Orta Doğu’daki Gerilim Petrol Fiyatlarını Yükseltirken Bitcoin Dikkat Çekiyor

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin petrol piyasasındaki etkisi, küresel finans piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açtı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonları ile Irak ve Suudi Arabistan’daki tedarik aksaklıkları sonrası petrol fiyatları 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Brent petrol, kısa süreliğine 115 dolara kadar tırmandı..

Jeopolitik Gerilim ve Enerji Piyasası

Son gelişmeler sonucunda Irak’ın petrol üretiminde yaklaşık yüzde 60 oranında düşüş görüldü. Ayrıca, bölgedeki insansız hava aracı saldırıları ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine dair artan tehditler, küresel arz zincirinde olası daha geniş çaplı kesintilere dair endişeleri artırdı. Bu durum, enerji güvenliğiyle bağlantılı ekonomik belirsizlikleri öne çıkarırken, dünya genelinde yatırımcıların risk iştahını da etkiledi.

Kripto Piyasası ve Bitcoin’in Durağanlığı

Borsalarda ve geleneksel riskli varlıklarda zayıflık görülürken, Bitcoin dalgalı bir ortamda istikrarını korudu. Piyasalarda oynaklığın göstergesi olarak bilinen VIX endeksi 29 seviyesinin üzerinde seyrederken, opsiyon piyasasındaki işlem hareketliliği yatırımcıların ani düşüşler yerine devam eden volatiliteye hazırlık yaptığını gösteriyor. Kısa vadeli put opsiyonlarının 61 bin ile 64 bin dolar aralığında yoğunlaşması, yatırımcıların hala aşağı yönlü risklere karşı temkinli davrandığını ortaya koyuyor.

Diğer yandan, 24 Nisan vadeli 72 bin dolar seviyesindeki 500 adet BTC straddle işlemi fiyatlarda iki yönlü hareket beklentisini işaret etti. Mart ayının en yoğun açık pozisyonları ise 75 bin ve 125 bin dolar seviyelerinde yoğunlaştı. Bu durum, belirsizlik ortamına rağmen piyasadaki bazı yatırımcıların yükseliş yönündeki iyimser tavrını yansıtıyor.

Bitcoin’e Olan İlgide Artış ve Kullanım Alanı

Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine rağmen, Bitcoin’in jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak öne çıkmaya başladığı aktarılıyor. Özellikle Körfez bölgesi gibi kur oynaklığı ve siyasi istikrarsızlığın öne çıktığı coğrafyalarda, Bitcoin’in dijital bir çözüm olarak değerlendirildiği kaydediliyor. Ancak, Bitcoin’in “dijital altın” rolünü tam anlamıyla üstlenip üstlenemediği konusunda piyasalar net bir konsensüse ulaşmış görünmüyor.

Yatırımcıların bu dönemde Bitcoin’i sadece bir yatırım aracı olarak değil, belirsizliklere karşı değer koruma yöntemi olarak da daha fazla değerlendirdiği gözleniyor. Bu yaklaşım, dijital varlıkların kullanım alanı ve algısındaki değişime işaret ediyor.

Piyasalarda ayrıca, yakında ABD’de gündeme gelecek Clarity Act’in netleşmesini bekleyen yatırımcıların kripto varlıklarda birikim yapmaya başladığı belirtiliyor. Santiment tarafından paylaşılan yakın tarihli bir rapora göre, kripto piyasalarında kurumsal ve bireysel yatırımcılar arasında kademeli alımlar öne çıkıyor.

Küresel risk ve oynaklığın artmasına rağmen, kripto paraların özellikle Bitcoin’in mevcut konjonktürde alternatif bir değer saklama aracı olarak görülme eğilimi dikkat çekiyor.