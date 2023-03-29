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Kripto para yatırımcıları 2022 yılında fazlasıyla hırpalandı ancak burada sonsuza kadar düşüş görülmüş şey değil. Tıpkı 2021 yılında fiyatın sonsuza kadar yükselmediğini gördüğümüz gibi ayı piyasalarının da sonunu göreceğiz. Bugünden Bitcoin fiyatı 15.500 dolar dibinin yaklaşık %100 üstünde bulunuyor. Üstelik kripto paraların kümülatif değeri yeniden 1,2 trilyon doları hedefliyor.

Altcoin Balinası

Önde gelen bir analiz firması, dünyanın en büyük piyasa yapıcılarından birinin bir ay gibi kısa bir sürede yüz milyonlarca dolar değerinde altcoin topladığını ortaya çıkardı. Arkham Intelligence, quant trading firması Jane Street’in portföyünde 1,26 milyar doların üzerinde kripto para olduğunu raporladı. Analiz firmasına göre, Jane Street’in 27 Şubat’ta yaklaşık 470 milyon dolar değerinde kripto varlığı vardı ve piyasa yapıcının portföyünün çoğunu Ethereum oluşturuyordu. O tarihte Jane Street’in elinde 416,84 milyon dolar değerinde ETH, 28,77 milyon dolar değerinde USDC, 12,21 milyon dolar değerinde Chainlink (LINK) ve 5,71 milyon dolar değerinde Uniswap (UNI) bulunuyordu.

Arkham, Jane Street’in geçtiğimiz ay boyunca kripto birikimini hızla büyüttüğünü ve sepetine büyük miktarlarda USDC ve ETH eklendiğini söylüyor.

Altcoin Sepeti

Dev piyasa yapıcı muhtemelen önümüzdeki dönemde kripto paralar için daha fazla hareketlilik bekliyor. Haziran ayında Hong Kong’dan gelecek haberler, Fed’in artık faiz tavanına yaklaşıyor oluşu ve birçok detay önümüzdeki aylarda daha büyük bir yükseliş dalgasının yaşanabileceğini gösteriyor. Kripto analiz firmasına göre, Jane Street şu anda 761,71 milyon dolar değerinde USDC, 476,29 milyon dolar değerinde ETH, 13,36 milyon dolar değerinde LINK ve 6,42 milyon dolar değerinde UNI tutuyor.

Arkham Intelligence, son 30 gündeki alımların net 795,64 dolara ulaştığını söyledi. Analiz firması ayrıca, kripto varlıklarını içeren cüzdanların piyasa yapıcıya ait olduğundan oldukça emin olduklarını belirtiyor.