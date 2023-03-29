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En popüler merkezi olmayan cüzdanların başında MetaMask geliyor ve yapacağı airdrop devasa bir kitleye ulaşacak. Arbitrum ve ondan öncekilerin yaptığı airdroplar her bir yatırımcılar binlerce hatta on binlerce dolar kazandırdı. Bu yüzden kripto para yatırımcıları airdrop dedikodularına karşı çok daha duyarlı. Ancak bu duyarlılıkları onların önemli kayıplar yaşamasına neden olabilir.

MetaMask Airdrop

Web3 cüzdanı MetaMask, kullanıcılarını sosyal medyada dolaşan sözde bir MetaMask airdrop‘una ilişkin uyardı. Bunların “yanlış söylentiler” olduğunu vurguladı ve risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. MetaMask tarafından 28 Mart’ta yapılan paylaşıma göre 31 Mart’ta “MetaMask snapshot” almayacak. Ancak birçok kullanıcı sosyal medyada cüzdan sağlayıcısının airdrop için cüzdanların alın görüntüsünü (snapshot) alacağını iddia ediyor.

“Bu söylentiler sadece yanlış değil, aynı zamanda tehlikelidir. Dolandırıcılar ve kimlik avcıları için fırsatlar yaratıyorlar”.

MetaMask, Twitter paylaşımında yaklaşan airdrop söylentilerini yalanladı ve kullanıcıları önümüzdeki günlerde sahte sitelere karşı uyanık olmaya çağırdı. Son söylentiler, ConsenSys CEO’su ve Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin’in 14 Mart’ta ETHDenver 2023’te yaptığı ve firmasının MetaMask’ı “merkezsizleştirmek için aktif olarak çalıştığını” söylediği röportajla bağlantılı olabilir.

MetaMask Coin Ne Zaman?

Lubin daha önce MetaMask’ın resmen bir token çıkaracağını ima etmişti. Bu tarz token ihraçları için en doğru zaman piyasaların hızla yükseldiği günlerdir. Piyasadaki yatırımcı o günlerde fazla olur ve risk iştahı arttığı için fiyatları daha hızlı yükselir. Lubin 9 Kasım 2021 tarihli bir Tweetinde MetaMask tokenını ima ederek şunu yazmıştı.

“Andrew, ConsenSys’in bilançosunda binlerce token var. ConsenSys, benim de dahil olduğum çalışanları tarafından güçlü bir şekilde kontrol ediliyor. Ve projelerimizin birçoğunu merkezsizleştirme yolunda ilerliyoruz. Wen $MASK? Bizi izlemeye devam edin.”

MetaMask yakın bir airdrop’u yalanlamış olsa da, topluluktan gelen yanıtların çoğu, sadece daha sonraki bir tarihte bir airdrop’un gerçekleşebileceğinden hala umutlu olduklarını gösteriyor. DappRadar’dan alınan verilere göre MetaMask’taki faaliyetler söylentilerin ardından neredeyse üç katına çıktı ve 27 Mart’taki işlem sayısı yaklaşık 8.000’den 21.460’a ulaştı. Ancak yine de yatırımcılar özellikle sosyal medyadaki airdrop dedikodularına karşı dikkatli olmalıdır. Resmi hesabın hacklenip dolandırıcılar tarafından paylaşılan sahte airdrop linkiyle insanların dolandırıldığını bile gördük. Bu yüzden heyecan verici konularda soğuk kanlılığı korumak her zaman önemlidir.