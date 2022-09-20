Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3

  • CoinTürk
  •   Cardano (ADA) Üzerine İnşa Edilen 3 Altcoin Projesine Dikkat! 

Cardano (ADA) Üzerine İnşa Edilen 3 Altcoin Projesine Dikkat! 

Birçok uzman isim ve analist Cardano üzerine inşa edilen projelerin yakından takip edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorlar.
16:45
20 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Birçok uzman isim ve analist Cardano’nun önemli bir layer 1 platformu olduğunu düşünüyor. Bu sebeple Cardano üzerine inşa edilen projelerin de yakından takip edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorlar. Cardano’nun yerele kripto para birimi olan ADA ise 15,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 10 kripto para birimi arasında yer alıyor. Cardano üzerine inşa edilen projeler bir göz atalım.

WingRiders (WRT)

WingRiders, Cardano alanında oldukça popüler bir geliştirici olan VacuumLabs tarafından desteklenen otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) merkezi olmayan borsa (DEX) olarak karşımıza çıkıyor. WingRiders, yatırımcıların işlem yapmasına, stake yapmasına, havuzlara likidite sağlamasına ve yield farming’lere fon yatırmasına da olanak tanıyor.

Elde edilen veirlere göre WingRiders şu anda toplam değer kilitli açısından Cardano blok zincirinde önde gelen DeFi protokolleri arasında yer alıyor ve 134,3 milyon dolarlık kilitli değer ile zincirin %42,53’ünü elinde tutuyor.

Bunlara ek olarak WingRider’ın yönetim tokenı WRT, token sahiplerinin projenin gelişimi ile ilgili önemli kararlarda oy kullanmalarına olanak tanıyor. WRT yazının kaleme alındığı sırada 0,21 dolardan işlem görüyor.

Minswap (MIN)

Minswap, Cardano üzerine kurulu çok havuzlu bir DEX olarak karşımıza çıkıyor. Miswap, Mart 2022’de Cardano ana ağında çalışmaya başlayan ilk çok havuzlu DEX oldu. Minswap’ın çoklu havuzu, kullanıcıların birden fazla kripto varlığına ödül karşılığında likidite yatırmasına olanak tanıyor. Minswap daha sonra bu çok havuzlu işlem özelliğini bir DEX kaynağına dönüştürmeyi planlıyor.

Ayrıca Minswap, diğer projelerin gerçek kullanıcılar yerine token’ları toplayan otomatik botlar hakkında endişelenmeden token’ları güvenli bir şekilde başlatmasına izin verecek bir IFO (Initial Farm Offering) gibi Cardano ekosistemine bir bütün olarak yardımcı olacak özellikler geliştirmeyi planlıyor. Projenin yerel kripto para birimi MIN yazının kaleme alındığı sırada 0,0179 dolardan işlem görüyor.

SundaeSwap (SUNDAE)

SundaeSwap, Cardano’da SUNDAE ve ADA işlemlerine olanak tanıyan otomatik bir likidite sağlama protokolü ve merkezi olmayan bir borsa olarak tanımlanıyor. SundaeSwap aracılığıyla kullanıcılar merkezsiz bir şekilde stake yapabilir, işlem gerçekleştirebilir, ödünç verebilir ve ödünç alabilir.

Öte yandan SundaeSwap, iki varlıktan oluşan bir likidite havuzu oluşturan AMM’leri kullanıyor. Kullanıcılar, bir yatırımcının havuzdaki iki varlıktan biri için işlem sunabileceği havuza dengeli miktarda iki varlık sağlayarak bu havuzların oluşturulmasına yardımcı oluyor. Buna karşılık, her iki varlığın fiyatı artıyor veya azalıyor ve her iki varlık için yeni bir piyasa oranı hesaplanıyor. Bu nedenle, başka bir yatırımcı bir alım-satım emri oluşturmak yerine, doğrudan havuz içinde alım veya satım yapabiliyor. SundaeSwap’in yerel kripto para birimi SUNDAE yazının yayına hazırlandığı sırada 0,0269 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
İlgili Yazılar
Beklenen Davada SEC Köşeye Sıkıştı! XRP Roketi Kalkıyor Olabilir!
Beklenen Davada SEC Köşeye Sıkıştı! XRP Roketi Kalkıyor Olabilir!
Yatırımcılar Dikkat! Bu Metaverse Coinleri İçin Kırılım Yaklaştı!
Yatırımcılar Dikkat! Bu Metaverse Coinleri İçin Kırılım Yaklaştı!
Vasil Hard Fork ve Cardano’ya Getireceği Yenilikler! Zaman Daralıyor!
Vasil Hard Fork ve Cardano’ya Getireceği Yenilikler! Zaman Daralıyor!
Son Dakika: Büyük Müjdeyi Veren Altcoin Ralliye Başladı!
Son Dakika: Büyük Müjdeyi Veren Altcoin Ralliye Başladı!
Yatırımcılar Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistler Büyük Artış Bekliyor!
Yatırımcılar Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistler Büyük Artış Bekliyor!
Beklenen Rapor Açıklandı: Ufukta Altcoin Sezonu mu Var?
Beklenen Rapor Açıklandı: Ufukta Altcoin Sezonu mu Var?
SEC’in Kıskacındaki Altcoin’den Dikkat Çeken Çıkış! Neler Oluyor?
SEC’in Kıskacındaki Altcoin’den Dikkat Çeken Çıkış! Neler Oluyor?
Goldman Sachs Eski Yöneticisi: Bu Altcoin İyi Bir Yatırım Tercihi!
Goldman Sachs Eski Yöneticisi: Bu Altcoin İyi Bir Yatırım Tercihi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
OpenSea Bu Ağı Destekleyeceğini Açıkladı! Bu NFT’lerin Fiyatı Artabilir!
ApeCoin Oylamaya Göre Bu Pazarı Terk Edebilir!
2022-2028 NFT Tahminleri! Henüz Yolun Çok Başındayız!
Tarihe Geçmek İstedi: 1 İşlem İçin 36 ETH Ödedi!
Son Teknik Analizler
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Golden Cross (Altın Kesişim) ve Death Cross (Ölüm Kesişimi) Nedir?
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Para Borsası CEO’sundan Piyasa Düşüşünü Engelleyecek Çözüm!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022