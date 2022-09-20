Birçok uzman isim ve analist Cardano üzerine inşa edilen projelerin yakından takip edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorlar.

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Birçok uzman isim ve analist Cardano’nun önemli bir layer 1 platformu olduğunu düşünüyor. Bu sebeple Cardano üzerine inşa edilen projelerin de yakından takip edilmesinin uygun olduğunu düşünüyorlar. Cardano’nun yerele kripto para birimi olan ADA ise 15,2 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 10 kripto para birimi arasında yer alıyor. Cardano üzerine inşa edilen projeler bir göz atalım.

WingRiders (WRT)

WingRiders, Cardano alanında oldukça popüler bir geliştirici olan VacuumLabs tarafından desteklenen otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) merkezi olmayan borsa (DEX) olarak karşımıza çıkıyor. WingRiders, yatırımcıların işlem yapmasına, stake yapmasına, havuzlara likidite sağlamasına ve yield farming’lere fon yatırmasına da olanak tanıyor.

Elde edilen veirlere göre WingRiders şu anda toplam değer kilitli açısından Cardano blok zincirinde önde gelen DeFi protokolleri arasında yer alıyor ve 134,3 milyon dolarlık kilitli değer ile zincirin %42,53’ünü elinde tutuyor.

Bunlara ek olarak WingRider’ın yönetim tokenı WRT, token sahiplerinin projenin gelişimi ile ilgili önemli kararlarda oy kullanmalarına olanak tanıyor. WRT yazının kaleme alındığı sırada 0,21 dolardan işlem görüyor.

Minswap (MIN)

Minswap, Cardano üzerine kurulu çok havuzlu bir DEX olarak karşımıza çıkıyor. Miswap, Mart 2022’de Cardano ana ağında çalışmaya başlayan ilk çok havuzlu DEX oldu. Minswap’ın çoklu havuzu, kullanıcıların birden fazla kripto varlığına ödül karşılığında likidite yatırmasına olanak tanıyor. Minswap daha sonra bu çok havuzlu işlem özelliğini bir DEX kaynağına dönüştürmeyi planlıyor.

Ayrıca Minswap, diğer projelerin gerçek kullanıcılar yerine token’ları toplayan otomatik botlar hakkında endişelenmeden token’ları güvenli bir şekilde başlatmasına izin verecek bir IFO (Initial Farm Offering) gibi Cardano ekosistemine bir bütün olarak yardımcı olacak özellikler geliştirmeyi planlıyor. Projenin yerel kripto para birimi MIN yazının kaleme alındığı sırada 0,0179 dolardan işlem görüyor.

SundaeSwap (SUNDAE)

SundaeSwap, Cardano’da SUNDAE ve ADA işlemlerine olanak tanıyan otomatik bir likidite sağlama protokolü ve merkezi olmayan bir borsa olarak tanımlanıyor. SundaeSwap aracılığıyla kullanıcılar merkezsiz bir şekilde stake yapabilir, işlem gerçekleştirebilir, ödünç verebilir ve ödünç alabilir.

Öte yandan SundaeSwap, iki varlıktan oluşan bir likidite havuzu oluşturan AMM’leri kullanıyor. Kullanıcılar, bir yatırımcının havuzdaki iki varlıktan biri için işlem sunabileceği havuza dengeli miktarda iki varlık sağlayarak bu havuzların oluşturulmasına yardımcı oluyor. Buna karşılık, her iki varlığın fiyatı artıyor veya azalıyor ve her iki varlık için yeni bir piyasa oranı hesaplanıyor. Bu nedenle, başka bir yatırımcı bir alım-satım emri oluşturmak yerine, doğrudan havuz içinde alım veya satım yapabiliyor. SundaeSwap’in yerel kripto para birimi SUNDAE yazının yayına hazırlandığı sırada 0,0269 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.