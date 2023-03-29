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Kasım 2022 tarihinden bu yana Türk kripto para yatırımcıları bu yapay zeka altcoine yoğun ilgi gösteriyor. Karşılığını da alıyorlar. Kısa süre öne proje yeni bir yatırım aldığı için tokenin fiyatı hızla arttı. Peki bu yatırım ne anlama geliyor? Fiyat yükselişi devam edecek mi? Uzun vadede yatırımcıları neler bekliyor?

Fet Coin Neden Yükseliyor?

Yapay zeka odaklı kripto protokolü Fetch AI piyasa yapıcı ve yatırım firması DWF Labs’tan 40 milyon dolar topladı. Firma bugün yaptığı açıklamada, Fetch‘in yatırımı platformunda merkezi olmayan makine öğrenimi, otonom aracılar ve ağ altyapısını dağıtmak için kullanacağını söyledi. Fetch’in amacı, otonom bir machine-to-machine ekosistemi sağlayarak geliştiricilerin uygulamaları dağıtmaları ve bunlardan para kazanmaları için araçlar sunmaktır.

Fetch, “otonom ekonomik ajanlar” olarak adlandırdığı ve bağımsız taraflardan oluşan bir ağ ile gerçek dünyadaki sistemler ve cihazlar arasında bağlantı kuran kod parçalarını dağıtıyor. Fetch’e göre aracıların amacı, bilgi edinme, tahminleri paylaşma veya trade yapma yoluyla “sahibi için ekonomik değer üretmektir”.

DWF Labs’in yönetici ortağı Andrei Grachev şunları söyledi;

“Fetch otomasyon ve yapay zeka yeteneklerine sahip eşler arası uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak için kapsamlı bir çözüm sunuyor”.

Fet Coin Yorum

ChatGPT ve görüntü oluşturma yazılımı DALL-E gibi yapay zeka odaklı botların son zamanlarda popülerliğini artırmasıyla birlikte Fetch (FET) Coin ve diğer AI odaklı altcoinlerin hızla değer kazandığını gördük. Bosch dahil birçok ortakla yol yürümeye başlayan Fet Coin kendi alanında nitelikli yatırımcının ilgisini çekebilmiş az sayıda kripto paradan biridir. Bugün gelen duyurunun benzerlerini önümüzdeki aylarda duymaya devam edebilir. Bu tarz haberlerin fiyat üzerindeki etkisi azımsanacak gibi değil.

Nitekim yukarıda haberin ardından fiyatın nasıl hızla yükseldiğini görüyoruz. Fetch (FET) için kısa vadede 0,4 dolar desteğinin korunması son derece önemli. Ardından 0,48 dolar direnci üzerindeki kapanışlar 0,6 ve 1 dolar hedeflerine koşan bir Fet Coin görmemizi sağlayabilir.