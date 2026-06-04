🚨 ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, bankaların kripto varlık faaliyetleri için uygulanan sermaye kurallarının değiştirilmesini istedi.

ABD’de bir grup Cumhuriyetçi senatör, kripto varlıklarla bağlantılı bankacılık faaliyetleri için daha adil sermaye yükümlülükleri oluşturulması çağrısında bulundu. Senatörler, mevcut çerçevenin finans kuruluşlarına aşırı yüksek sermaye yükü getirdiğini ve bunun bankaların bu alandaki faaliyetlerini fiilen sınırladığını savundu. Girişim, Kongre’de kapsamlı dijital varlık düzenlemelerinin görüşüldüğü bir dönemde gündeme geldi.

Cumhuriyetçi senatörlerden düzenleyicilere mektup

Sürece öncülük eden Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, dijital varlıklar konusunda uzun süredir çalışan isimler arasında yer alıyor. Lummis ve beş Cumhuriyetçi senatör, ABD’nin başlıca bankacılık düzenleyicilerine hitaben bir mektup gönderdi. Mektup, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, FDIC Başkanı Travis Hill ve Para Birimi Denetleme Ofisi Başkanı Jonathan Gould’a yöneltildi.

Senatörler, bankaların gerçek risk düzeyine uygun sermaye tutması gerektiğini, tüm dijital varlık faaliyetlerinin tek kalemde aşırı riskli sayılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını vurguladı.

Senatörler, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin bazı dijital varlıklara uyguladığı %1.250 risk ağırlığını açık biçimde eleştirdi. Bu oranın, sektörün tamamını yeterli ayrım yapılmadan son derece riskli kabul ettiğini belirten grup, söz konusu yaklaşımın uygulamada yasaklayıcı bir etki doğurduğunu ifade etti.

Mini sözlük: Basel Bankacılık Denetim Komitesi, bankaların sermaye yeterliliği ve risk yönetimi için uluslararası standartlar hazırlayan bir yapı olarak biliniyor. Komitenin kararları doğrudan yasa niteliği taşımıyor, ancak birçok ülkede ulusal düzenlemelere yön veriyor.

Tokenlaştırılmış menkul kıymetler örnek gösterildi

Mektupta, düzenleyici kurumların son dönemde tokenlaştırılmış menkul kıymetlere ilişkin yaklaşımını daha geniş bir dijital varlık çerçevesine yayması istendi. Fed, FDIC ve OCC mart ayında yaptıkları açıklamada, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin genellikle geleneksel menkul kıymetlerle benzer sermaye muamelesi göreceğini duyurmuştu. Senatörler, aynı ilkenin diğer dijital varlık faaliyetleri için de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyetçi senatörlere göre bankaların bilançolarında kripto varlık hizmetlerini büyütebilmesi için önce net ve öngörülebilir kurallara ihtiyaç var. Grup, sermaye gerekliliklerinin genel yasak mantığıyla değil, somut risk unsurlarına göre belirlenmesi gerektiğini savundu. Bu yaklaşımın, denetlenen finans kuruluşlarının dijital varlık piyasalarına daha kontrollü biçimde katılmasını sağlayabileceği aktarıldı.

Senatörler, dengeli kuralların bankaların gözetim altında kripto varlık hizmeti sunmasının önünü açabileceğini ve ticari faaliyetin düzenlenmiş finans sistemi içinde kalmasına katkı verebileceğini kaydetti.

Kongre takvimiyle aynı döneme denk geldi

Mektubun zamanlaması da dikkat çekti. Kongre’de ele alınan geniş kapsamlı kripto varlık düzenlemelerinin, bankalara bilançoları üzerinden daha fazla dijital varlık faaliyeti yürütme imkanı tanıyabileceği değerlendiriliyor. Senatörler bu nedenle, yeni yetkiler devreye girmeden önce sermaye kurallarının netleşmesi gerektiğini savundu.

Girişime Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd ve Jon Husted da destek verdi. Böylece konu, yalnızca teknik bir bankacılık tartışmasının ötesine geçerek Cumhuriyetçi kanadın düzenleyici kurumlara yönelik daha geniş baskısının parçası haline geldi.

Gözler düzenleyici kurumların vereceği yanıtta

Senatörler, sermaye çerçevesinin hem riskleri hem de piyasa potansiyelini birlikte dikkate alması gerektiğini savundu. Mevcut standartların güncel piyasa koşullarını yeterince yansıtmadığı ve bazı faaliyetleri düzenlenmiş bankacılık sistemi dışına itebileceği görüşünü dile getirdiler.

Tartışmanın önümüzdeki günlerde daha da görünür hale gelmesi bekleniyor. Michelle Bowman, Travis Hill ve Jonathan Gould’un Perşembe günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde ifade vermesi planlanıyor. Bu oturumda yapılacak değerlendirmelerin, ABD’de kripto varlıkların bankacılık sistemindeki sermaye muamelesine ilişkin sonraki adımları etkilemesi bekleniyor.