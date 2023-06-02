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Mayıs ayında yaşanan memecoin hype’ı, yarım milyondan fazla kullanıcı ile rekor sayıda yatırımcının merkeziyetsiz kripto para borsası ve aynı zamanda önde gelen bir altcoin projesi olan Uniswap‘te (UNI) işlem yapmaya itti. Böylece on binlerce yatırımcı merkeziyetsiz kripto para borsasına yönelmiş oldu.

523 Bin 606 Benzersiz Cüzdan Adresi İşlem Yaptı

Dune Analytics’in verilerine göre, Mayıs ayında Uniswap’te 523 bin 606 benzersiz cüzdan adresi işlem yaptı ve 2022’nin Ocak ayında kırılan bir önceki rekoru yaklaşık yüzde 50 oranında geçti. Uniswap, en yakın rakibi PancakeSwap‘i (CAKE) 4.5 kat fark atarak 1.15 milyar dolarla 24 saatlik hacme göre en iyi merkeziyetsiz kripto para borsası oldu.

Aktivitedeki son artışa rağmen, protokolün UNI token’ı Mart ayından bu yana ETH’den büyük ölçüde düşük performans gösterdi.

Memecoin’lerin neden olduğu spekülatif hype, bazılarının büyük servet kazanmasına neden olurken, FOMO güdümlü yatırımcılar bilinmeyen ancak patlama potansiyeli bulunan bir sonraki küçük çaplı memecoin’i yakalamak için adeta birbirleriyle yarışa girdi. Bu durum pek çok yatırımcının ağır kayıplar vermesiyle sonuçlandı.

Memecoin ticaretinin yarattığı yüksek seviyedeki zincir üzeri aktivite, geçtiğimiz ay rekor seviyede ETH’nin yakılması da tetikledi. Ultra Sound Money verileri, geçen ay 259 milyon dolar değerinde yaklaşık 139 bin 300 ETH’nin yakıldığını gösteriyor. Bu rakam, Ethereum Blockchain’in 8.5 ay önce Proof of Work’ten (PoW) Proof of Stake (PoS) konsensüsüne geçmesinden beri yakılan ETH’lerin yüzde 51’ini oluşturuyor.

Arbitrum’un Hacmi Arrıyor

Uniswap’in kilitli toplam değerin yaklaşık yüzde 88’i Ethereum üzerinde yoğunlaşırken, Arbitrum (ARB) tabanlı v3 dağıtımı şu anda günlük ticaretin yüzde 19’unu oluşturuyor.

Uniswap, son yıllarda ağırlıklı olarak önde gelen Layer 2 ağlarında konuşlanmaya başlayarak bir çoklu zincir genişlemesine girişti. Protokol, alternatif Layer 1’ler BNB Chain ve Celo’nun (CELO) yanı sıra Arbitrum, Optimism (OP), Polygon (MATIC) ve Zksync Era ağları üzerinde kullanıma girmiş durumda. Öte yandan 31 Mayıs’ta Uniswap v3’ün ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in yaklaşmakta olan Layer 2 ağı Base‘de başlatılmasını savunan bir yönetişim teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Coinbase, ağı Optimism’in OP Stack’i kullanılarak inşa edileceğinden Base’i başlatmak için Optimism’in 6 Haziran’da Bedrock güncellemesini tamamlamasını bekliyor. Ardından Base’in hızla başlatılması öngörülüyor.