Bitcoin 200 günlük ortalamayı test ederken altcoinlerde satış derinleşti

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin, Ethereum, XRP ve BNB önemli teknik eşiklerin yakınında işlem görüyor. 30 Ekim itibarıyla Bitcoin 76.650 dolar, Ethereum 2.222,59 dolar, XRP 1,2352 dolar ve BNB 696,43 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatlamalar, kısa vadede alıcıların zayıfladığına işaret ediyor.

Bitcoin kritik ortalamanın hemen üzerinde kaldı

Bitcoin, 81.000 ile 82.000 dolar aralığından gelen reddin ardından sert geriledi ve 76.400 ile 76.600 dolar bandındaki 200 günlük hareketli ortalamayı yeniden test etmeye başladı. Bu bölge, piyasanın yönü açısından yakından izleniyor. 76.000 doların altında günlük kapanış gelmesi halinde 74.000 ve 72.000 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.

Bitcoin için kısa vadeli görünüm, 200 günlük ortalamanın korunup korunamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Yukarı yönlü toparlanma için ilk aşamada 78.000 doların geri alınması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde ise 80.000 ile 82.000 dolar aralığında daha güçlü bir satış bölgesi bulunuyor. İşlem hacmindeki artış da düşüşün zayıf katılımlı olmadığını gösteriyor.

Ethereum ve XRP baskı altında kaldı

Ethereum, 2.350 ile 2.400 dolar bölgesinden döndükten sonra 2.300 doların altına indi. Varlık, 2.170 ile 2.200 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Bu aralığın kaybedilmesi halinde 2.100 dolar ve ardından 2.000 dolar eşiği öne çıkabilir. Baskının hafiflemesi için 2.300 doların üzerine dönüş gerekli görülüyor.

XRP tarafında da 1,30 doların altına sarkma sonrası satış baskısı güçlendi. Eylül ayındaki 1,60 dolar rallisinin ardından başlayan düzeltme süreci devam ederken, fiyat şimdi 1,20 ile 1,22 dolar destek alanına yaklaştı. Bu bölgenin aşağı kırılması durumunda 1,15 ve 1,10 dolar seviyeleri izlenebilir.

XRP’de 1,30 doların altında kalıcılık sürerken kısa vadeli görünüm satıcılar lehine seyrediyor.

BNB için 690 dolar seviyesi öne çıktı

BNB, ekim ayında gördüğü 810 dolar zirvesinden sonra daha düşük tepeler oluşturmaya başladı. Son düşüşle birlikte fiyat 707 dolar civarındaki 100 günlük ortalamanın altına indi ve 690 dolar bandına yaklaştı. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 680 dolar ilk destek olarak öne çıkıyor.

BNB’de temmuz diplerinden ekim zirvesine kadar güçlü bir yükseliş yaşanmıştı. Ancak son geri çekilme, bu ivmenin zayıfladığını gösteriyor. 680 ile 690 dolar aralığında tepki gelmemesi halinde 650 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık 710 doların aşılması, kısa vadeli baskıyı azaltabilir.

Varlık Güncel seviye İzlenen kritik bölge Bitcoin 76.650 dolar 76.400 ile 76.600 dolar Ethereum 2.222,59 dolar 2.170 ile 2.200 dolar XRP 1,2352 dolar 1,20 ile 1,22 dolar BNB 696,43 dolar 680 ile 690 dolar

Piyasa genelinde zayıf görünüm sürüyor

Dört büyük varlıkta da ortak tablo, kısa vadeli ortalamaların altına inilmesi ve satış sırasında hacmin yükselmesi oldu. Bu görünüm, piyasada temkinli duruşun korunduğunu gösteriyor. Özellikle Bitcoin’in uzun vadeli ortalama üzerindeki seyri, diğer büyük kripto paraların yönü üzerinde de belirleyici olabilir.

Ayrıca dijital varlıklardaki geniş çaplı satış dalgasına, Binance çevresindeki büyük bir güvenlik olayıyla ilgili haber akışının da belirsizlik eklediği aktarıldı. Bu ortamda yatırımcıların ana destek bölgelerine vereceği tepki, kısa vadeli fiyatlamada belirleyici olacak.