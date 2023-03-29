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  •   Kıdemli Kripto Analisti Cevapladı! Bitcoin (BTC) 30.000 Doları Ne Zaman Geçecek?

Kıdemli Kripto Analisti Cevapladı! Bitcoin (BTC) 30.000 Doları Ne Zaman Geçecek?

Bitcoin (BTC) kısa vadede 30.000 doları aşabilecek mi? Orta vadeli beklentiler neler?
16:15
29 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada yeniden 28.300 doların üstünde bulunuyordu ve altcoinlerde çift haneli yükselişler yaşanıyor. Son dava hamlesinin ardından Bitcoin yeniden kritik bölgeyi geri aldı. Peki kısa vadede kral kripto para birimi 30.000 doları aşabilecek mi? Yatırımcıları neler bekliyor?

Bitcoin Kıdemli Uzman Yorumu

Popüler kripto analisti Nicholas Merten, son piyasa değerlendirmesinde Bitcoin’e özel yer ayırdı. Analist Bitcoin‘in şu anda olduğundan daha yüksek bir fiyat aralığında tutunabileceğinden “çok emin olmadığını” söylüyor. Borsalara son girişlerle birlikte Merten’in görüşü birleştiğinde devam eden yükseliş bir tuzağa dönebilir. Peki Merten neden yükseliş konusunda iyimser değil? En azından şimdilik.

“Bunun için anlamamız gereken birkaç neden var. Öncelikle, ETH‘den BTC’ye gibi risk göstergeleri, Ethereum gibi altcoinlerin Bitcoin karşısında düşük performans gösterdiğine işaret ediyor. Bu, daha geniş kripto alanından ziyade Bitcoin’e doğru güçlü bir yönelim olduğunun ilk işaretidir. Yani bu iyimserlik henüz gelmedi. Ancak dürüst olmak gerekirse, bu çoğu boğa piyasasında görülen tipik bir durum. Yani bu benim için şu ana kadarki en büyük endişe verici işaret değil. En büyüğü, sadece iki haftalık piyasa pozitif kümülatif hacim deltası ya da piyasa emri akışından sonra, piyasa emirleri söz konusu olduğunda alıcı tarafın baskısının satıcı tarafın piyasa emri baskısından daha fazla olduğunu görmeye başlamış olmamız. İki hafta sonra, aylarca süren kırmızı satış tarafı baskısının ardından… Nihayet iki hafta boyunca kümülatif hacim deltasında artış yaşadık ve şimdi yine kümülatif hacim deltasında eksi 3200’lük bir düşüş eğilimi görüyoruz.”

Bookmap’e göre kümülatif hacim deltası (CVD), agresif satış ve alım hacmindeki kümülatif değişimi ölçer.

Bitcoin (BTC) Yorum

Bitcoin için uzmanların ortak paydada birleştikleri nokta 25.800 dolar üzeri aylık kapanışta büyümenin devam edeceği yönünde. Peki bugün Bitcoin fiyatı nerede? 28.000 doları aşan fiyat için aylık kapanış muhtemelen bahsedilen bölgenin üzerinde olacak. Diğer taraftan üç ay öncesine göre kripto paralar çok daha iyi bir konumda. Davalar artık yatırımcıları eskisi kadar tedirgin etmiyor. Davaların ardından peş peşe delist hamleleri görmüyoruz. Diğer taraftan bu durum artan risk iştahını da vurguluyor. 2022 yılında ürkek bir ceylana dönen yatırımcı her türlü haberde devasa satış dalgaları doğuruyordu. Ancak yatırımcı artık en kötü günlerin geçtiğinden emin görünüyor.

Fed, Hong Kong cephelerinden gelecek güzel haberler sonraki boğa sezonunun fitilini ateşleyebilir. Fidelity devam eden olumsuzluklara rağmen milyonlarca kullanıcısına Bitcoin’i anlatmaya devam ediyor. Şartların mükemmelleşmesini bekleyenler boğa sezonunun genellikle sonuna yetiştiği için yatırımcıların temkinli olmasında fayda var.

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