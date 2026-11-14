Hoskinson, Cardano yol haritasının tamamlandığını yine açıkladı

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, blokzincirin geliştirme yol haritasının tamamlandığı yönündeki sözlerini yineledi. Son soru cevap yayınında Hoskinson, Cardano için üstlendiği görevin bittiğini söylerken bunun projeden ayrıldığı ya da ağın terk edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Eleştirilere yanıt verdi

Hoskinson, son açıklamalarının ardından yoğun eleştiri aldığını, bazı kesimlerin bunu başarısızlık işareti olarak yorumladığını aktardı. Cardano’nun başarısız bir proje olduğu ya da kendisinin projeden çekildiği yönündeki değerlendirmelere karşı çıkan Hoskinson, ifadelerinde bir belirsizlik bulunmadığını savundu.

Charles Hoskinson, Cardano için kendi görevini tamamladığını söylerken yol haritasının sona erdiğini, ancak bunun projenin bırakıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

Cardano, 2015’te başlatılan ve yerel varlığı ADA olan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Hoskinson, eleştirilere yanıt verirken projenin ilk dönemine dönerek ADA satışının Japonya’da düzenlenen bir kitle satışıyla yapıldığını, birim fiyatın 0,2 sentin altında kaldığını ve takas sürecinde Bitcoin kullanıldığını söyledi.

72 milyon dolardan 100 milyar dolara

Hoskinson, Cardano’nun ilk aşamada 72 milyon dolar topladığını, daha sonra ağın piyasa değerinin büyük ölçüde arttığını belirtti. Ona göre Cardano, 72 milyon dolarlık başlangıç değerinden tüm zamanların en yüksek seviyesinde yaklaşık 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Hoskinson, Cardano ağının 72 milyon dolarlık başlangıç değerinden yaklaşık 100 milyar dolarlık zirveye ulaştığını, bugünkü düşük seviyelere rağmen bunun hala kayda değer bir büyüme anlamına geldiğini söylüyor.

ADA, 2 Eylül 2021’de 3,09 dolar ile zirvesini görmüştü. Bu seviye, Cardano’nun piyasa değerini de yaklaşık 100 milyar dolara taşımıştı. Sonraki dönemde sert geri çekilme yaşayan varlığın piyasa değeri 6,03 milyar dolar seviyesine indi.

Hoskinson, bu düşüşe rağmen Cardano’nun başlangıç noktasına kıyasla hala önemli ölçüde büyüdüğünü savunuyor. Projenin “öldüğü” yönündeki yorumlara karşı çıkan Hoskinson, 72 milyon dolardan 6 milyar dolara gelen bir yapının yok sayılmaması gerektiğini dile getirdi.

Topluluk odaklı yapı vurgusu

Hoskinson ayrıca Cardano yol haritasının rafa kaldırılmadığını söyledi. Ağın tamamen merkeziyetsiz, kendi kendini geliştirebilen bir ekosistem olarak inşa edildiğini belirten Hoskinson, topluluk tarafından yönetilen ve sahip olunan bir hazine yapısının bırakıldığını ifade etti.

Hoskinson’un verdiği bilgilere göre bu hazine, en yüksek seviyesinde 4 milyar dolar değere ulaştı. Ayrıca zincir üstü yönetişim sisteminin kurulduğunu, bir anayasa hazırlandığını ve topluluğun bu sürece dahil edildiğini anlattı. Hoskinson, bu yapının Cardano’nun en güçlü unsurlarından biri olduğunu öne sürdü.