Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son DAKİKA! Kripto Borsasına Ağır Suçlamalar! Varlıkları Zimmetine Geçirdi!

Son DAKİKA! Kripto Borsasına Ağır Suçlamalar! Varlıkları Zimmetine Geçirdi!

Kripto para endüstrisindeki kötü oyuncuları cezalandıran SEC bir dava daha açtı.
17:56
29 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li düzenleyici kurumlar 2023 yılında adeta uyumadan çalışıyor. Ana odak noktaları ise kripto para şirketleri. Evet bu alanda çok fazla kötü oyuncu var ve hepsiyle mücadeleye yemin etmiş gibiler. Birgün bankasını aldığı yanlış kararlar sebebiyle iflas ettiren yöneticiler için de harekete geçildiğini görmek dileğiyle…

SEC Kripto Para Davası

Kripto platformu Beaxy, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun şirketi ve kurucusu Artak Hamazaspyan’ı kayıtsız bir borsa ve aracılık işletmekle suçlamasıyla kapılarını resmen kapattı. SEC ayrıca Beaxy Digital Ltd. şirketini BXY token’ı ile kayıtsız bir menkul kıymet teklifinde yasadışı olarak 8 milyon dolar toplamakla suçladı. Ajans ayrıca Hamazaspyan’ı “kumar da dahil olmak üzere kişisel kullanım için en az 900.000 doları” zimmetine geçirmekle suçladı.

SEC’e göre, Windy Inc. kurucunun parayı zimmetine geçirmesinin ardından 2019’da platformu devraldı ve yöneticiler Nicholas Murphy ve Randolph Bay Abbott, “menkul kıymet olarak sunulan ve satılan” kripto varlıklarının alım satımı için Beaxy’yi sürdürdü. Dolayısıyla ajans, platform geçen yıl başka bir SEC davasında feshedilmiş olarak tanımlanmış olmasına rağmen, onları kayıtsız bir borsa, komisyoncu ve takas kurumu işleterek menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle de suçluyor.

SEC’in İcra Bölümü Direktörü Gurbir Grewal şunları söyledi;

“Bir kripto para aracısı tüm bu işlevleri tek bir çatı altında birleştirdiğinde (Beaxy’nin yaptığını iddia ettiğimiz gibi) yatırımcılar ciddi risk altındadır. İşlevlerin bulanıklaştırılması ve kayıtların olmaması, yatırımcıları korumak için tasarlanan düzenlemelerin Beaxy tarafından takip edilmediği ve hatta tanınmadığı anlamına geliyordu.”

Borsanın internet sitesinde “işimizi çevreleyen belirsiz düzenleyici ortam” nedeniyle faaliyetlerini askıya aldıkları yazıyor.

SEC Kripto Kayıt

Geçmişte SEC’e kaydolmak isteyen altcoinler oldu ama SEC öylesine isteksizdi ki şirketler bunu başaramadı. Polkadot (DOT) geçen sene kurumla irtibat halinde olduklarını ve 2 yıl süren mücadelenin ardından DOT Coin’in menkul kıymet olmadığına kanaat getirdiklerini söylemişti. Yatırımcılar bu açıklamayı enteresan şekilde Şubat ayında fark etti ve DOT fiyatı hızla yükseldi. Ardından Gensler mikrofonu eline alıp tüm altcoinlerin menkul kıymet olduğunu söyledi.

Peki 20 bin altcoin arasında SEC’in kayıt yeterliliklerini sağlayabilecek hiçbir altcoin yok mu? Başvuruların olduğu biliniyor ve hiçbiri bir sonuca ulaşamıyorsa suçlu kimdir? SEC’in yeterli rehberlik sunmuyor oluşu Coinbase baş hukuk müşaviri tarafından da dillendirildi. Kurumla iletişimlerinin tek taraflı olduğunu açıklayan yetkili adeta isyan ediyordu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
XRP’de Dönüm Noktası! İşte Yatırımcısının Hayatını Kurtarabilecek Kritik Noktalar!
XRP’de Dönüm Noktası! İşte Yatırımcısının Hayatını Kurtarabilecek Kritik Noktalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023