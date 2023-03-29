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Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Johns Hopkins Üniversitesi’nde Uygulamalı Ekonomi Profesörü olan ve Bitcoin’e karşı çıkan Steve Hanke, Bitcoin’e bir para birimi olarak neden inanmadığını paylaşmak için Twitter’da paylaşımlar yaptı. Bu haftanın başlarında Hanke bir tweet’inde Bitcoin’i yerden yere vurmuştu. Ancak bu kez, öncü kripto para birimine sorun getirmeye devam edeceğine inandığı üç şeyi de paylaştı.

Hanke’ye göre BTC Hakkında Olumsuz Şeyler

Ekonomist, Bitcoin’in kendisi için son derece spekülatif bir varlıktan başka bir şey olmadığını ve hiçbir şekilde bir para birimi olmadığını tweet’ledi. Ona göre bu şeyler Bitcoin’e kötü bir şöhret yaratmaya devam edecek.

Bitcoin’in güvenilmezliği, istikrar eksikliği ve dolandırıcılığa yatkınlığı. Hanke, takipçilerini Bitcoin satın almak için kandırılmamaya çağırdı, çünkü ona göre bunu yapmak bir aptal oyunu olacak. Hanke’nin tweet’iyle birlikte paylaştığı pasquinade resim, önde gelen kritpto paraya karşı tutumunu tam olarak gösteriyor gibi görünüyor. Bitcoin’in ince bir ekip tarafından desteklendiğini söylüyor ve şansa güvenildiğini düşünüyor. Bunu ise yazı ile destekliyor.

Hanke FTX Kurucusunun Son Suçlamasını Yorumladı

Hanke daha önce attığı bir tweet’te, geçtiğimiz Kasım ayında ticaret firması Alameda Research ile birlikte iflas eden kötü şöhretli kripto ticaret devi FTX’in kurucusu hakkında bir Financial Times makalesi paylaşmıştı. FTX, müşterileri tarafından başlatılan büyük para çekme dalgasını karşılayamadı.

FTX’in kurucusu eski milyarder Sam Bankman-Fried, Alameda Research ile bağlantılı alım satım hesaplarını çözmesi için bir ya da daha fazla Çinli yetkiliye rüşvet vermekle suçlanıyor. Rüşvetin kripto para cinsinden 40 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Makaleden bir alıntı paylaşan Hanke, Sam Bankman-Fried’in halihazırda karşı karşıya olduğu 12 suçlamaya bu yeni suçlamanın da eklendiğini vurguladı. Steve Hanke bu makaleyi paylaşarak, öncü kripto para olan Bitcoin’i dolandırıcılarla bağlantılı olarak etiketlediği daha sonraki tweet’ini bir nevi kendi görüşüne göre doğrulamış oldu.