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Bitcoin (BTC) fiyatı, uzun vadeli zaman dilimlerinde birkaç yükseliş işareti gösteriyor. Ancak, kısa vadeli eğilimin yönü hala belirsiz olabilir. Federal Rezerv verileri, ABD banka mevduatlarının, bankaların çökmesi korkusu nedeniyle 8 ve 15 Mart arasında önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Aynı zamanda elinde Bitcoin (BTC) bulunduran yatırımcı sayısı da arttı. Matrixport’un araştırma ve strateji başkanının söylediği şekliyle Amerikalılar Bitcoin’i iki eliyle satın alıyor. Bununla birlikte, Bitcoin net döviz girişleri 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Benzer yüksek giriş dönemleri, daha önce keskin düşüşlerden önce geldi.

Bitcoin (BTC) Fiyatı Yüksek Aralığa Yaklaşıyor

Bitcoin fiyatı 10 Mart’tan bu yana hızla arttı. 14 gün içinde yaklaşık %50 artarak yılın en yüksek seviyesi olan 28.780 dolara ulaştı. Ancak, fiyat aşağı yönlü bir mum çubuğu oluşturdu ve o zamandan beri (kırmızı simge) biraz düştü.

Rallinin durmasına rağmen, günlük RSI okuması yükseliş gösteriyor. Gösterge düşüş eğilimi çizgisinden (siyah) çıktı ve şu anda 50’nin üzerinde. Bitcoin fiyatı 24.400 dolar desteği ile 31.800 dolar direnci arasında işlem görüyor. RSI okuması yükseliş gösterdiğinden, en olası senaryo 31.800 dolara nihai bir artış olabilir.

Kısa Süreli Düşüş mü, Devam mı?

Altı saatlik zaman diliminden yapılan teknik analiz, BTC fiyatının, artışın hızlı kısmında eğimini belirleyen yükselen bir destek çizgisinde sıçradığını gösteriyor. Ardından, fiyat kısa vadeli alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Artış devam ederse, fiyat 31.800 dolar aralığına yükselebilir.

Bununla birlikte, bir düşüş muhtemelen 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesi olan 24.450 dolara düşüşe yol açabilir. Bu aynı zamanda daha önce özetlenen yatay destek alanıyla çakıştığı için, sıçramayı başlatabilecek çok önemli bir seviye olacak.

Bitcoin (BTC) Haftalık Görünümü

Günlük ve altı saatlik zaman dilimlerinde bazı çelişkili okumalar olsa da, BTC için haftalık Bitcoin fiyat tablosu yükseliş görünümü sağlıyor. Bunun sayısız nedeni olabilir.

İlk olarak, fiyat, tüm zamanların en yüksek seviyesinden beri var olan uzun vadeli alçalan bir direnç çizgisinden çıktı. Ardından 6-13 Mart haftasında (yeşil simge) destek olarak onaylayarak artış hızını artırdı. Ardından, 24.700 dolar yatay direnç alanından çıkarak Haziran 2022’den bu yana en yüksek fiyata ulaştı. Şimdi 24.700 dolar alanının destek sağlaması bekleniyor. Alan, günlük zaman diliminde bahsedilen alanla neredeyse örtüşmekte.

Fiyat hareketinin yanı sıra, RSI okuması kararlı bir şekilde yükseliş gösteriyor. Gösterge, yükseliş sapması (yeşil) oluşturduktan sonra alçalan bir direnç çizgisinden (siyah) çıktı. Ardından 50’nin üzerine çıktı. Tüm bunlar yükseliş işaretleri olarak kabul ediliyor.

Artış devam ederse, bir sonraki direnç, 0,382 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından oluşturulan 35.680 dolar olabilir. Öte yandan, fiyatın 24.700 doların altına kapanması ise yükseliş tahminini geçersiz kılabilir. Bu durumda, 18.600 dolara düşüş gelebilir.

Sonuç olarak, en olası Bitcoin fiyat tahmini, uzun vadeli 35.680 dolarlık direnç alanına doğru bir artış olabilir. Bu, yalnızca haftalık 24.700 doların altında bir kapanışla geçersiz olabilir. Bu durumda, 18.600 dolara düşüş gelebilir.