon düşük olduğunda, fiyatlarının daha sık şekilde farklı yönlerde hareket etmesi beklenir.
13:09
13 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto araştırma şirketi Kaiko, en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) en büyük altcoin Ethereum (ETH) ile olan 30 günlük korelasyonunun 18 ay sonra ilk kez bu hafta yüzde 80’in altına düştüğünü bildirdi.

2021’in Kasım Ayından Bu Yana İlk Kez

Kripto araştırma şirketi Kaiko, Bitcoin ve Ethereum arasındaki 30 günlük korelasyonun bu hafta yaklaşık yüzde 78’e gerileyerek 2021’in Kasım ayından bu yana ilk kez yüzde 80’in altına düştüğünü bildirdi.

Korelasyon, iki varlığın fiyatının ne kadar birlikte hareket ettiğini ölçmeye yarar. Korelasyon düşük olduğunda, fiyatlarının daha sık şekilde farklı yönlerde hareket etmesi beklenir. Başka bir deyişle, korelasyonun düşmesi BTC ve ETH fiyatının eskisi kadar birlikte hareket etmediği anlamına geliyor.

Kripto Para Borsası Coinbase’den Bitcoin – Ethereum Analizi

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, BTC ve ETH kazançları arasındaki korelasyonu analiz etti. Kripto para borsası, ABD’de patlak veren bankacılık krizinin ve Bitcoin dışındaki kripto paralar üzerindeki artan düzenleyici incelemeler karşısında BTC’nin diğer kripto paralardan daha iyi performans göstermeye başlamasıyla korelasyonun Mart’ın ortasından sonuna kadar düştüğü sonucuna vardı.

Coinbase, yayımladığı raporda “Bu korelasyondaki düşüş, Ethereum’un Shanghai (Shapella) güncellemesini takip eden günlerde daha belirgin hale geldi ve 2022’nin Eylül ayında gerçekleşen The Merge güncellemesi sırasında (Ethereum konsensüs mekanizmasının iş kanıtından hisse kanıtı olarak değişmesi) gözlemlenen benzer bir eğilimi anımsattı.” dedi.

Teoride, iki varlık arasındaki korelasyonun düşmesi, her iki varlığı da bir yatırım portföyüne dahil ederek çeşitlendirme durumunun güçlendirmesini sağalr.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sunduğu veriler, Bitcoin ve Ethereum fiyatının 2023’ün ilk gününden bu yana sırasıyla yaklaşık yüzde 62 ve yüzde 50 yükseldiğini gösteriyor.

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