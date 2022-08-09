2014 yılında, Reddit kullanıcısı Azop tarafından eğlence amaçlı yaratılan bir indikatörün hayatımıza bu kadar etki edeceğini kimse bilemezdi.

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Bitcoin Rainbow Chart, Bitcoin fiyatını değerlendirmek için kullanılan en eski araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Grafik, bir gökkuşağını andırıyor ve her renk kripto eğrisi içerisinde satın almanız gereken fiyatlara kadar farklı bir anlamı temsil ediyor. Ancak günlük kripto hareketliliği dikkate alınmadığından, Bitcoin rainbow grafiği çoğunlukla kripto dünyasında uzun vadeli yatırımları planlamak için temel bir araç olarak kullanılmaktadır.

Bitcoin Rainbow Grafiği: Her Şeyin Başladığı Yer

Her şey 2014 yılında Azop adlı bir Reddit kullanıcısının eğlence ve o topluluktaki birkaç yatırımcının yararına Bitcoin fiyatını değerlendirmek için bir grafik oluşturmasıyla başladı. Grafik gökkuşağı rengindeydi. Bu nedenle “Bitcoin rainbow chart” olarak biliniyor. Grafiğin verileri hem doğrusal hem de günlük ölçeklerde sunulur.

Bundan sonra grafik,Bitcointalk web sitesi gibi daha büyük bir topluluğa yayıldı. Kullanıcılardan Trololo, grafiği logaritmik regresyon ile uygulamıştı. Ardından Über Holger bunu daha da geliştirerek Blockchaincenter.net’te yayınladı.

Logaritmik Regresyon Nedir?

İstatistiksel bir analiz yapmak için Logaritmik Regresyon kullanmak, doğrusal olmayan bir regresyon tarzında analiz yöntemlerinden biridir. Doğrusal bir çizgide olmayan faktörler arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik bir yaklaşım olarak tanımlanır.

Bu tür grafiğin önemli özelliği, oranın önce hızla artacak veya azalacak, daha sonra zamanla yavaş yavaş hızını kaybedecek olmasıdır.

Bitcoin Rainbow Grafiğindeki Renklerin Anlamları

Bitcoin rainbow tablosu 9 gökkuşağı renginden oluşur. Her rengin şu anlamları vardır:

Koyu kırmızı – balon patlamak üzere Kırmızı – yatırımcılar şimdiden satışa başlamalı Koyu Turuncu – yatırımcılar fazla FOMO olmaya başladı (Kaybetme Korkusu) Turuncu – bu çok yakında bir balona dönüşebilir Sarı – HODL! (“Sevgili yaşam için bekle!” anlamına gelir) Açık yeşil – fiyat düşmeye başladı Yeşil – yatırımcılar şimdiden satın almaya başlamalı Mavimsi Yeşil – SATIN AL! Indigo – dünyanın sonu gelmiş gibi büyük ucuzluk.

Rainbow Grafiğinde Bitcoin Nasıl Görünüyor?

Yukarıdaki Bitcoin rainbow chart görüntüsüne göre, Blockchaincenter.net’ten alınan Bitcoin fiyatı ile karşılaştırıldığında, Bitcoin fiyatının 2012’den beri rainbow chart içerisinde veya çizgiye yakın bir yerde hareket ettiği açık. 21 Haziran 2022’deki veriler, Bitcoin fiyatının Rainbow Chart’ın Indigo bandına (yaklaşık 18.000 ABD Doları) göre daha düşük bir seviyeye ayarlandığını gösterdi. Ancak, görülecek olan şudur: Gelecekteki Bitcoin fiyatı bundan sonra rainbow chart hareket alanı içerisinde geçerli olacak mı?

Geçmişteki Bitcoin davranışına baktığımızda, her Bitcoin yarılanması olduğunda fiyatın Koyu Kırmızı bandına yükseldiğini gördük. Bununla birlikte, 11 Mayıs 2022’deki en son Bitcoin yarılanmasına göre, en yüksek fiyat koyu turuncu bandında durdu. Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının 2024’ün ortasında gerçekleşmesi beklendiğinden, gelecekteki tahminleri kulak arkası etmemek hala önemlidir.

Rainbow Chart Hep Geçerli Mi?

Rainbow Chartı Bitcoin ile kullanmanın yanı sıra diğer kripto para birimleri ile de kullanılabilir. Ethereum rainbow chart örneklerden biridir.

Yukarıdaki Ethereum rainbow chart görüntüsüne göre, 21 Haziran 2022’de Blockchaincenter.net’ten alınan Ethereum fiyatıyla karşılaştırıldığında, Ethereum fiyatının mor banda (yaklaşık 1.000 ABD Doları) düşürüldüğünü gösteriyor. Bununla birlikte, büyük resme bakarsak, Ağustos 2015’ten bu yana gerçek Ethereum fiyatı, Rainbow modelinin öngördüğünden biraz farklı gibi görünüyor.

Kısacası, Bitcoin rainbow chart bir gökkuşağına benzer ve Bitcoin fiyat yönünü gösterir. Uzun vadeli Bitcoin trendlerini değerlendirmek ve analiz etmek için istatistiksel yaklaşımları kullanan araçlardan biridir. 2014 yılından itibaren yayılmaya başlamıştır. Bunun dışında grafik, Ethereum gibi diğer kripto para birimlerine de uygulanabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.