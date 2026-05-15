2026’nın çoğunda kripto paralarda ne olacağını anlamak için bilmeniz gerekenler

Hatta trade hayatınız boyunca denilebilir çünkü bugünü, bugünün neye benzediğini anlayabilirseniz her günü anlama imkanınız olur. Bugün Bitcoin düşüş yaşadı ve tecrübeli yatırımcılar için bu hiç de şaşırtıcı değil. Aksine beklenen senaryoydu. Peki hangi veriler, bilgiler bize bugünü anlatıyor.

Kripto neydi ne oldu ve ne olacak?

Sürekli büyük şeyler olacak ve gündemin hiçbir zaman tamamen sakin kaldığını görmeyeceksiniz. Özellikle geçen yıl başlayan tarife serüveninin ardından küresel ölçekte birçok şeyin değişeceği açıktı. Ve değişti de. Daha fazlası da olacak ve pandemiden bugüne anormalin normalleşmesi dediğimiz şey çok daha normalimiz olacak.

Bugün güncel duruma baktığımızda birkaç maddeyle ne durumda olduğumuzu açıklamak mümkün.

Jeopolitik riskler belirgin ve Maduro’nun ülkesinden kaçırılmasının ardından Trump ansızın Küba veya farklı devletler için de aynı şeyi yapabilecek gücü kendinde hissediyor. Ve yapabilir. Grönland üzerinde hak iddia edip AB’ye bile rest çektikten sonra ABD yönetiminin yapabileceklerine bir sınır çizmek çok zor. Ve bugünün konusu İran. İran özelinde kısa vadede bir anlaşma öngörülmüyor ve talepler, verilen cevaplar terazinin iki kefesine konulduğunda yıkıcı bir savaştan başka çözüm yok gibi.

ABD artık öngörülemez durumda. Anormalin normalleşmesi dediğimiz şeylerden biri de bugün bu. Tam da bu yüzden Bitcoin gibi “riski duyarlı, riske odaklı hareket etme eğiliminde” olan bir varlığın istikrarlı performans göstermesi beklenemez. Peki ne olacak? Volatilite güçlü biçimde devam edecek.

Küresel enflasyon petrol fiyatındaki artışla dönülmez bir yolda. ABD artık 2022 seviyelerine birçok metrikte geri dönerken veriler bize artık faiz artırımları görebileceğimizi söylüyor. Üstelik vurulan petrol tesisleri üretimin birkaç çeyrekten önce eski haline dönmeyeceğini söylüyor. BAE’nin OPEC’den ayrılması ve üreticilerin en azından “geçici süre” anlatısıyla maksimum seviyede üretim yapması buradaki sorunu dizginleyebilir ancak durduramaz. Çekirdek enflasyondaki artış artık yeniden yapışkan enflasyonun büyüdüğünü gösterdiğinden parasal gevşeme ile risk piyasalarında büyüme hikayesi bitti gibi.

OPEC’den ayrılması ve üreticilerin en azından “geçici süre” anlatısıyla maksimum seviyede üretim yapması buradaki sorunu dizginleyebilir ancak durduramaz. Çekirdek enflasyondaki artış artık yeniden yapışkan enflasyonun büyüdüğünü gösterdiğinden parasal gevşeme ile risk piyasalarında büyüme hikayesi bitti gibi. Bitcoin’in doğduğu günlerde Nakamoto’nun idealleri, hedefleri, hayalleri vardı. Bugün geldiğimiz noktada Bitcoin büyüdükçe çirkinleşti ve kurumsalların elinde “riski fiyatlayan yeni bir varlık” haline geldi. Artık Ethereum düğümleri yasaları ciddiye alan gözetim altında “güvenli” yerler. Bitcoin cüzdanları gelişmiş OSINT araçlarıyla ve borsaların güçlü bilgi paylaşım ilkeleriyle o kadar da anonim değil. Kripto artık geleneksel bankacılığın son 10-15 yılda evrildiği “dijital, internet bankacılığının” ikinci versiyonu olmaktan öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Bankadan borsaya borsadan soğuk cüzdana tüm işlemler yapay zekanın da desteğiyle gelecekte çok daha geleneksel bankacılığa benzeyecek. Elbette gözetim ve denetim anlamında.

doğduğu günlerde Nakamoto’nun idealleri, hedefleri, hayalleri vardı. Bugün geldiğimiz noktada Bitcoin büyüdükçe çirkinleşti ve kurumsalların elinde “riski fiyatlayan yeni bir varlık” haline geldi. Artık Ethereum düğümleri yasaları ciddiye alan gözetim altında “güvenli” yerler. Bitcoin cüzdanları gelişmiş OSINT araçlarıyla ve borsaların güçlü bilgi paylaşım ilkeleriyle o kadar da anonim değil. Kripto artık geleneksel bankacılığın son 10-15 yılda evrildiği “dijital, internet bankacılığının” ikinci versiyonu olmaktan öteye gidemeyecek gibi görünüyor. Bankadan borsaya borsadan soğuk cüzdana tüm işlemler yapay zekanın da desteğiyle gelecekte çok daha geleneksel bankacılığa benzeyecek. Elbette gözetim ve denetim anlamında. 2017 büyük hikayesi olanların hikayelerini sattığı yıldı. 2021 büyük hikayelerin gerçeğe dönüşmeye başladığına yatırımcıların inandırıldığı yıldı. 2024-2025 büyük hikayelerin anlatıldığı kadar iddialı olmadığı ancak BlackRock gibi devlerle, büyük finans şirketlerine sağlanan altyapı entegrasyonlarıyla gerçeğe dönüştüğü yıllar oldu. Bundan sonrası blockchain tabanlı dijital finansın birçok halka açık kripto ağının sırtında büyüdüğü dönem olacak. Geleneksel finans bundan rahatsız değil çünkü kripto zaten büyük ölçüde onlara benzemeye başladı ve ortada bir sorun yok. Dolayısıyla bugün “hikayesi iddialı” ve “demoları görkemli” projelerin alaka görmediği günlerdeyiz. Bu yüzden de altcoinler son döngüde ihtiyaç duyduğu can suyunu çekemediği için istenen “altcoin sezonu” hikayesini yazamadı. Bundan sonra da sınırlı sayıda proje hariç eski günleri görecek projeleri beklemek pek inandırıcı gelmiyor.

Deneyimli yatırımcılar yıllar içinde yaşanan bu değişimin farkında olduğu için belki de altcoinlerden erkenden çekilmeye başladı. Birçok hayalet proje öleceği günü beklerken sığ likiditenin kayda değer kısmını çekebilen, heyecan uyandırabilen bazı altcoinler çöldeki vahaları andıran suni mutluluklar barındırıyor.

15 Mayıs BTC düşüşü

İlk bölümdeki tüm büyük lafları ve uzun vadeli öngörüleri bir kenara bırakırsak BTC son saatlerde ABD yatırımcılarının satışlarıyla düştü. Bunun için baktığımız yer Coinbase Premium ve CLARITY kaynaklı geçici bir FOMO görsek de mantıklı biçimde bu çok uzun sürmedi. ETF çıkışı bu hafta 2 günde 800 milyon doları aştı. Yani hem ABD bireyselleri hem kurumsalları kara bulutları görüp sıcak parasını içeriden çekerken göz göre göre yaşanan bir düşüşten bahsediyoruz.

Türk on-chain analisti @anlcnc1 bugünkü düşüşü şöyle yorumladı;

“Fiyat endeks korelasyonlarından, vadeli veya haber kaynaklı yükselir ama prim negatif kaldığı sürece fiyat yükselişlerinin altı dolu değildir diyebiliriz. Coinbase premiumdaki toparlanma fiyat kalıcılığı için önemli, şimdilik böyle bir durum yok. Bitcoin’in günlük olarak $78K seviyesini kaybetmemesi gerekiyor, hem True Market Mean hem kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyet bölgeleri. Bir önceki 79K altına gerilemede fiyat destek olarak doğru yerden tepki almıştı, şu anda tekrar geri geldiğinde destek olarak çalışması gereken iki bölge bunlar. Biri 78.200, diğeri 78.400 seviyelerinden geçiyor. Küsuratları kaldırırsak 78K önemli bir bölge. Altında gelebilecek günlük kapanışlar problem yaratır çünkü kısa vadecilerin tekrardan zarara geçmesi onların zararına panik satışlarını tetikler, bu da daha hızlı geri çekilmelere sebebiyet verir. Fiyat 78K üstünde kaldığı sürece kısa vadeci yatırımcılar kâr konumundalar.”