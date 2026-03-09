9 Mart’a Kripto Para Piyasaları Hızlı Başladı, Petrolde Devasa Mum

Gece küresel piyasalar petrol vadelilerinin açılmasıyla irkildi. Petrol üç haneli fiyatlara sıçrarken büyük bir mum oluşturdu. Bu durum günler önce konuşulan 150 dolarlık hedeflerin artık absürt gelmemesine neden oluyor. Küresel enflasyonist baskı önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesine dönüşebilir.

İran Liderini Seçti

Petrol vadelileri Cuma günü 93 dolarda kapanırken bugün 100 doların üzerinde açıldı ve 119 dolara kadar yükseldi. Hali hazırda 106 dolarda oyalanan Brent petrol İran saldırısından hemen önce 70 dolardı. 50 dolarlık artış dizginlenen enflasyonu küresel ölçekte yeniden alevlendirebilir çünkü enerji maliyetleri enflasyon hesaplamasında önemli bir kalem.

Peki son 12 saatte neler oldu? Hamaney’in öldürülmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Trump’ın daha önce karşı çıktığını açıkladığı Mücteba Hamaney yeni dini lider seçildi. Böylece liderlik babadan oğula geçmiş oldu. İsrail ve ABD’nin Tahran yakınlarındaki devasa Şahran petrol depolarını vururken İran da artık daha gelişmiş füzelerle enerji hedeflerine odaklanacağını açıkladı. Devrim Muhafızları “Eğer 200 dolarlık petrol fiyatına dayanabilecekseniz bu oyuna devam edin” şeklinde açıklama yaptı.

Petrol rafinelerinin açık hedefe dönüşmesi petrolün daha da artmasına neden olabilir. Mücteba’nın göreve gelmesiyse daha sert adımlar atılacağını gösteriyor.

Peki son durum ne? G-7 ülkelerinin acil rezerv toplantısı hamlesi şimdilik petrolün 119 dolarda zirve yapıp geri çekilmesine neden oldu. Trump bunun kısa süreli ödenmesi gereken bir bedel olduğunu söylüyor ancak ABD İran’da rejim değişikliği istiyorsa bu süreç aylarca devam edebilir. Aylarca petrolün bu seviyelerde olması küresel ölçekte faizlerin tekrar artması ve risk piyasalarının boğulması anlamına geliyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Dünkü gerilimin etkisiyle 66 bin dolara geri dönen Bitcoin şimdilik 68 bin dolar desteğini geri kazandı. 1 ayı aşkın süredir 66 bin dolar etrafında dalgalanan fiyat bu konsolidasyonu tamamladığında kırılma gelecek. Ya 63 bin dolar kalıcı olarak kaybedilecek ve 56 bin seviyesi hedeflenecek. Ya da 75 bin doların kazanılmasıyla düşüş noktalanacak ve 80.300 dolar tabanı tekrar desteğe dönüşecek.

İran geriliminin uzadığı senaryoda Bitcoin’in aşağı yönlü kırılması çok mantıklı olacaktır çünkü üç haneli petrol fiyatı ne hisse senetlerine ne kripto paralara iyi gelmeyecek ve parasal sıkılaşmaya geri dönüşü zorunlu kılacak. Ancak Trump kısa vadede zafer ilan edebileceği ortamı bulabilirse bu işten sıyrılıp ara seçimlere hazırlanmak isteyecektir. İran’ın yıprandığını gördükten sonra anlaşma masasına oturması mümkün olduğundan en hızlı senaryoda 2-3 haftamızın daha olduğu söylenebilir.