Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin varlıklarına yönlendiren 2 ETF kurdu

Franklin Templeton, ABD hisse senetlerinden elde edilen temettüleri Bitcoin bağlantılı varlıklara otomatik olarak yeniden yatıracak iki yeni borsa yatırım fonunu kayda aldı. Şirket, 1,8 trilyon dolarlık yönetilen varlığıyla dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor.

Yeni fonların yapısı

Yeni ürünler Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ve Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF adlarını taşıyor. Bu fonlar, klasik spot Bitcoin ETF’lerinden farklı olarak doğrudan Bitcoin fiyatını izlemeye odaklanmıyor. Bunun yerine ABD hisse senedi piyasasına maruz kalan bir portföy ile zaman içinde Bitcoin birikimi hedefleyen bir yapı sunuyor.

Fonların portföyünün yüzde 95’i ABD hisselerinde, kalan yüzde 5’i ise Bitcoin bağlantılı varlıklarda tutulacak. Böylece yatırımcılar tek bir ürün üzerinden hem hisse senedi hem de sınırlı ölçüde Bitcoin temalı varlıklara erişebilecek.

Temettülerin yeniden yatırımı nasıl işleyecek

Bu iki fonda öne çıkan unsur, temettü yeniden yatırım planı olarak bilinen DRIP mekanizması oldu. Geleneksel DRIP uygulamalarında hisse senetlerinden elde edilen temettüler aynı şirketlerin ek hisselerini almak için kullanılıyor.

Franklin Templeton’ın yeni ürünlerinde ise düzenli ve özel temettü ödemeleri, temettü hakkı tarihini izleyen ilk işlem gününde Bitcoin bağlantılı varlıklara yönlendirilecek. Bu yöntem, yatırımcının doğrudan kripto varlık satın almasına gerek kalmadan zaman içinde Bitcoin tarafındaki ağırlığın kademeli biçimde artmasını amaçlıyor.

Mini sözlük: DRIP, temettü yeniden yatırım planı anlamına gelir. Bu modelde nakit olarak dağıtılan temettü, yatırımcıya ödenmek yerine önceden belirlenen varlıklara otomatik biçimde yeniden yatırılır.

Franklin Templeton’ın yeni fonları, ABD hisse senetlerinden doğan temettüleri Bitcoin bağlantılı varlıklara yönlendirerek geleneksel portföy yapısıyla kripto temalı birikimi aynı ürün içinde buluşturuyor.

Şirketin kripto alanındaki genişlemesi

Bu adım, Franklin Templeton’ın kripto yatırım ürünlerini genişletme stratejisinin son halkası oldu. Şirket halihazırda spot Bitcoin yatırım ürünü olan Franklin Bitcoin ETF’yi de sunuyor. EZBC koduyla işlem gören bu fon yaklaşık 335 milyon dolarlık kümülatif net giriş kaydetti.

Yeni iki ürün, doğrudan spot Bitcoin ETF yapısından ayrışarak kripto varlıkları geleneksel yatırım portföylerine farklı bir yöntemle entegre etmeyi hedefliyor. Yapı itibarıyla odak noktası, fiyat takibinden çok temettü akışını kullanarak Bitcoin bağlantılı pozisyonların yavaş biçimde büyütülmesi olacak.

Fonlar, yatırımcıların kendileri kripto varlık almadan Bitcoin bağlantılı pozisyonlarını kademeli olarak artırmalarını hedefliyor.

Franklin Templeton’ın kayda aldığı bu ürünler, hisse senedi geliri ile dijital varlık temasını aynı çatı altında birleştiren yeni bir ETF yaklaşımı ortaya koyuyor.