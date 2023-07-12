ABD’li yatırımcı Tim Draper, Salı günü Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajında Bitcoin‘de uzun vadede 250.000 dolarlık fiyat tahminin değişmediğini ifade etti. Draper, ABD bürokrasisinin ve regülatörlerin kripto düzenlemelerine olan yaklaşımını eleştirdi ve mali düzenleyicilerin mevcut yaklaşımının girişimcilerin ülkede yatırım yapma konusunda tereddüt yaşamasına neden olduğunu dile getirdi.

ABD’li Yatırımcıdan Uzun Vadeli BTC Tahmini

ABD’li risk sermayesi yatırımcısı Tim Draper, Salı günü Bloomberg ile gerçekleştirdiği bir röportajında Bitcoin’e ilişkin uzun vadeli tahmininden söz etti ve ABD’deki mali düzenleyicilerin mevcut tutumunu eleştirdi. Geçmişte birçok kez lider kripto para birimi Bitcoin’in uzun vadede 25.000 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşabileceğini dile getiren Draper, Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajında bu tahminini tekrar etti.

Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’de uzun vade adına 250.000 dolara işaret eden Draper, bu fiyat seviyelerinin zaman alabileceğine yönelik bir ifadede bulundu ve ABD regülatörlerinin mevcut yaklaşımını eleştirdi. Draper, mali düzenleyici kurumlarının bu mevcut yaklaşımının girişimcilerin yatırım yapma konusunda tereddüt etmelerine neden olduğunu belirtti.

Regülatörler ile Kripto Şirketleri Karşı Karşıya

ABD’li yatırımcı Tim Draper’ın mali düzenleyici kurumların mevcut tutumuna yönelik eleştirileri ilk kez dile getirilmiş değil. FTX iflası ve Terra çöküşü gibi son yıllarda kripto ekosisteminde meydana gelen birçok olumsuz gelişme, regülatörlerin kripto düzenlemelerinde daha katı kuralları ve daha sıkı önlemleri benimsemesine neden oldu.

Özellikle de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC), Haziran ayının başlarında Binance ve Coinbase‘e menkul kıymetler yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açmaları ile birlikte kripto şirketleri ve regülatörler arasında gerilim de tırmanmaya başladı. SEC, açılan davalar sonrası kripto ekosisteminde bilinen birçok isimden de çeşitli tepkileri üzerine çekti ve çokça eleştiri topladı.