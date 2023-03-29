Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dünyaca Ünlü Ekonomi Profesörü Yanılmalı! Bitcoin Konusunda O Haklı Çıkarsa Herkes Üzülecek!

Dünyaca Ünlü Ekonomi Profesörü Yanılmalı! Bitcoin Konusunda O Haklı Çıkarsa Herkes Üzülecek!

Kripto paralar hakkında olumsuz yorumlarıyla tanınan dünyaca ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke yaptığı açıklamalarla yeniden Bitcoin'i hedef aldı.
18:40
29 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uygulamalı Ekonomi Profesörü olan ve Bitcoin’e karşı çıkan Steve Hanke, Bitcoin’e bir para birimi olarak neden inanmadığını paylaşmak için Twitter’da paylaşımlar yaptı. Bu haftanın başlarında Hanke bir tweet’inde Bitcoin’i yerden yere vurmuştu. Ancak bu kez, öncü kripto para birimine sorun getirmeye devam edeceğine inandığı üç şeyi de paylaştı.

Hanke’ye göre BTC Hakkında Olumsuz Şeyler

Ekonomist, Bitcoin’in kendisi için son derece spekülatif bir varlıktan başka bir şey olmadığını ve hiçbir şekilde bir para birimi olmadığını tweet’ledi. Ona göre bu şeyler Bitcoin’e kötü bir şöhret yaratmaya devam edecek.

Bitcoin’in güvenilmezliği, istikrar eksikliği ve dolandırıcılığa yatkınlığı. Hanke, takipçilerini Bitcoin satın almak için kandırılmamaya çağırdı, çünkü ona göre bunu yapmak bir aptal oyunu olacak. Hanke’nin tweet’iyle birlikte paylaştığı pasquinade resim, önde gelen kritpto paraya karşı tutumunu tam olarak gösteriyor gibi görünüyor. Bitcoin’in ince bir ekip tarafından desteklendiğini söylüyor ve şansa güvenildiğini düşünüyor. Bunu ise yazı ile destekliyor.

Hanke FTX Kurucusunun Son Suçlamasını Yorumladı

Hanke daha önce attığı bir tweet’te, geçtiğimiz Kasım ayında ticaret firması Alameda Research ile birlikte iflas eden kötü şöhretli kripto ticaret devi FTX’in kurucusu hakkında bir Financial Times makalesi paylaşmıştı. FTX, müşterileri tarafından başlatılan büyük para çekme dalgasını karşılayamadı.

FTX’in kurucusu eski milyarder Sam Bankman-Fried, Alameda Research ile bağlantılı alım satım hesaplarını çözmesi için bir ya da daha fazla Çinli yetkiliye rüşvet vermekle suçlanıyor. Rüşvetin kripto para cinsinden 40 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Makaleden bir alıntı paylaşan Hanke, Sam Bankman-Fried’in halihazırda karşı karşıya olduğu 12 suçlamaya bu yeni suçlamanın da eklendiğini vurguladı. Steve Hanke bu makaleyi paylaşarak, öncü kripto para olan Bitcoin’i dolandırıcılarla bağlantılı olarak etiketlediği daha sonraki tweet’ini bir nevi kendi görüşüne göre doğrulamış oldu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Bitcoin’de (BTC) Güncel Yorumlar! İşte BTC’de Kritik Fiyat Grafiği!
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Uzun Lafın Kısası! İşin Uzmanları Kripto Para Piyasalarını Yorumladı! Neler Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023