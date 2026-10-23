Hong Kong’da Futu, BNB için doğrudan transfer dönemini başlattı

Hong Kong merkezli aracı kurum Futu Securities, BNB tokeni için BNB Smart Chain ağı üzerinden doğrudan yatırma ve çekme işlemlerini başlattı. Bu adımla birlikte dijital varlık, şirketin milyonlarca kullanıcıya ulaşan platformunda yasal bir erişim kanalı kazanmış oldu.

Kapalı sistemden zincir üstü işleme geçildi

Daha önce Futubull ve moomoo kullanıcıları BNB işlemlerini yalnızca Futu’nun kendi kapalı sistemi içinde yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte uygun nitelikleri taşıyan yatırımcılar, gerçek BNB tokenlerini dış cüzdanları ile Futu’daki aracı kurum hesapları arasında doğrudan transfer edebilecek.

Binance kurucusu Changpeng Zhao, kısa adıyla CZ, gelişmenin ardından X hesabından bir duyuru paylaştı. Zhao, kripto piyasasının en bilinen isimleri arasında yer alıyor ve Binance’in kurucu figürü olarak sektördeki etkisini koruyor.

Futu kullanıcıları artık uygunluk şartlarını karşılamaları halinde BNB’yi dış cüzdanları ile aracı kurum hesapları arasında doğrudan taşıyabilecek.

İşlemlerin teknik altyapısı, Futu’nun iştiraki PantherTrade tarafından sağlanıyor. PantherTrade, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndan lisanslı bir platform olarak faaliyet yürütüyor. Zincir üstü erişim ise en az 8 milyon Hong Kong doları sermayeye sahip profesyonel yatırımcılarla sınırlı tutuldu.

Kara para aklamayı önleme kuralları kapsamında dış cüzdan adresleri önceden beyaz liste kontrolünden geçiriliyor. Çekim işlemlerinin tamamlanması ise üç iş gününe kadar sürebiliyor.

Hong Kong dijital finans hamlesini hızlandırıyor

Futu’nun bu adımı, Hong Kong finans sektöründe ekim 2026 itibarıyla hız kazanan geniş çaplı dijitalleşme süreciyle aynı döneme denk geldi. HSBC, yerel para birimine sabitlenen RedCoin adlı RCHKD stabilcoinini PayMe uygulaması içinde 3,3 milyon kullanıcıya açtı. Standard Chartered öncülüğündeki Anchorpoint Financial konsorsiyumu da HKDAP stabilcoini için yayılım sürecini sürdürüyor.

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Bölgede kamu tarafında da tokenizasyon adımları devam etti. Yönetim, tokenleştirilmiş mevduatlarla sonuçlandırılan 20 milyar Hong Kong doları tutarındaki dördüncü dijital yeşil tahvil ihracını tamamladı. Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui, bankacılık sistemindeki dijitalleştirilmiş sermaye hacminin 29 milyar Hong Kong dolarına ulaştığını açıkladı.

Christopher Hui, bölgedeki banka bilançolarında dijitalleştirilmiş sermaye hacminin 29 milyar Hong Kong dolarına çıktığını açıkladı.

Düzenleyici baskı rekabeti yeniden şekillendiriyor

Hong Kong yönetimi, yıl sonuna kadar Yasama Konseyi’ne sunulması planlanan yeni düzenlemeyle geçiş süresi tanımamayı hedefliyor. Buna göre VATP lisansı bulunmayan platformların bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurması gerekecek.

Bu tablo içinde Futu üzerinden sağlanan doğrudan erişim, BNB ekosistemine geleneksel Asyalı yatırımcı sermayesi karşısında güçlü bir konum kazandırabilir. Solana cephesinde de genişleme sürüyor; Pando, ikinci spot Solana ETF ürününü listeledi. Buna karşın Futu’nun kanalları, BNB’ye daha doğrudan bir yatırımcı erişimi sunuyor.