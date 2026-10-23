BITCOIN (BTC)

Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin varlıklarına yönlendiren 2 ETF kurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Franklin Templeton, temettüleri Bitcoin bağlantılı varlıklara yatıran 2 ETF kurdu.
  • 📌 Yeni fonlarda portföyün yüzde 95’i ABD hisselerinde, yüzde 5’i ise $BTC bağlantılı varlıklarda tutulacak.
  • 🗂️ Şirketin spot Bitcoin ETF’si EZBC daha önce yaklaşık 335 milyon dolar net giriş topladı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Franklin Templeton, ABD hisse senetlerinden elde edilen temettüleri Bitcoin bağlantılı varlıklara otomatik olarak yeniden yatıracak iki yeni borsa yatırım fonunu kayda aldı. Şirket, 1,8 trilyon dolarlık yönetilen varlığıyla dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Yeni fonların yapısı
2 Temettülerin yeniden yatırımı nasıl işleyecek
3 Şirketin kripto alanındaki genişlemesi

Yeni fonların yapısı

Yeni ürünler Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ve Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF adlarını taşıyor. Bu fonlar, klasik spot Bitcoin ETF’lerinden farklı olarak doğrudan Bitcoin fiyatını izlemeye odaklanmıyor. Bunun yerine ABD hisse senedi piyasasına maruz kalan bir portföy ile zaman içinde Bitcoin birikimi hedefleyen bir yapı sunuyor.

Fonların portföyünün yüzde 95’i ABD hisselerinde, kalan yüzde 5’i ise Bitcoin bağlantılı varlıklarda tutulacak. Böylece yatırımcılar tek bir ürün üzerinden hem hisse senedi hem de sınırlı ölçüde Bitcoin temalı varlıklara erişebilecek.

Temettülerin yeniden yatırımı nasıl işleyecek

Bu iki fonda öne çıkan unsur, temettü yeniden yatırım planı olarak bilinen DRIP mekanizması oldu. Geleneksel DRIP uygulamalarında hisse senetlerinden elde edilen temettüler aynı şirketlerin ek hisselerini almak için kullanılıyor.

Franklin Templeton’ın yeni ürünlerinde ise düzenli ve özel temettü ödemeleri, temettü hakkı tarihini izleyen ilk işlem gününde Bitcoin bağlantılı varlıklara yönlendirilecek. Bu yöntem, yatırımcının doğrudan kripto varlık satın almasına gerek kalmadan zaman içinde Bitcoin tarafındaki ağırlığın kademeli biçimde artmasını amaçlıyor.

Mini sözlük: DRIP, temettü yeniden yatırım planı anlamına gelir. Bu modelde nakit olarak dağıtılan temettü, yatırımcıya ödenmek yerine önceden belirlenen varlıklara otomatik biçimde yeniden yatırılır.

Franklin Templeton’ın yeni fonları, ABD hisse senetlerinden doğan temettüleri Bitcoin bağlantılı varlıklara yönlendirerek geleneksel portföy yapısıyla kripto temalı birikimi aynı ürün içinde buluşturuyor.

Şirketin kripto alanındaki genişlemesi

Bu adım, Franklin Templeton’ın kripto yatırım ürünlerini genişletme stratejisinin son halkası oldu. Şirket halihazırda spot Bitcoin yatırım ürünü olan Franklin Bitcoin ETF’yi de sunuyor. EZBC koduyla işlem gören bu fon yaklaşık 335 milyon dolarlık kümülatif net giriş kaydetti.

Yeni iki ürün, doğrudan spot Bitcoin ETF yapısından ayrışarak kripto varlıkları geleneksel yatırım portföylerine farklı bir yöntemle entegre etmeyi hedefliyor. Yapı itibarıyla odak noktası, fiyat takibinden çok temettü akışını kullanarak Bitcoin bağlantılı pozisyonların yavaş biçimde büyütülmesi olacak.

Fonlar, yatırımcıların kendileri kripto varlık almadan Bitcoin bağlantılı pozisyonlarını kademeli olarak artırmalarını hedefliyor.

Franklin Templeton’ın kayda aldığı bu ürünler, hisse senedi geliri ile dijital varlık temasını aynı çatı altında birleştiren yeni bir ETF yaklaşımı ortaya koyuyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de açık pozisyon 140 milyar doları aştı, 90 bin yolu gündemde

CryptoQuant CEO’su, AI balonunun Bitcoin’i sınırlı etkileyeceğini söyledi

Suudi Arabistan bağlantılı banka, Strategy’de 3,04 milyon dolarlık pay açıkladı

Bitcoin ağ gücü 1 ZH seviyesine çıkarak yeniden yükselişe geçti

Bitcoin düşerken yeni kazanç fırsatı nerede?

Albuquerque Bitcoin ATM’lerini dolandırıcılık gerekçesiyle yasakladı

Bitcoin için 83 bin dolarda kritik mücadele: Güçlü ETF girişleri yükseliş getirecek mi?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Hong Kong’da Futu, BNB için doğrudan transfer dönemini başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Hong Kong’da Futu, BNB için doğrudan transfer dönemini başlattı
BINANCE COIN (BNB)
Shiba Inu borsalara 77 milyar SHIB girişiyle satış baskısı altında kaldı
SHIBA INU (SHIB)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?