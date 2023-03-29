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  •   2021 Yılında Bitcoin Dibini Bilen Stratejist Tarih Verip Uyardı: Bitcoin Bu Seviyeye Düşecek!

2021 Yılında Bitcoin Dibini Bilen Stratejist Tarih Verip Uyardı: Bitcoin Bu Seviyeye Düşecek!

Kripto para dünyasında hatırı sayılır bir çevreye sahip olan 20 yıllık deneyimli Stratejist Gareth Soloway yaptığı açıklamalarla yatırımcıyı korkuttu.
18:00
29 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), bu yıl şimdiye kadar %70’in biraz üzerinde değer kazanmasına rağmen, şu anda yaklaşık 28.400 $’dan işlem görüyor ve başka bir ralliden önce 13.000 $’ın altına düşeceği tahmin ediliyor.

Ünlü Stratejist Bitcoin Düşecek Dedi!

Son tahmin InTheMoneyStocks.com’un Baş Piyasa Stratejisti Gareth Soloway’den geldi ve Soloway, öncü kripto varlığın şu anda 30.000 dolara doğru ilerlemesine rağmen, Kasım 2020’den bu yana görülmemiş seviyelere düşeceğine inanıyor. Bu tahmin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nde Silvergate Bank, Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın da aralarında bulunduğu son banka iflasları ve UBS’in eskiden İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse’i devralmasının ortasında geldi.

Soloway, 29 Mart’ta Kitco News’e verdiği bir röportajda, devam eden bankacılık krizinin yatırımcıların fonlarını bankalardan çekip Bitcoin’e yatırım yapmasıyla sonuçlandığını ve bunun da son ralliye katkıda bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte, finansal sistem daha istikrarlı hale geldikçe Bitcoin’in değerinin düşeceğini ve potansiyel olarak 2023’te 9.000 dolara kadar düşeceğini belirtti.

Bu temel bir finansal kriz 2.0. Bunun ne kadar kötüye gideceğini bilmiyoruz… Bu potansiyel olarak bir Lehman anı gibi. Yıl sonuna kadar en azından 12.000-13.000 dolara ulaşacağını düşünüyorum. Bunun temelinde yatan şey, birincisi hala düzenlemeyi beklemek zorunda olmamız, yani özellikle belirsizlikle birlikte. Nihayetinde, düzenlemenin hala büyük parayı dışarıda tuttuğu ve insanların hala mutlak korkuya maruz kaldığı bir noktada olduğunuzu unutmamalıyız.

Bitcoin Borsa İle Birlikte Düşüş Göstermişti

Soloway, Bitcoin’in 2021’de dibe vuracağını doğru bir şekilde tahmin etti ve yirmi yıllık profesyonel ticaret deneyimi onu sektörde saygın bir ses haline getirdi. Ayrıca, tarihsel olarak Bitcoin’in değerinin ekonomik gerileme dönemlerinde borsa ile birlikte düştüğünü belirtti. Bu nedenle, S&P’nin önemli kayıplar yaşaması halinde, Bitcoin’in de satışlardan etkilenmesi muhtemel olacağını belirtti.

Şöyle ekledi:

Bitcoin’e tarihsel olarak bakarsanız, borsa düştüğünde o da düşmüştür. Eğer S&P benim düşündüğüm kadar düşerse, Bitcoin de bu satıştan nasibini alacaktır.

Soloway, kısa vadeli düşüş eğilimine rağmen uzun vadeli bir Bitcoin boğası olmaya devam ediyor. Devam eden bankacılık krizi ve potansiyel borsa satışları nedeniyle Bitcoin’in değerinin başlangıçta düşeceğine, ancak toparlanacağına ve uzun vadeli büyüme hareketinin sürdüreceğine inanıyor.

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