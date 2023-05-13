Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) ağında 13 Mayıs’ta yayınlanan verilere göre, genel DEX hacimlerinin geçen hafta boyunca önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. Bu artışın birden çok sebebi olabilir.

Solana Rakiplerini Geçti

Solana DEX hacimlerindeki büyüme ile birlikte Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB) ve Polygon (MATIC) gibi rakiplerini bu dönemde geride bıraktı. Protokol günlük faaliyet açısından rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da, DEX hacimlerindeki artış Solana’nın yakında bu sektördeki diğer protokollerle rekabet edebileceğini gösterdiği anlamına gelebilir.

DEX hacimlerindeki artışın büyük bir kısmı Raydium’un büyümesine bağlanabilir. Raydium bir zincir üstü emir defteri AMM’si olarak tanımlanıyor. Zincir içi emir defteri AMM, zincir dışı emir defterine ihtiyaç duymadan ağdaki alış ve satış emirlerini eşleştirerek ticareti kolaylaştırır.

Dapp Radar’ın verilerine göre, Raydium’daki benzersiz aktif cüzdanların sayısı geçen hafta %84,9 oranında arttı. Ayrıca, ağ üzerinde yapılan işlemlerin sayısı da %147,9 oranında arttı. Solana ağındaki Saber gibi diğer dApp’ler de gelişme gösterdi. Dapp Radar’ın verileri, protokol üzerindeki hacim ve etkinliğin geçtiğimiz ay ağ üzerinde önemli ölçüde arttığını gösterdi.

Bu DEX’lerin güçlü performansına bağlı olarak, tüm Solana platformlarındaki benzersiz DEX cüzdanlarının toplam sayısı da artış gösteri.

DEX’ler Solana’yı Etkiliyor

Yüksek DEX hacimleri Solana’nın DeFi sektöründeki durumunu da etkilemiş görünüyor. DeFi Llama tarafından sağlanan verilere göre, akıllı sözleşmelerdeki TVL’nin son birkaç ay içinde istikrarlı bir şekilde arttığı gözlemlendi. Bununla birlikte, ağdaki yüksek faaliyetin bir sonucu olarak üretilen toplam ücretler de artış gösterdi.

Solana için yüksek bir TVL, DeFi protokollerine ve hizmetlerine yönelik güçlü bir talebe işaret ediyor olabilir. Bu da Solana ekosisteminin daha fazla benimsenmesine ve büyümesine yol açabilir. Ancak, Solana’nın DeFi sektöründe sergilediği performansa yükseliş eğiliminde olsa da, fiyatı geçtiğimiz ay boyunca düşmeye devam etti. Aynı dönemde hacmi de 1,36 milyardan 366 milyona düşerek aynı duruma ortak oldu.