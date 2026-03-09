Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Hukuku

BitGo Avrupa Çapında İkili Lisans Alarak Kripto Hizmetlerinde Yeni Standart Oluşturdu

Özet

  • BitGo, Almanya BaFin’den MiCAR ve PSD2/ZAG lisanslarını alarak Avrupa’da yeni yetki elde etti.
  • Şirket, regülasyonlara uyumlu EMT ödeme hizmetleri ve saklama altyapısı sunabiliyor.
  • BitGo, Tempo ile iş birliğiyle kurumsal ödeme işlevlerini de genişletiyor.
Kripto saklama ve ödeme altyapısı sağlayan BitGo, Almanya’nın finans denetleyicisi BaFin’den aldığı iki ayrı lisansla Avrupa kripto piyasasında dikkat çekici bir konuma yükseldi. Şirket hem MiCAR hem de PSD2/ZAG kapsamında Elektronik Para Token (EMT) ödeme hizmetleri lisanslarını elde ederek Avrupa Birliği’nin regülasyonlarına uygun şekilde faaliyet yürütebilecek yetki belgesi aldı.

İçindekiler
1 MiCAR ve PSD2/ZAG Lisanslarının Önemi
2 Kurumsal Kripto Kullanımı ve Hizmetler
3 Avrupa’da Kriptoda Yaygınlaşmayı Destekleyen Adımlar

MiCAR ve PSD2/ZAG Lisanslarının Önemi

Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları için oluşturduğu MiCAR regülasyonu, bölgede standart uyumluluğun ana çerçevesini belirliyor. Son dönemde birçok platformun Elektronik Para Token’lar konusunda lisans zorlukları yaşadığı görülüyor. BitGo’nun BaFin’den aldığı iki lisans sayesinde, şirket güvenli ve yasal altyapı sunarak özellikle Almanya’daki firmalara EMT işlemlerinde avantaj sağlıyor.

BitGo Avrupa’nın, BaFin’den hem MiCAR hem de PSD2/ZAG kapsamında EMT ödeme hizmetleri için yetkilendirme aldığı, böylece düzenleyici çerçevede yeni bir standart oluşturduğu aktarıldı.

Kurumsal Kripto Kullanımı ve Hizmetler

Bu lisanslarla birlikte BitGo Avrupa, MiCAR uyumluluğu arayan kurumlara düzenleyici partner olabiliyor. Sağlanan hizmetler arasında güvenli saklama, programatik müşteri edinme ve EMT işlemlerinin işlenmesi bulunuyor. Şirket böylece doğrudan onay alamayan işletmelerin yasal boşluklarını dolduruyor ve piyasaya daha hızlı giriş yapmalarını mümkün kılıyor.

BitGo’nun modüler “Kripto-hizmet olarak” altyapısı sayesinde bankalar, fintech şirketleri ve kurumsal müşteriler, kendi platformlarında kripto ekosistemine entegre olabiliyor. Bu yapı, kullanıcıların işlem, saklama ve transfer ihtiyaçlarını karşılarken, şirketin sunduğu regülasyon ve operasyonel güvenceye dayanıyor.

Avrupa’da Kriptoda Yaygınlaşmayı Destekleyen Adımlar

PSD2/ZAG kapsamındaki ek yetkilendirmeler, BitGo’nun Avrupa çapında regülasyonlara tamamen uyumlu kripto hizmetleri sunma kapasitesini güçlendirdi. Şirket özellikle EMT yöneten işletmeler için yasal engellerin azaltılmasına ve pazar erişiminin hızlanmasına imkan tanıyor.

MiCAR ve PSD2/ZAG yetkilendirmelerini birleştiren BitGo Avrupa, yasal altyapı standartlarında yeni bir ölçüt getirdi. Bu sayede firmalar kendi platformlarında güvenli ve yasal tabanlı dijital varlık işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

BitGo ayrıca, üzeri kurumlar ve finansal kuruluşlar için ödeme altyapısı geliştiren blockchain ağı Tempo ile iş ortaklığına girişti. Bu iş birliği, Tempoyu kurumsal ödeme alanında büyütürken, BitGo’nun altyapı rolünü pekiştiriyor.

