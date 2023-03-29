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On-chain Verileri, Cardano’ya (ADA) Hangi Yönü İşaret Ediyor? Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto analiz platformu Santiment, güncel on-chain verilerine işaret ederek Cardano'da (ADA) artan balina aktivitesine dikkat çekti.
17:00
29 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerini aşması ile birlikte gün içinde yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırırken kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da %10’un üzerinde bir değer artışı kaydederek piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte yeniden 28.500 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasası gün içinde yükseliş yönlü bir ivme yakalarken kripto para piyasasındaki çoğu altcoin değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), yeniden 1800 dolar direncini aşmayı başardı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Cardano’dan (ADA) %10’luk Yükseliş

Kripto para piyasasındaki yükselişin etkisiyle çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı ve yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Cardano blokzincirinin yerel kripto para birimi ADA da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %10’luk bir değer artışı kaydederek piyasadaki yükselişe öncülük eden kripto para birimleri arasında yer aldı. Kaydettiği bu yükseliş ile ADA, CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 20 kripto para birimi arasında son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde XRP’nin ardından en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ikinci kripto para birimi oldu.

Kripto analiz platformu Santiment te Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel verilere işaret ederek Cardano’daki yükseliş ivmesine dikkat çekti. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde en az 10.000 adet ADA tutan adresler, son 5 aylık zaman dilimi içerisinde güncel fiyatlar ile ortalama 1,03 milyar dolar değerinde daha ADA satın alarak birikimlerine önemli ölçüde ekleme yaptı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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