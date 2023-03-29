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ABD’li düzenleyici kurumlar 2023 yılında adeta uyumadan çalışıyor. Ana odak noktaları ise kripto para şirketleri. Evet bu alanda çok fazla kötü oyuncu var ve hepsiyle mücadeleye yemin etmiş gibiler. Birgün bankasını aldığı yanlış kararlar sebebiyle iflas ettiren yöneticiler için de harekete geçildiğini görmek dileğiyle…

SEC Kripto Para Davası

Kripto platformu Beaxy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun şirketi ve kurucusu Artak Hamazaspyan’ı kayıtsız bir borsa ve aracılık işletmekle suçlamasıyla kapılarını resmen kapattı. SEC ayrıca Beaxy Digital Ltd. şirketini BXY token’ı ile kayıtsız bir menkul kıymet teklifinde yasadışı olarak 8 milyon dolar toplamakla suçladı. Ajans ayrıca Hamazaspyan’ı “kumar da dahil olmak üzere kişisel kullanım için en az 900.000 doları” zimmetine geçirmekle suçladı.

SEC’e göre, Windy Inc. kurucunun parayı zimmetine geçirmesinin ardından 2019’da platformu devraldı ve yöneticiler Nicholas Murphy ve Randolph Bay Abbott, “menkul kıymet olarak sunulan ve satılan” kripto varlıklarının alım satımı için Beaxy’yi sürdürdü. Dolayısıyla ajans, platform geçen yıl başka bir SEC davasında feshedilmiş olarak tanımlanmış olmasına rağmen, onları kayıtsız bir borsa, komisyoncu ve takas kurumu işleterek menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle de suçluyor.

SEC’in İcra Bölümü Direktörü Gurbir Grewal şunları söyledi;

“Bir kripto para aracısı tüm bu işlevleri tek bir çatı altında birleştirdiğinde (Beaxy’nin yaptığını iddia ettiğimiz gibi) yatırımcılar ciddi risk altındadır. İşlevlerin bulanıklaştırılması ve kayıtların olmaması, yatırımcıları korumak için tasarlanan düzenlemelerin Beaxy tarafından takip edilmediği ve hatta tanınmadığı anlamına geliyordu.”

Borsanın internet sitesinde “işimizi çevreleyen belirsiz düzenleyici ortam” nedeniyle faaliyetlerini askıya aldıkları yazıyor.

SEC Kripto Kayıt

Geçmişte SEC’e kaydolmak isteyen altcoinler oldu ama SEC öylesine isteksizdi ki şirketler bunu başaramadı. Polkadot (DOT) geçen sene kurumla irtibat halinde olduklarını ve 2 yıl süren mücadelenin ardından DOT Coin’in menkul kıymet olmadığına kanaat getirdiklerini söylemişti. Yatırımcılar bu açıklamayı enteresan şekilde Şubat ayında fark etti ve DOT fiyatı hızla yükseldi. Ardından Gensler mikrofonu eline alıp tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu söyledi.

Peki 20 bin altcoin arasında SEC’in kayıt yeterliliklerini sağlayabilecek hiçbir altcoin yok mu? Başvuruların olduğu biliniyor ve hiçbiri bir sonuca ulaşamıyorsa suçlu kimdir? SEC’in yeterli rehberlik sunmuyor oluşu Coinbase baş hukuk müşaviri tarafından da dillendirildi. Kurumla iletişimlerinin tek taraflı olduğunu açıklayan yetkili adeta isyan ediyordu.