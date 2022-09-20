Okuma Süresi: 2 Dakika

2014 yılında Azop adlı bir Reddit kullanıcısının eğlence ve topluluktaki yatırımcılar için Bitcoin (BTC) fiyatını değerlendirmek için tasarladığı Bitcoin Gökkuşağı Grafiği son günlerde oldukça büyük ilgi görüyor. Özellikle yeni bir bandın eklenmiş olması dikkatleri çekiyor.

Bitcoin Gökkuşağı Grafiği

Adından da anlaşılacağı gibi grafik gökkuşağının renklerinde ve 9 renkten ve bu renklerin temsil ettiği şu durumlardan (Blockchaincenter’ın tanımları ile) oluşuyor:

Maksimum balon teorisi

Sat! Gerçekten sat

FOMO yoğunlaşıyor

Bu bir balon mu?

HODL

Hala ucuz

Biriktir

Satın al

Yangın satışı

Buradan da anlaşılacağı gibi en üstteki kırmızı renk fiyatların en yüksek olduğu ve en alttaki indigo renk de büyük satışların geldiği, fiyatların düşük olduğu zamanları temsil ediyor. Bitcoin Gökkuşağı grafiği ile ilgili daha detaylı bilgiye “Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?” yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bitcoin gökkuşağı grafiği dün uzun zaman sonra yeniden indigo rengine inilmesi ile güncellendi. Ancak bazı isimler bu renk kuşağının eklenmesi ile birlikte Gökkuşağı grafiğinin geçersiz olduğunun kanıtlandığını ve geçerli olması için atılan adımların da umutsuz olduğunu ifade ediyor.

Yine de gökkuşağı grafiğinin hala kullanılan bir model olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her ne kadar en başta eğlence amaçlı ortaya çıkmış olsa da pek çok analist grafiği kullanıyor. Grafiğe göre şu anda Bitcoin “yangın satışı” bandında yer alıyor. Bu bant ise 18.800 dolarlık seviyenin bir kez daha test edilmesi ile gündeme geldi.

Güncel Bitcoin Grafiği

Lider kripto para birimi Bitcoin dün 18.232 dolara kadar geriledikten sonra bugün toparlanma yaşadı. Yazının kaleme alındığı sırada 19.262 dolardan işlem gören Bitcoin’in son 24 saat içinde yaklaşık olarak %3 oranında artmış olduğu ifade edilebilir.