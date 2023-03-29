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Popüler Altcoin’de Tehlike Sinyalleri: Metaverse Furyası Sona mı Eriyor?

Birçok kripto analiz platformu, güncel verilere ve metriklere işaret ederek popüler altcoin'deki kritik sinyallere dikkat çekti ve yatırımcıları uyardı.
17:30
29 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Birçok kripto analiz platformu The Sandbox’ın yerel kripto para birimi SAND’ın portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak tabir edilen adresler arasındaki azalan popülaritesine dikkat çekti ve güncel verileri paylaşarak kripto para yatırımcılarını uyardı. DappRadar’ın güncel verilerine göre son 30 günde ağdaki benzersiz aktif cüzdan sayısında %9,55’lik bir düşüş kaydedilirken aynı dönemde ağın işlem hacminde de %72,5 gibi önemli bir düşüş gerçekleşti.

Metaverse Furyası Sona mı Eriyor?

NFT, Metaverse ve Web3 gibi kavramlar, 2021 yılında dünya çapında büyük bir popülarite kazandı. Kripto para piyasasında o dönem yaşanan yükselişlerin de etkisiyle çok sayıda kripto para yatırımcısı, bu alanlarda önemli miktarlarda yatırım yapmaya başladı. Dünya çapında çok sayıda sanatçı da bu süreçte kendi NFT koleksiyonlarını oluştururken global ölçekte çok sayıda kurumsal yatırımcı 2021 yılında bu alanlara çeşitli yatırımlar yaparak NFT ve Metaverse ekosistemine giriş yaptı. Bu süreçte The Sandbox (SAND) ve Decentraland (MANA) gibi popüler platformlar ve bu platformların yerel kripto para birimleri de kripto para yatırımcıları tarafından büyük bir ilgi gördü. Ancak pek çok kripto analiz platformunun paylaştığı güncel verilere göre SAND’ın popülaritesi son dönemlerde kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler arasında önemli ölçüde azaldı.

The Sandbox’ta (SAND) Düşüş Sinyalleri

Pek çok kripto analiz platformunun belirttiği üzere The Sandbox’ın (SAND) kripto balinaları arasındaki popülaritesinde son dönemlerde önemli bir düşüş kaydedildi. DappRadar’dan elde edilen güncel veriler, son 30 gün içinde ağdaki benzersiz aktif adres sayısında %9,55’lik bir düşüş olduğunu gösterdi. Söz konusu bu düşüş ile birlikte aynı dönemde ağın işlem hacminde de %72,5 gibi önemli bir düşüş yaşandı. Dune Analytics verilerine göre ise platformun işlem hacimleri de son dönemlerde önemli ölçüde düşüşte.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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