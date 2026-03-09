Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Kripto Para

9 Mart’a Kripto Para Piyasaları Hızlı Başladı, Petrolde Devasa Mum

Özet

  • Irak'ın petrol üretimi yaklaşık %60 düştü ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker trafiği çökerken dün İran'ın petrol tesislerine saldırı oldu. Petrol 119 dolara sıçradı.
  • G7 maliye bakanlarının acil petrol rezervi için toplantı duyurması petrol yükselişini şimdilik durdurdu.
  • 63.000 veya 75 bin dolar seviyelerinden birinin kalıcı olarak kırılmasıyla BTC ivme kazanacak. 2-3 içinde kırılmanın gerçekleşmesi bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gece küresel piyasalar petrol vadelilerinin açılmasıyla irkildi. Petrol üç haneli fiyatlara sıçrarken büyük bir mum oluşturdu. Bu durum günler önce konuşulan 150 dolarlık hedeflerin artık absürt gelmemesine neden oluyor. Küresel enflasyonist baskı önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesine dönüşebilir.

İçindekiler
1 İran Liderini Seçti
2 Bitcoin ve Kripto Paralar

İran Liderini Seçti

Petrol vadelileri Cuma günü 93 dolarda kapanırken bugün 100 doların üzerinde açıldı ve 119 dolara kadar yükseldi. Hali hazırda 106 dolarda oyalanan Brent petrol İran saldırısından hemen önce 70 dolardı. 50 dolarlık artış dizginlenen enflasyonu küresel ölçekte yeniden alevlendirebilir çünkü enerji maliyetleri enflasyon hesaplamasında önemli bir kalem.

Peki son 12 saatte neler oldu? Hamaney’in öldürülmesinin ardından yerine geçecek isim belli oldu. Trump’ın daha önce karşı çıktığını açıkladığı Mücteba Hamaney yeni dini lider seçildi. Böylece liderlik babadan oğula geçmiş oldu. İsrail ve ABD’nin Tahran yakınlarındaki devasa Şahran petrol depolarını vururken İran da artık daha gelişmiş füzelerle enerji hedeflerine odaklanacağını açıkladı. Devrim Muhafızları “Eğer 200 dolarlık petrol fiyatına dayanabilecekseniz bu oyuna devam edin” şeklinde açıklama yaptı.

Petrol rafinelerinin açık hedefe dönüşmesi petrolün daha da artmasına neden olabilir. Mücteba’nın göreve gelmesiyse daha sert adımlar atılacağını gösteriyor.

Peki son durum ne? G-7 ülkelerinin acil rezerv toplantısı hamlesi şimdilik petrolün 119 dolarda zirve yapıp geri çekilmesine neden oldu. Trump bunun kısa süreli ödenmesi gereken bir bedel olduğunu söylüyor ancak ABD İran’da rejim değişikliği istiyorsa bu süreç aylarca devam edebilir. Aylarca petrolün bu seviyelerde olması küresel ölçekte faizlerin tekrar artması ve risk piyasalarının boğulması anlamına geliyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Dünkü gerilimin etkisiyle 66 bin dolara geri dönen Bitcoin şimdilik 68 bin dolar desteğini geri kazandı. 1 ayı aşkın süredir 66 bin dolar etrafında dalgalanan fiyat bu konsolidasyonu tamamladığında kırılma gelecek. Ya 63 bin dolar kalıcı olarak kaybedilecek ve 56 bin seviyesi hedeflenecek. Ya da 75 bin doların kazanılmasıyla düşüş noktalanacak ve 80.300 dolar tabanı tekrar desteğe dönüşecek.

İran geriliminin uzadığı senaryoda Bitcoin’in aşağı yönlü kırılması çok mantıklı olacaktır çünkü üç haneli petrol fiyatı ne hisse senetlerine ne kripto paralara iyi gelmeyecek ve parasal sıkılaşmaya geri dönüşü zorunlu kılacak. Ancak Trump kısa vadede zafer ilan edebileceği ortamı bulabilirse bu işten sıyrılıp ara seçimlere hazırlanmak isteyecektir. İran’ın yıprandığını gördükten sonra anlaşma masasına oturması mümkün olduğundan en hızlı senaryoda 2-3 haftamızın daha olduğu söylenebilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de İki Temel Gösterge Daha Önce Büyük Toparlanmalara Zemin Hazırlayan Seviyelere Geriledi

Petrol Fırladı Bitcoin Neden Yerinde Sayıyor

Bitcoin Tarihindeki Dönüş Noktalarında 23 Aylık Dönem Dikkat Çekiyor

UTEXO, Tether Ortaklığıyla Bitcoin Üzerinde Anında USDT İşlemlerini Başlatıyor

Steak ‘n Shake Çalışanlarına Bitcoin ile Ek Ödeme Yapan İlk Fast Food Zinciri Oldu

Fidelity raporu Bitcoin döngülerinde yapısal değişime işaret ediyor

Bitcoin’de Tarihsel Döngülerin Değiştiğine Yönelik Fidelity’den Dikkat Çeken Rapor

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Stablecoin Piyasası Martta Rekor Seviyeye Ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Stablecoin Piyasası Martta Rekor Seviyeye Ulaştı
STABILCOIN
Petrol Kontratları G7 Rezerv Hamlesi Beklentisiyle Sert Geriledi
Ekonomi
Bitcoin’de İki Temel Gösterge Daha Önce Büyük Toparlanmalara Zemin Hazırlayan Seviyelere Geriledi
Kripto Para
Petrol Fırladı Bitcoin Neden Yerinde Sayıyor
BITCOIN (BTC) Ekonomi
XRP’de 50 Milyar Dolarlık Zarar Sürerken Balinalar Sabrediyor
RIPPLE (XRP)
Lost your password?