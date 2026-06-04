Binance Research 2031 için 300 milyon yatırımcıya işaret etti! Küresel hisselerde dengeler nasıl değişecek?

Binance Research tarafından paylaşılan yeni rapora göre, kripto borsaları 2031’e kadar küresel hisse piyasalarına 2 trilyon dolar sermaye ve 300 milyon yeni yatırımcı taşıyabilir. Çalışmada, tokenlaştırılmış hisseler ile stabilcoin üzerinden gerçekleşen işlemlerin, özellikle geleneksel aracı kurumlara erişimin sınırlı olduğu pazarlarda öne çıktığı belirtildi.

Gelişen pazarlarda erişim sorunu öne çıkıyor

Raporda, Binance üzerindeki hisse işlemi kullanıcılarının yüzde 93’ten fazlasının gelişen pazarlardan geldiği aktarıldı. Bu tablo, coğrafi kısıtlar, aracı kurum şartları ve para birimi engelleri nedeniyle uzun süredir sistem dışında kalan bireysel yatırımcı talebine işaret ediyor.

ABD dışındaki birçok pazarda hisse sahipliği oranının yüzde 20’nin altında kaldığı, buna karşılık ABD’de doğrudan yatırım veya emeklilik hesapları üzerinden hisse tutanların oranının yaklaşık yüzde 62 seviyesinde bulunduğu kaydedildi. Rapora göre ABD hisseleri, küresel hisse piyasa değerinin yaklaşık yarısını oluştururken, yabancı yatırımcıların bu pazardaki payı yalnızca yüzde 18 düzeyinde kalıyor.

Binance Research, önümüzdeki 300 milyon hisse yatırımcısının gelişen pazarlardan gelebileceğini, bu kitlenin kripto borsaları üzerinden sisteme dahil olup işlemlerini stabilcoinlerle gerçekleştirebileceğini öne sürdü.

Parçalı yatırım imkanı da raporun öne çıkardığı başlıklardan biri oldu. 2026 itibarıyla SNDK hissesinin 1.716 dolar, MU hissesinin ise 1.064 dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken, Afrika ve Güney Asya’da ortalama aylık gelirin 300 doların altında kaldığına dikkat çekildi. Bu nedenle, tek bir hissenin tamamını almak yerine küçük paylara bölünmüş yatırım seçeneğinin erişimi artırabileceği ifade edildi.

Stabilcoinler işlem altyapısında daha görünür hale geliyor

Rapora göre stabilcoinler, sınır ötesi işlemlerde çıkış maliyetlerini ortalama yüzde 3,6 ve işlem başına yaklaşık 40 dolar azaltıyor. Ayrıca fonların önce yerel bankalara, ardından ayrı aracı kurum hesaplarına aktarılması zorunluluğunu ortadan kaldırarak süreci sadeleştiriyor. Bu nedenle stabilcoinlerin, günün her saati açık hisse erişimi için pratik bir mutabakat katmanı haline geldiği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Tokenlaştırılmış hisse, geleneksel bir hissenin blokzincir üzerinde temsil edilen dijital sürümünü ifade eder. Stabilcoinle mutabakat ise alım satım sonrası ödemenin fiyatı görece sabit kalan dijital varlıklarla tamamlanması anlamına gelir.

Aynı raporda, geleneksel finansla bağlantılı sürekli vadeli ürünlerin stabilcoin işlem hacmi içindeki payının çok düşük seviyelerden yaklaşık yüzde 10’a çıktığı bilgisi de yer aldı. Spot hisse işlemlerinin türev ürünlerle aynı platformda sunulmasının, farklı piyasalardaki fiyat farklarından yararlanmayı kolaylaştırabileceği belirtildi.

Yapay zeka teması fon akışında öne çıktı

Tokenlaştırmanın, geleneksel hisse yapılarının sunamadığı ek kullanım alanları yarattığı da raporda vurgulandı. Kilitli tokenlaştırılmış hisselerin dolaşımdaki arzı azaltabildiği, bunun da saklama kuruluşlarını eşdeğer sayıda gerçek hisse almaya yöneltebildiği ifade edildi. Inelastic Markets Hypothesis çerçevesinde, kilitlenen her 1 doların büyük ölçekli hisselerde 0,30 ila 1 dolar arasında piyasa değeri artışı yaratabileceği tahminine yer verildi.

Sektörel dağılım tarafında ise yarı iletken ve ekipman şirketlerinin Binance platformundaki toplam fon girişlerinin yaklaşık üçte birini topladığı belirtildi. Bu grubun işlem hacminin, kendisini izleyen sektörün 3,3 katına ulaştığı kaydedildi. Yapay zeka bağlantılı temalar ise toplam fon girişlerinin yüzde 70’ten fazlasını çekti.

Raporda ayrıca, 2020 ile 2026 arasında portföyün yüzde 5’inin Bitcoin’e ayrıldığı bir dağılımın kümülatif getiriyi yüzde 60’tan yüzde 82’ye taşıdığı, Sharpe oranının ise 0,52’den 0,63’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Bu veriler, kripto varlıklarla geleneksel finans ürünlerinin aynı platformda buluşmasının yatırımcı davranışını daha da değiştirebileceğine işaret etti.