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Sıcak Gelişme! Kripto Para Sektörünün Beklediği Haber Geldi: Nasdaq!

 Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, dünyada en çok işlem gören borsalar arasında ikinci sırada yer alan Nasdaq çarpıcı bir adım attı. 
15:22
20 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, dünyada en çok işlem gören borsalar arasında ikinci sırada yer alan Nasdaq çarpıcı bir adım attı.

Nasdaq, Bitcoin ve Ethereum İçin Saklama Hizmeti Sunacak!

Bloomberg’in haberine göre Nasdaq, kurumsal müşterileri çekmek için ilk büyük kripto para hamlesini yaptı. Nasdaq, kripto saklama hizmeti sunmayı ve diğer hizmetleri genişletmeyi planlıyor.  1971 yılında kurulan Nasdaq borsası, dünyada en çok işlem gören borsalar arasında ikinci sırada yer alıyor. Nasdaq Inc. büyük para yatırımcıları arasında kripto para birimlerine yönelik artan iştahtan yararlanmaya hazırlanırken, sektöre yönelik ilk büyük adımını atıyor. Şirketin genel başkan yardımcısı ve Kuzey Amerika pazarları başkanı Tal Cohen’e göre, dijital varlıklara adanmış yeni bir grup, başlangıçta kurumsal yatırımcılara Bitcoin (BTC) ve Etherum (ETH) için saklama hizmetleri sunacak. Nasdaq, yeni Nasdaq Digital Assets biriminin başına geçmesi için Gemini kripto borsasında birinci sınıf broker hizmetleri yürüten Ira Auerbach’ı işe aldı. Nasdaq’ın bu adımı sektör için büyük önem teşkil ediyor.

Nasdaq endeksi türleri; ”Nasdaq 100, Nasdaq Bileşik Endeksi ve Nasdaq Biyoteknoloji Endeksi” olarak sayılabilir.  Nasdaq Bileşik Endeksi, ”Nasdaq borsasında işlem gören 3.000’den fazla şirketin bulunduğu hisse senedi grubunu içeren” endekstir. Nasdaq borsasında genelde yüksek teknoloji şirketleri işlem gördüğünden, Nasdaq Bileşik endeksi ile  teknoloji endüstrisinin performansı gözlemlenebilir. Teknoloji şirketleri endeksin yaklaşık %50’sini, tüketici hizmetleri şirketleri yaklaşık %20’sini ve sağlık şirketleri yaklaşık %10’unu oluşturuyor. Bunlara ek olarak endeks, kamu hizmetleri, petrol ve telekomünikasyon sektörlerinden şirketlerini de kapsıyor.

Kurumsal Yatırım, Neden Önemli?

Uzmanlara göre, kripto paraların küresel olarak benimsenmesi ve yeni zirveler görmesi için kurumsal yatırımın sektöre yönelmesi gerekiyor. Yüksek volatilite ve regülayon eksikliği bu süreçte en büyük engel olarak nitelendirilirken, Biden yönetimi geçen hafta düzenlmeye yönelik önemli bir adım attı.

SEC, kripto para sektörüne yönelik sert tavrını sürdürürken, Biden hükümetinden gelecek olumlu bir hamle, kurumsal yatırımın önünü açabilir. Piyasa son dönemde iflaslar, Terra (LUNA) krizi ve sert düzeltmeleri ile mücadele ederken, Nasdaq’tan gelen müjde iyimser bir hava oluşturdu.

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