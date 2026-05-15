Dogecoin kısa vadede %20 yükseliş hedefiyle teknik sınırda işlem görüyor

Dogecoin, kripto para piyasasında özellikle son haftalarda dikkat çeken teknik bir sıkışma dönemine girdi. Son veriler, Dogecoin’in 0,109 ile 0,116 dolar aralığında işlem gördüğünü ve bu bölgedeki dar alanın hem alıcılar hem satıcılar açısından kritik bir denge noktası oluşturduğunu gösteriyor. Fiyat bu süreçte birkaç kez 0,11 dolar desteğini savundu ve aralıktaki dalgalanmalar, kesin bir yön kazanmadan devam etti.

Teknik Sıkışma ve Direnç Noktaları

Mevcut fiyat hareketine bakıldığında, yatırımcılar Dogecoin’de yaşanan bu daralma ve sıkışık seyri, çoğunlukla büyük bir hareketin habercisi olarak değerlendiriyor. Teknik analizde bu tür yatay konsolidasyon bölgeleri, genel olarak piyasada yeni bir yönde güçlü bir hareket oluşmadan önce ortaya çıkıyor. Özellikle son günlerde Dogecoin fiyatı 0,11 doların altını görmemeye çalışırken, üst tarafta 0,12 ve sonrasında 0,135 dolar direnç seviyeleri öne çıkıyor.

Dogecoin (DOGE), haber yayına hazırlanırken 0,11 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte %2,64’lük bir düşüş kaydedildi. CryptoAppsy verilerine göre DOGE’nin dakika başına güncellenen değeri de bu bantta seyrediyor.

Yükseliş Sinyalleri ve Yapısı

Uzmanların analizine göre Dogecoin, son düzeltmenin ardından genel bir yükseliş devamlılığı formasyonu sergiliyor. Özellikle bu yapı, piyasalarda yükselişin güç kazandığını ve hacim desteğiyle beraber bir sıçrama olasılığının arttığını gösteriyor. Teknik model tamamlandığında, Dogecoin’in kırılım sonrası yüzde 20 ila yüzde 30 oranında değer kazanabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Bu yukarı yönlü potansiyelin devreye girmesi için güçlü bir hacimle dirençlerin aşılması gerektiği vurgulanıyor. Yatırımcıların gözü şu anda 0,12 ile 0,135 dolar seviyelerinde. Fiyat bu bölgelerin üzerinde kalıcı bir kapanış yapabilirse, analistlerin öne sürdüğü sert bir yükselişin önü açılabilir.

Teknik Göstergeler: Dengede Kalıyor

Dogecoin’in mevcut teknik göstergeleri tarafsız bir görüntü çiziyor. RSI 50 seviyesine yakın seyrederken, MACD çizgisi ve stokastik göstergeler, piyasada aşırıya kaçan bir alım ya da satım baskısı olmadığını ortaya koyuyor. Hareketli ortalamaların yakınlaşmaya başlaması ise piyasada volatilitenin azaldığı ve kritik bir hareketin yaklaştığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Özellikle kısa vadeli hareketli ortalamalar (10–50 periyot) Dogecoin’de fiyatı desteklerken, uzun vadeli ortalamalar (100–200 periyot) da 0,10–0,11 dolar bandında güçlü bir dinamik taban oluşturuyor. Bu seviyelerin altına inilmediği sürece yükseliş beklentisi toparlanabilir.

Kritik Seviyeler ve İzlenen Noktalar

Piyasadaki gözlemciler için en önemli destek 0,109–0,11 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Yükseliş denemeleri için ise 0,12 ve özellikle 0,135 dolar direnç seviyeleri anahtar rol oynuyor. Teknik sıkışma devam ettiği takdirde, destek kaybı yeni bir yatay sürecin uzamasına neden olabilir, ancak direnç üzeri kalıcılık yeni bir ralli başlatabilir.

Piyasa uzmanları, “Dogecoin şimdilik nötr bir bölgede ilerliyor ve momentuma dair belirgin bir sinyal alınmıyor. Ancak fiyat yapısında derinleşen sıkışma, zamanla güçlü bir fiyat hareketinin yaklaştığına işaret ediyor.” tespitinde bulunuyor.

Genel teknik tablo, Dogecoin’de göstergelerin nötr kaldığını fakat fiyat hareketinin giderek güçlendiğini ve kritik bir dönüm noktasına yaklaşıldığını gösteriyor.