Dogecoin kritik $0,10 bölgesinde yön arayışında

Dogecoin son günlerde hem uzun vadeli hem de kısa vadeli teknik göstergelerin çeliştiği bir bölgede işlem görüyor. Fiyat, geçmişte de birçok kez güçlü tepki alınan bir destek hattı yakınında konsolide oluyor. Kripto piyasasında gözler özellikle bu sefer destek seviyesinin korunup korunamayacağı üzerinde toplandı.

Teknik tablonun öne çıkan noktaları

Güncel grafik analizlerine göre, Dogecoin’in fiyatı uzun süredir devam eden yükselen kanalın alt sınırında dolaşıyor. Bu destek hattı geçmiş piyasa döngülerinde birçok kez çalışmış ve fiyatın toparlanmasına zemin hazırlamıştı. Ancak mevcut durumda kısa vadeli göstergeler ile uzun vadeli yapılar arasında uyuşmazlık görülüyor.

BitcoinSense tarafından paylaşılan çok yıllık grafikler, bu kanalın geçmişte oluşturduğu sıçramaların Dogecoin’in yapısal tabanını belirlediğini gösteriyor. Tarihi verilere bakıldığında, 0,095 dolar civarındaki fiyat seviyesi kritik bir bölge olarak öne çıkıyor.

Balina hareketleri: Kısa sürede dev alım

Nisan 2026’da balina olarak bilinen büyük cüzdan sahiplerinin toplamda 330 milyon Dogecoin’i kısa sürede topladığı on-chain analizlere yansıdı. Bu veri, zincir içi hareketleri takip eden Santiment platformundan alınan raporlara dayanıyor. Toplamda balina cüzdanlarında 18,4 milyar Dogecoin’e ulaşılırken, uzmanlar Dogecoin’in arz yapısı nedeniyle bu tip birikimlerin fiyat üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtiyorlar.

Analist Ali Charts’ın paylaşımında, “Dogecoin balinaları Nisan 2026’da yaklaşık 330 milyon DOGE satın aldı; bu hareket, kısa vadede fiyat üzerinde doğrudan etkili olmasa bile büyük oyuncuların ilgisinin artışını gösteriyor” değerlendirmesi yer aldı.

Dogecoin’in piyasadaki arzı sürekli arttığı için, yüksek tutarlı balina alımlarının anlık etkisi diğer varlıklara göre görece zayıf kalabiliyor. Ancak bu boyutta birikimler yatırımcılar açısından uzun vadeli beklentileri canlı tutuyor.

Çok yıllık formasyonlar ve beklentiler

Bir diğer teknik analizde, trader TATrader_Alan, Dogecoin’in aylık grafiğinde 2021 yılından bu yana şekillenen çok yıllık bir üçgen (bullish pennant) formasyonuna vurgu yaptı. Bu tür yapıların fiyatın yön bulacağı büyük kırılımlar öncesinde sıkça görüldüğü biliniyor. Oluşumun devamı halinde Dogecoin’de 2030’lara uzanan uzun vadeli hedeflerin konuşulabileceği, ancak bu beklentilerin makro para akışlarına ve piyasadaki iştaha bağlı olduğu belirtiliyor.

Topluluk içinde bazı analistler, bu uzun vadeli grafik yapılarını olumlu yorumlarken, hacim artışı ve zaman dilimi olarak daha üst seviyelerde teyit gelmeden net bir kırılım beklemiyor.

Kısa vadeli baskılar ve RSI uyarısı

Güncel teknik göstergelerde ise, fiyat hareketi ile RSI arasındaki uyuşmazlık dikkat çekiyor. RSI’ın daha düşük tepeler yapması ve fiyatın kritik bölgeyi zorlaması kısa vadede satış baskısının artabileceğine işaret ediyor. Analist VIAQUANT, günlük grafikte çift tepe oluşumu ve RSI’daki kırılım riski nedeniyle 0,09 dolar desteğine geri çekilme ihtimalinin masada olduğunu aktardı.

Bu tür bir senaryoda, Dogecoin’in yukarı yöndeki ivme kaybedebileceği ve yeni denge aranabileceği belirtiliyor. Özellikle kısa vadeli momentum kaybı, piyasadaki alıcıların cesaretini azaltmakta.

Piyasa yapısı: Birikim ve dağıtım dengede

Piyasanın genel görünümü, bir yanda balinaların birikim yaptığı sinyalleri, diğer yanda fiyatın güçlü destek bölgesinde tutunma çabası ve bunun yanında göstergelerdeki yorgunluk işaretleri ile şekilleniyor. Bu süreçte ne alıcılar ne de satıcılar piyasada tamamen hakimiyet kurmuş durumda. Birçok teknik uzman, ana destek hattındaki tutunma sürerse yukarı hareketin devam edebileceğini, ancak mevcut göstergeler kırılırsa daha zayıf likidite bölgelerinin test edilebileceğini düşünüyor.

Bir teknik bakış açısında, “Piyasa kritik bir karar noktasında; ana destek korunursa genel yükseliş sürebilir, momentum kaybı ise fiyatı aşağı çekebilir” yorumu yapıldı.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, Dogecoin 0,10 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 5,15 oranında düşüş gösterdi. 0,09 dolarlık seviye ise kısa vadede ana destek olarak yakından takip ediliyor.