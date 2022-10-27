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  •   996 Doları Hedefleyen Altcoin! Arkasında Kriptonun Devi Var!

996 Doları Hedefleyen Altcoin! Arkasında Kriptonun Devi Var!

Neredeyse 1000 dolara kadar yükselebilir. En büyük kripto paralar arasında yer alıyor.
21:51
27 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Her kripto paranın kendi özelinde öne çıkan bir yönü vardır. Elbette işe yaramayanları bir kenara koyarsak durum böyle. Bu kripto para ise gücünü arkasındaki devden alıyor. Öyle bir dev ki kripto paralardaki her 2 işlemden 1’i bu platformda yapılıyor. Elbette Binance borsasından bahsediyoruz. Borsa hacim sıralaması Binance %50’nin üzerinde paya sahip.

BNB Coin Yorum

Binance Coin (BNB) fiyatı Haziran ayında yılın en düşük seviyesine gerilemesinden bu yana önemli ölçüde arttı. BNB fiyatı, Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 692 dolara ulaştığından beri belini doğrultabilmiş değil. Kasım 2021’de biraz daha düşük bir tepe oluşturdu ve alçalan bir direnç çizgisinin altında aşağı yönlü hareketine devam etti. Bu geri çekilme Haziran 2022’de 183 dolar ile iki yılın dibine kadar devam etti.

BNB fiyatı kısa bir süre sonra trendi tersine çevirdi ve alanı (kırmızı daire) geri aldı. Ağustos ayında, yukarıda bahsedilen azalan direnç çizgisinden çıkmayı başardı. Haftalık RSI ise düşüş eğilimi trend çizgisinden çıkışı teyit ediyordu. Ancak göstergenin henüz 50’nin üzerine çıkmadığını belirtmek gerekir.

BNB Coin Geleceği

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından desteklenen BNB son zamanlarda birçok önemli adım attı. Binance artık devletlere çözümler sunmak için çabalıyor ve ülkelere milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Binance Oracle duyuruldu ve Chainlink’e rakip olduğunu da üstü kapalı şekilde ilan etti. Ayı piyasalarının zorlu şartlarına rağmen Binance ve BNB agresif biçimde büyümesini sağlayacak kritik adımlar atıyor.

Teknik olarak yukarı yönlü hareket devam ederse, en yakın uzun vadeli direnç alanı 427 dolar hedeflenecektir. BNB henüz net bir dönüşe başlamış değil. Bunun nedeni, fiyatın hala formasyonun direnci olarak hareket eden alçalan bir direnç çizgisini takip ediyor olmasıdır. Formasyonu teyit etmek için bu çizginin kırılması gerekmektedir. Bu durumda bir sonraki direnç alanı 336 dolar hedeflenecek.

Mart 2020’den itibaren ölçülen en olası dalga sayısı, BNB fiyatının bir yükseliş dürtüsünün (siyah) beşinci ve son dalgasına başladığını gösteriyor. Doğru olması halinde, yukarı yönlü hareket tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacaktır. İlk potansiyel hedef 996 dolardır.

Tam tersi senaryoda 183 doların altına inilmesi halinde yükseliş dalgası varsayımı geçersiz olacak. Kritik bölgenin altında ölçülen bir destek yok. Nihayetinde BNB 100 doların altına kadar inebilir.

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