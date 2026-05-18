Kayıt Banner
DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin kritik $0,10 bölgesinde yön arayışında

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Son 24 saatte $DOGE fiyatı %5,15 düşüşle 0,10 dolar civarına geriledi.
  • Büyük cüzdanlar nisan ayında 330 milyon Dogecoin topladı, balinaların ilgisi arttı.
  • Teknik göstergeler kısa vadede çift tepe, uzun vadede ise yükselen kanal desteğine işaret ediyor.
  • ⚡ Ama asıl kritik olan, kısa vadede 0,09 dolar desteğinin kırılıp kırılmayacağı ve $DOGE piyasasında momentumun bu noktada nasıl şekilleneceği.
COINTURK
COINTURK

Dogecoin son günlerde hem uzun vadeli hem de kısa vadeli teknik göstergelerin çeliştiği bir bölgede işlem görüyor. Fiyat, geçmişte de birçok kez güçlü tepki alınan bir destek hattı yakınında konsolide oluyor. Kripto piyasasında gözler özellikle bu sefer destek seviyesinin korunup korunamayacağı üzerinde toplandı.

İçindekiler
1 Teknik tablonun öne çıkan noktaları
2 Balina hareketleri: Kısa sürede dev alım
3 Çok yıllık formasyonlar ve beklentiler
4 Kısa vadeli baskılar ve RSI uyarısı
5 Piyasa yapısı: Birikim ve dağıtım dengede

Teknik tablonun öne çıkan noktaları

Güncel grafik analizlerine göre, Dogecoin’in fiyatı uzun süredir devam eden yükselen kanalın alt sınırında dolaşıyor. Bu destek hattı geçmiş piyasa döngülerinde birçok kez çalışmış ve fiyatın toparlanmasına zemin hazırlamıştı. Ancak mevcut durumda kısa vadeli göstergeler ile uzun vadeli yapılar arasında uyuşmazlık görülüyor.

BitcoinSense tarafından paylaşılan çok yıllık grafikler, bu kanalın geçmişte oluşturduğu sıçramaların Dogecoin’in yapısal tabanını belirlediğini gösteriyor. Tarihi verilere bakıldığında, 0,095 dolar civarındaki fiyat seviyesi kritik bir bölge olarak öne çıkıyor.

Balina hareketleri: Kısa sürede dev alım

Nisan 2026’da balina olarak bilinen büyük cüzdan sahiplerinin toplamda 330 milyon Dogecoin’i kısa sürede topladığı on-chain analizlere yansıdı. Bu veri, zincir içi hareketleri takip eden Santiment platformundan alınan raporlara dayanıyor. Toplamda balina cüzdanlarında 18,4 milyar Dogecoin’e ulaşılırken, uzmanlar Dogecoin’in arz yapısı nedeniyle bu tip birikimlerin fiyat üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtiyorlar.

Analist Ali Charts’ın paylaşımında, “Dogecoin balinaları Nisan 2026’da yaklaşık 330 milyon DOGE satın aldı; bu hareket, kısa vadede fiyat üzerinde doğrudan etkili olmasa bile büyük oyuncuların ilgisinin artışını gösteriyor” değerlendirmesi yer aldı.

Dogecoin’in piyasadaki arzı sürekli arttığı için, yüksek tutarlı balina alımlarının anlık etkisi diğer varlıklara göre görece zayıf kalabiliyor. Ancak bu boyutta birikimler yatırımcılar açısından uzun vadeli beklentileri canlı tutuyor.

Çok yıllık formasyonlar ve beklentiler

Bir diğer teknik analizde, trader TATrader_Alan, Dogecoin’in aylık grafiğinde 2021 yılından bu yana şekillenen çok yıllık bir üçgen (bullish pennant) formasyonuna vurgu yaptı. Bu tür yapıların fiyatın yön bulacağı büyük kırılımlar öncesinde sıkça görüldüğü biliniyor. Oluşumun devamı halinde Dogecoin’de 2030’lara uzanan uzun vadeli hedeflerin konuşulabileceği, ancak bu beklentilerin makro para akışlarına ve piyasadaki iştaha bağlı olduğu belirtiliyor.

Topluluk içinde bazı analistler, bu uzun vadeli grafik yapılarını olumlu yorumlarken, hacim artışı ve zaman dilimi olarak daha üst seviyelerde teyit gelmeden net bir kırılım beklemiyor.

Kısa vadeli baskılar ve RSI uyarısı

Güncel teknik göstergelerde ise, fiyat hareketi ile RSI arasındaki uyuşmazlık dikkat çekiyor. RSI’ın daha düşük tepeler yapması ve fiyatın kritik bölgeyi zorlaması kısa vadede satış baskısının artabileceğine işaret ediyor. Analist VIAQUANT, günlük grafikte çift tepe oluşumu ve RSI’daki kırılım riski nedeniyle 0,09 dolar desteğine geri çekilme ihtimalinin masada olduğunu aktardı.

Bu tür bir senaryoda, Dogecoin’in yukarı yöndeki ivme kaybedebileceği ve yeni denge aranabileceği belirtiliyor. Özellikle kısa vadeli momentum kaybı, piyasadaki alıcıların cesaretini azaltmakta.

Piyasa yapısı: Birikim ve dağıtım dengede

Piyasanın genel görünümü, bir yanda balinaların birikim yaptığı sinyalleri, diğer yanda fiyatın güçlü destek bölgesinde tutunma çabası ve bunun yanında göstergelerdeki yorgunluk işaretleri ile şekilleniyor. Bu süreçte ne alıcılar ne de satıcılar piyasada tamamen hakimiyet kurmuş durumda. Birçok teknik uzman, ana destek hattındaki tutunma sürerse yukarı hareketin devam edebileceğini, ancak mevcut göstergeler kırılırsa daha zayıf likidite bölgelerinin test edilebileceğini düşünüyor.

Bir teknik bakış açısında, “Piyasa kritik bir karar noktasında; ana destek korunursa genel yükseliş sürebilir, momentum kaybı ise fiyatı aşağı çekebilir” yorumu yapıldı.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, Dogecoin 0,10 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 5,15 oranında düşüş gösterdi. 0,09 dolarlık seviye ise kısa vadede ana destek olarak yakından takip ediliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Dogecoin fiyatında kritik Fibonacci eşiği: 0,11799 dolar engeli gündemde

Dogecoin haftalık grafikte 0.618 Fibonacci direncini test ediyor

Elon Musk’ın Dogecoin’e dair açıklamaları 2021 yükselişini tetikledi

Dogecoin kısa vadede %20 yükseliş hedefiyle teknik sınırda işlem görüyor

Bitcoin ve Dogecoin 200 günlük ortalamada sıkıştı

Dogecoin kritik destek hattı üzerinde kalmaya çalışıyor, 0,133 ve 0,156 dirençleri öne çıkıyor

Dogecoin vadeli işlemler açık pozisyonu bir haftada neredeyse üçe katlandı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı HYPE fiyatı 55 yükseliş potansiyeliyle rekor dirence yaklaştı
Bir Sonraki Yazı XRP tabanlı ürünlerde haftalık giriş yüzde 70 artarak 67,6 milyon dolara ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ETF’lerde 6 haftalık giriş serisi sona erdi 1 milyar dolar çıkış yaşandı
BITCOIN (BTC)
XRP tabanlı ürünlerde haftalık giriş yüzde 70 artarak 67,6 milyon dolara ulaştı
RIPPLE (XRP)
HYPE fiyatı 55 yükseliş potansiyeliyle rekor dirence yaklaştı
HYPERLIQUID (HYPE)
Bitmine BMNR hissesi %4,10 düştü, 5,28 milyon ETH portföyüyle dikkat çekmeye devam ediyor
Ethereum (ETH)
Buterin ileri düzey yapay zeka ile doğrulanmış yazılımın kripto güvenliğinde dönüştürücü rol oynayacağını açıkladı
Ethereum (ETH) Kripto-Yapay Zeka
Lost your password?