Hiç kullanmayanlar için Metamask çok karmaşık görünüyor. Ancak düşünüldüğü kadar kullanımı zor değil. Gelin beraber inceleyelim.

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Birçok kullanıcıya karmaşık veya riskli gelse de MetaMask son derece ciddi avantajlara sahip kullanımı basit bir cüzdandır. Kripto para yatırımcıları ağırlıklı olarak merkezi borsalara itibari para gönderip yatırımlarını yapıyor. Ancak MetaMask gibi mülkiyeti size ait cüzdanlarla dilediğiniz platformlarda işlem yapabilirsiniz. MetaMask hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Metamask Nedir?

2016 yılında piyasaya sürülen MetaMask oldukça geniş kullanım alanına sahip bir cüzdandır. Borsalardaki cüzdanlarınızdan farklı olarak MetaMask size tam mülkiyet hakkı tanır. Örneğin herhangi bir merkezi borsada kullandığınız cüzdanın özel anahtarı şirket tarafından saklanırken, MetaMask size bunu saklama sorumluluğu veriyor. Yani tam yetkiye sahip olduğunuz bir cüzdan kullanmanıza olanak tanıyor.

MetaMask ile kripto paralarınızı depolayabilir, transfer yapabilir, akıllı sözleşmelerle iletişime girebilirsiniz. Örneğin OpenSea üzerinden NFT satın alabilmek için MetaMask veya desteklenen diğer tarayıcı tabanlı cüzdanlardan birini kullanmanız gerekir.

Metamask Nasıl Kullanılır?

Kullanımı oldukça basittir. Örneğin bilgisayarınızda kullanacaksanız MetaMask’i tarayıcı uzantısı olarak yükleyebilirsiniz. Kurulum aşamasında bu süreci daha detaylı anlatıyor olacağız. Başarılı bir kurulum yaptıktan sonra tarayıcınızda MetaMask simgesini göreceksiniz. Buna tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir ekran açılır.

Account1 yazan bölümdeki alt alta 3 noktaya tıkladığınızda hesap bilgilerinizi görebilirsiniz.

Aşağıdaki görselde olduğu gibi QR kod ve rakamla cüzdan adresiniz oluşturulur.

Ethereum ağını kullanarak Binance üzerinden sizde çıkan adrese ETH transfer ettiğinizde bu cüzdana ulaşır. Ethereum ağında basılmış diğer tokenleri de MetaMask cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Cüzdanınıza farklı bir kripto para transfer edeceğiniz zaman “Ağ Ekle” bölümünden istenen bilgileri girerek bunu yapabilirsiniz. CoinMarketCap internet sitesi üzerinden ilgili kripto paranın akıllı sözleşmesine giderek burada istenen bilgilere erişebiliyorsunuz.

OpenSea gibi MetaMask’i destekleyen platformlara bağlanmak ise oldukça kolaydır. İlk olarak internet site sitesine giriş yapın ve sağ üstte bulunan cüzdan ikonuna tıklayın.

Ardından MetaMask’i seçin ve aşağıdaki onayı verin.

Sonrasında OpenSea profilinize gidebilir veya diğer koleksiyon sayfalarını ziyaret ederek buradaki koleksiyon parçalarından alım yapabilirsiniz.

Metamask Güvenli Mi?

Bu sorunun cevabı tamamen kişiden kişiye değişir. Eğer kolay kandırılan biriyseniz ve kullandığınız cihazlara sürekli olarak virüs bulaştırıyorsanız sizin için pek güvenli değil. Kullanıcının dolandırılma potansiyeline göre değişen bir güvenlikten bahsediyoruz.

MetaMask, cüzdanın mülkiyetini tamamen size verir. Merkezi borsalarda cüzdana erişim sağlayan özel anahtar merkezi borsaların sunucularında yüksek güvenlikli ortamda saklanır. Ancak MetaMask burada sorumluluğu kullanıcıya verir. Bu açıdan bakıldığında borsaya güvenmeniz gerekmediği için MetaMask ile para kaybetme ihtimaliniz daha düşüktür. Elbette sosyal medyadan veya farklı yollarla sizden özel anahtarınızı isteyen kişilere bunu vermediğiniz sürece.

Aşağıdaki birkaç şeye dikkat ederseniz hacklenme riskinizi azaltarak MetaMask’i kullanabilirsiniz.

MetaMask kurulu cihazınıza virüs (Keylogger, Rat vs) bulaşmaması için son derece dikkatli olacaksınız.

Güvenilir olmayan işlemleri MetaMask ile imzalamayacak, risk içeren internet sitelerine cüzdanınızı bağlamayacaksınız. İşlem imzalama nedir derseniz OpenSea bağlantısında yaptığımız şey buna bir örnektir.

Sosyal medyadan, mail ile veya herhangi bir kanaldan size ulaşan kimseye MetaMask özel anahtarınızı, güvenlik kelimelerinizi vermeyeceksiniz. Kulağa aptalca geldiğini biliyorum ama oldukça zeki planlanmış sosyal mühendislik yöntemleriyle insanları bu aptallığa düşürebiliyorlar.

MetaMask cüzdanım hacklendi diyen profesyonel kullanıcıların büyük çoğunluğu virüs veya güvensiz site bağlantısı yoluyla mağduriyet yaşar. Axie Infinity ekibine yapılan sızıntı ve PDF saldırısı detaylarını daha önce paylaşmıştık.

Metamask Cüzdanı

Geçtiğimiz yıl NFT ve DeFi alanının daha fazla ilgi görmesiyle 30 milyon kullanıcı sayısını aşan MetaMask birçok merkezi borsadan daha fazla aktif kullanıcıya sahiptir. Özellikle piyasaya yeni çıkan kripto paraları PancakeSwap gibi platformlar üzerinden temin edebilmek için MetaMask veya buna benzer desteklenen cüzdanları kullanmanız gerekir. Merkezi borsalara benzer şekilde çok sayıda ağ ve kripto para MetaMask Cüzdanında desteklenmektedir.

İster tarayıcı uzantısı olarak isterseniz mobil uygulama versiyonuyla MetaMask’i kolayca kurup kullanabiliyorsunuz.

Metamask Kurulum

İnternet kullanıcıların çoğu Google Chrome kullanıyor ve diğer tarayıcılarda da kurulum büyük ölçüde aynı olduğu için bu örnekten gidelim. Öncelikle Google arama sayfasına MetaMask yazıp aratıyoruz. Veya MetaMask internet sitesi üzerinden de direkt uzantıyı indirebilirsiniz, sahte siteler reklamla üst sıraya çıktığı için bu konuda dikkatli olmalısınız.

Sonrasında MetaMask Google Uzantı sayfasına gidiyoruz. Doğru uzantı olduğundan emin olmalısınız.

Ekle butonuna tıkladığınızda onay verdiğimizde aşağıdaki dosyanın indiğini görüyoruz.

Dördüncü aşamada aşağıdaki ekran bizi karşılıyor.

Başlarken butonuna tıkladığımızda seçmeli bir onay bölümü geliyor. Dilerseniz onay verebilirsiniz.

Eğer aktif kullandığınız bir cüzdanınız varsa kurtarma cümlelerinizi aşağıdaki sayfadan içeri aktarabiliyorsunuz. İlk defa kullanacaksanız cüzdan oluştur diyoruz.

Sonraki sayfada parola oluşturmamız isteniyor.

Parolanızı oluşturmanızın ardından kimseyle paylaşmamanız gereken Kurtarma Kelimeleriniz oluşturuluyor. Bunları güvenli bir yerde saklamanız ve bilgisayarınızda tutmamanız tavsiye edilir.

Ve son sayfada bir kenara not ettiğiniz bu kelimeleri doğru sırayla girmeniz istenir. Ve final.

Artık cüzdanınızı kullanabilirsiniz.

Metamask Mobil

Bilgisayarlara göre mobil cihazlar çok daha güvenlidir. Eğer dilerseniz daha az risk almak için sadece telefonunuza Metamask’i kurabilirsiniz. Ancak özelikle Android işletim sistemine bağlı cihazlarda kritik saldırı yöntemleri yaygındır. Burada da tamamen güvende olduğunuzu düşünmemelisiniz.

Uygulama mağazaları aracılığıyla MetaMask’i indirip yukarıdaki aşamalara benzer şekilde kurulum sürecini tamamlayabilirsiniz. Android ve iOS cihazlar için MetaMask desteği bulunuyor.