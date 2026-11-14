RIPPLE (XRP)

ABD’de spot XRP ETF’leri bir yılda 1,16 milyar XRP topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de spot $XRP ETF’leri bir yılda toplam 1,16 milyar XRP’ye ulaştı.
  • 📌 Altı büyük varlık yöneticisi geçen yıl 14 Kasım’da açılan pazarda XRP ürünleri sunuyor.
  • 📊 Son günlerde ivme zayıflasa da ETF varlıkları Kasım 2025’ten bu yana genel olarak arttı.
Altar Kılıçarslan
Altar Kılıçarslan
Memetoro

ABD’de yalnızca XRP’ye odaklanan ilk borsa yatırım fonunun işlem görmeye başlamasının üzerinden bir yıl geçti. 14 Kasım geçen yıl açılan spot XRP ETF pazarı, fiyat performansı sınırlı kalsa da kurumsal benimsenme açısından önemli bir eşiğe ulaştı.

İçindekiler
1 Varlıklar bir yılda 1,16 milyar XRP’ye ulaştı
2 Artış eğilimi yıl boyunca korundu
3 Altı büyük ihraççı pazarda yer aldı

Varlıklar bir yılda 1,16 milyar XRP’ye ulaştı

XRP’nin resmi X hesabında paylaşılan verilere göre, ABD’deki spot XRP ETF’lerinin elindeki toplam varlık 1,16 milyar XRP’ye yükseldi. Son günlerde piyasa ivmesinin zayıflamasına rağmen fonların lansmandan bu yana kademeli biçimde büyümesi sürdü.

Spot XRP ETF’leri, yatırımcılara varlığı doğrudan satın alıp saklamadan geleneksel piyasa araçları üzerinden XRP’ye erişim imkanı sunuyor. Bu nedenle ulaşılan seviye, özellikle kurumsal yatırım ürünlerine dönük ilginin devam ettiğine işaret ediyor.

XRP’nin resmi hesabının paylaştığı verilere göre ABD’deki spot XRP ETF’leri, işlem görmeye başladıkları dönemden bu yana toplam 1,16 milyar XRP biriktirdi.

Artış eğilimi yıl boyunca korundu

Paylaşılan grafikte, ETF varlıklarının Kasım 2025’ten bu yana genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlediği görüldü. Özellikle ilk çıkış döneminde belirgin bir artış yaşanırken, bu yıl ağustosta ikinci güçlü yükseliş dalgası kaydedildi.

Buna karşın son günlerde büyüme hızının yavaşladığı görülüyor. Uzayan piyasa dalgalanması, fonlara yönelik yeni girişlerin temposunu sınırlasa da toplam birikimde gerileme oluşmadı.

Altı büyük ihraççı pazarda yer aldı

Son bir yılda XRP ETF ekosistemine birden fazla büyük varlık yönetim şirketi katıldı. İhraççı tarafında Bitwise, Franklin Templeton, Canary Capital, 21Shares, Grayscale ve REX yer alıyor.

ŞirketRolÜrün alanı
BitwiseİhraççıSpot XRP ETF
Franklin TempletonİhraççıSpot XRP ETF
Canary CapitalİhraççıSpot XRP ETF
21SharesİhraççıSpot XRP ETF
GrayscaleİhraççıSpot XRP ETF
REXİhraççıSpot XRP ETF

Franklin Templeton ve Grayscale gibi şirketler, küresel ölçekte tanınan varlık yöneticileri arasında bulunuyor. Bu kurumların XRP bağlantılı ürünler sunması, pazarın yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmadığını gösteren unsurlar arasında yer alıyor.

Altı büyük varlık yönetim şirketinin XRP yatırım ürünü sunması, pazarın bir yıl içinde daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu ortaya koyuyor.

XRP fiyatında güçlü bir sıçrama görülmese de ETF tarafındaki büyüme, varlığa yönelik yatırım altyapısının genişlediğini ortaya koydu. Bir yıllık tablo, XRP odaklı fonların ABD pazarında kalıcı bir alan açtığını gösteriyor.

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Altar Kılıçarslan
By Altar Kılıçarslan
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Altar Kılıçarslan, 6 yılı aşkın süredir kripto para ve blokzincir ekosisteminin içinde aktif olarak yer alan bir yazılım geliştiricidir. Projelerin teknik altyapılarına olan mesleki hakimiyetini, piyasa tecrübesiyle harmanlayarak okuyuculara sunmayı hedefler. Coin-Turk'te teknoloji odaklı proje incelemeleri, sektördeki güncel gelişmeler ve kripto ekosisteminin dinamikleri üzerine içerikler kaleme almaktadır.
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