Strive, Bitcoin hazinesini 1 arttırıyor Strategy rekorunu zorluyor

  • 🚀 Strive toplam Bitcoin hazinesine bugün yüzde 1 ekleme yapacağını açıkladı.
  • Şirket 15.009 BTC ile en büyük kurumsal yatırımlar arasında yer alıyor.
  • 🔍 Strategy 818.869 BTC ile sektör liderliğini sürdürüyor, MARA Holdings ise stratejisini değiştirerek 3.386 BTC sattı.
  • ⚡ Kurumsal şirketler piyasada $BTC biriktirme ve satma yarışında birbirini zorluyor.
Kurumsal alanda Bitcoin yatırımları hızla büyürken, Strive isimli şirket son dönemde dikkat çekici bir adım attı. Şirket, elindeki toplam Bitcoin miktarına bugün yüzde 1 oranında ekleme yapacağını açıkladı. Bu seviye, sektörde en büyük Bitcoin rezervlerine sahip olan kuruluşlarla rekabet edecek potansiyele işaret ediyor.

Strive’dan agresif satın alma hamlesi

Strive’ın portföyünde şu anda 15.009 adet Bitcoin bulunuyor ve bu miktarla şirket küresel ölçekte en büyük dokuzuncu kurumsal Bitcoin hazinesine sahip. Peter Thiel ve Cantor Fitzgerald gibi tanınmış yatırımcıların desteklediği Strive, yönetimindeki SATA fonuyla önümüzdeki dokuz işlem günü içinde temettü hakkı elde edecek hissedarları belirleyecek. Temettü için belirlenen bu son alım tarihi, yatırımcılar için önemli bir dönemeç oluşturuyor.

Finans dünyasında, temettü tarihi yaklaşırken işlem hacminin arttığı biliniyor. Çünkü yatırımcılar bu kesim tarihinden önce alım yaparak temettü hakkı kazanmak için pozisyonlarını güçlendirme eğilimine giriyor. Bu nedenle, Strive’ın yaptığı alımların hem kısa vade bilançosunu hem de piyasa üzerindeki etkisini artırması bekleniyor.

Strategy’nin liderliği ve yeni hamleleri

Kurumsal Bitcoin yatırımlarında liderliği uzun süredir elinde bulunduran Strategy, şu an toplamda 818.869 adet Bitcoin ile bu alandaki başı çekiyor. Şirket, yakın zamanda vadesi 2029 yılında dolacak olan 0 faizli dönüştürülebilir tahvillerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kısmını geri aldığını açıkladı. Bu geri alım karşılığında yaklaşık 1,38 milyar dolar nakit ödeme yapılacak.

Geri alım işlemlerinde Strategy’nin kaynak olarak hem mevcut nakit rezervlerini hem de doğrudan Bitcoin satışını kullandığı belirtildi. Ayrıca şirketin halka arz edilen hisse senetleri üzerinden yürüttüğü gelir programı da bu sürece destek sağladı.

Strategy, yalnızca Bitcoin yatırımları değil aynı zamanda finansal hamleleriyle de kurumsal kripto pazarında büyük oyuncu olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda diğer önde gelen şirketler arasında 43.514 BTC ile Twenty One Capital, 40.177 BTC ile Metaplanet Inc, 35.303 BTC ile MARA Holdings, Inc ve 30.021 BTC ile Bitcoin Standard Treasury Company yer alıyor.

Kurumsal Bitcoin piyasasında rekabet

Kurumsal Bitcoin piyasasında üst sıralar zaman zaman el değiştirirken, büyük satın alma ve satış hamleleri şirketler arasında rekabeti kızıştırıyor. Örneğin, son dönemde adını kripto piyasasında sıkça duyuran MARA Holdings, bu yıl yapay zeka girişimlerine odaklanmak amacıyla 3.386 adet Bitcoin sattı. Firmanın bu hamlesi, kurumsal şirketlerin stratejik rezervlerini farklı alanlara yönlendirebileceğine işaret ediyor.

Her iki şirketin uyguladığı farklı stratejiler, kurumsal yatırımcıların kripto paralar konusundaki yaklaşımının ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor. Bitcoin yatırımlarındaki bu hareketlilik, kripto piyasasında dalgalanmanın yanı sıra kurumsal rekabetin de giderek sertleştiğine işaret ediyor.

Strive’ın yatırımcılara yönelik yaptığı Bitcoin alımları, temettü tarihine yaklaşılırken işlem hacminde gözlenen artışla birleştiğinde, kripto para piyasasında yeni bir hareketlilik döneminin kapılarını aralıyor.

Özetle, kurumsal yatırımcılar arasında Bitcoin hazinelerindeki büyüme ve şirketlerin farklı finansman yöntemlerine başvurma eğilimi, önümüzdeki aylarda da dikkatle takip edilecek kritik gelişmeler arasında görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
