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Bitcoin boğa sezonunda da olsa çoğu yatırımcı için tatmin edici bir yükseliş yaşamıyor. Ancak altcoinler farklı. Eğer tüm paranızı sıfırlamazsa bir altcoinin sadece aylar içinde 100-500 kat değerlendiğini görebilirsiniz. Bugünlerde kulağa garip gelse de 2021 yılında durum buydu. Örneğin Shiba Coin yılın ikinci çeyrek başında 8 sıfırlı fiyata sahipken yıl sonunda 4 sıfıra kadar düştü. Bu ralli boğa sezonunda alışık olduğumuz türdendi.

Kripto Para Uzmanı Altcoin Sepeti

Konumuza dönecek olursak popüler kripto para analistleri piyasalardaki dalgalanmayla birlikte yeniden boy göstermeye başladı. Eğer altcoin sepetlerini ve 200x yapacak altcoinleri açıklıyorlarsa bilin ki piyasadaki risk iştahı büyüyor demektir. Büyüyen risk iştahı daha fazla yatırımcının kripto para alması ve fiyatların yükselmesi anlamına gelir. Yoğun biçimde takip edilen popüler Coin Bureau sunucusu Guy Turner, ciddi büyüme potansiyeline sahip 5 altcoinden oluşan listesini takipçileriyle paylaştı.

İlk sırada DeFi protokolü Aave (AAVE) geliyor.

“Aave’nin bir süredir ortalıkta olması, projede yükselişe geçmemin nedenlerinden biri. DeFi oldukça rekabetçi bir alan ve Aave de bu alandaki en büyük ve en başarılı protokollerden biri. Aave’yi başka nedenlerden dolayı da destekliyorum. Yeni başlayanlar için, şu anda kendi merkeziyetsiz stablecoini GHO üzerinde çalışıyor. Gerçekten çalışan, merkezi olmayan bir stablecoine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor ve bence Aave’nin bunu başarma şansı yüksek.”

Aave bu yazının yazıldığı sırada 70,88 dolardan işlem görüyor.

4 Altcoin Uçacak

Peki listenin devamında ne var? Turner daha sonra gözünü merkezi olmayan veri depolama protokolü Arweave (AR)’e dikti. Ona göre Arweave kriptodaki en güçlü kullanım alanlarından birine sahip. Özellikle sansürün arttığı, ifade özgürlüğünün pek çok ülkede tehdit altında olduğu ve deep fake teknolojisinin yakında internette gördüğümüz her şeyi sorgulamamız gerektiği anlamına geldiği bir çağda, verileri değişmez ve kalıcı olarak depolama ihtiyacı AR Coin için ciddi fiyat katalizörü olacak.

Turner, Filecoin‘in rekabeti de dahil olmak üzere Arweave ile ilgili bazı endişelerden bahsediyor. Üçüncü sırada hangi altcoin var? Elbette Axelar (AXL) ve Turner AXL ilgi şunları söyledi;

“Blockchainin birlikte çalışabilirliğinin ve çok zincirli bir gelecek fikrinin büyük bir hayranıyım… Axelar doğal olarak ilgimi çekti… Kullanım durumundan ve devam eden gelişimden etkilendim… Token ayrıca şaşırtıcı derecede iyi bir borsa desteğine sahip.”

Turner’ın sondan ikinci seçimi, şu anda tüm stake edilmiş Ethereum‘un yaklaşık %30’unu stake etmek için kullanıldığını söylediği likit bir stake hizmeti olan Lido Finance (LDO)’tır.

“Bence uzun vadede Lido için burada bir potansiyel var çünkü Ethereum’da stake etmek, özellikle kurumlar tarafından büyük bir iş olacak. Likit stake etme bu konuda yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Ve Lido’nun burada pazar lideri olduğu açık.”

Turner son olarak merkezi olmayan cross-chain likidite protokolü THORChain’i (RUNE) seçiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.