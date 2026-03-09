Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: NYSE OKX’i Seçmişti, NASDAQ Hangi Kripto Borsasını Seçti?

Özet

  • NYSE’nin arkasındaki şirket ICE tokenizasyon işi için OKX borsasına yatırım yapmış OKB Coin fiyatının yüzde 50 yükselmesine neden olmuştu.
  • Nasdaq ise tokeniasyon için Kraken borsasıyla ortaklığa imza attı.
  • ABD finans devlerinin tokenizasyon ilgisi halka açık kripto ağlarının önümüzdeki yıllarda katlanarak büyümesine yardımcı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD merkezli kripto para borsaları için tokenizasyon devrimiyle birlikte geleneksel borsalara entegrasyon dönemi başlıyor. NYSE ve NASDAQ gibi borsalar dünyanın en büyükleri. Ancak kripto para ve tokenizasyon konusunda tecrübe, bilgi sahibi değiller. Bunun için kripto para devleriyle anlaşıyorlar.

Kripto Para Son Dakika

NYSE’nin arkasındaki şirket ICE tokenizasyon işi için OKX borsasına yatırım yapmış OKB Coin fiyatının yüzde 50 yükselmesine neden olmuştu. Nasdaq ise tokeniasyon için Kraken borsasıyla ortaklığa imza attı. Nasdaq (dünyanın en büyük teknoloji borsası) ve Kraken (dev kripto borsası), hisse senetlerinin tokenize edilmesi (blockchain üzerine taşınması) için birlikte çalışacak. Bu iş birliği sayesinde günün her saati alım satım yapılabilecek ve şeffaf biçimde işlemler gerçekleştirilecek. Üstelik işlem maliyetleri önemli ölçüde azalırken güvenirlik artacak.

Bu gelişme, geleneksel finansın (TradFi) kripto dünyasına entegre olma sürecindeki önemli bir adım. Ancak bu bir son değil, ortaklığın detayları netleştiğinde kripto paralara etkisi daha iyi anlaşılacak. Hali hazırda RWA alanındaki en yaygın kullanılan halka açık ağ Ethereum ve eğer bu hızla devam edilirse ağda yüz milyarlarca dolarlık geleneksel varlık tokeni görebiliriz. Ethereum ağının değeri ve kazancı artarken ETH fiyatı da bundan yararlanır. Elbette Solana gibi alternatifler de pastadan payını alacak.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
