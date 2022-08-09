Önde gelen Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri Marathon Digital, üretimdeki üç aylık düşüşe rağmen Bitcoin (BTC) varlıklarını 707 BTC artırdı.

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Önde gelen Bitcoin (BTC) madenciliği şirketi Marathon Digital, Bitcoin üretimindeki düşüşten dolayı 191.6 milyon dolar (veya hisse başına 1,75 dolar) net zarar bildirdi.

Yüzde 44’lük Düşüş

Bitcoin madenciliği şirketi Marathon Digital, önceki çeyreğe göre yüzde 44’lük düşüşle 2022’nin ikinci çeyreğinde madencilik yoluyla 707 Bitcoin çıkardığını bildirdi. Şirket, 2022 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık bin 259 Bitcoin çıkarmıştı. BTC çıkarmadaki üç aylık dönemdeki düşüş, öncelikle Teksas’taki uzun süreli elektrik sağlamadaki gecikmelere ve Montana’nın hava durumu ilgili sorunlarla ilişkilendiriliyor. Yine de Marathon Digital, söz konusu çeyrekteki sert düşüşe rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artışla 2 bin 38 Bitcoin çıkarmayı başardı.

Marathon Digital CEO’su Fred Thiel, yaptığı değerlendirmede “Montana’da enerji sorunları, bakım ve meteorolojik durumlar ve çeyrek boyunca Bitcoin fiyatında yaklaşık yüzde 56’lık düşüş BTC üretimimizi ve finansal durumumuzu ciddi şekilde etkiledi.” dedi.

Öte yandan şirketin BTC üretimin bu çeyrekte toparlanması bekleniyor. Son zamanlarda, Teksas’taki kripto para madenciliği çiftlikleri, açıkladıkları mali raporlarında rüzgar çiftlikleri (güç kaynağı) için beklenen vergi muafiyetini kazanmalarının ardından faaliyetlerine hız verdiler.

Nasdaq’ın verilerine göre, Marathon’un hisseleri çeyrek raporunun açıklamasının ardından yüzde 1,84 artışla 14,43 dolara yükseldi. Şirketin hisseleri, bu yıl değerinin yaklaşık yüzde 59,20’sini kaybetti.

BTC Varlıklarını Artırdı

Marathon, gelirindeki muazzam düşüşe rağmen diğer halka açık madencilik şirketlerinin aksine, Bitcoin varlıklarının çoğunu satmadan tutmaya devam ediyor. Marathon’un toplam Bitcoin varlığı, 30 Haziran 2022 itibariyle, doğrudan NYDIG dijital varlık fonu tarafından tutulan 10 bin 55 BTC’ye (bu çeyrekte yeni çıkarılan 707 BTC dahil) yükseldi.

Ancak sektördeki diğer Bitcoin madenciliği şirketleri için aynı satın alım veya satmadan tutma baskısından söz etmek mümkün değil. Bunun nedeni, Bitcoin madencilerinin Arcane’den gelen verilere göre Haziran ayında çıkardıkları BTC’lerinin yüzde 400’ünü satmış olmalarından kaynaklanıyor. Spesifik olarak, halka arz olmuş bir diğer Bitcoin madenciliği şirketi Core Scientific, likiditesini artırmak için 165 milyon dolar değerinde BTC satarken ve Bifarms, borç yükümlülüklerini yerine getirmek için varlıklarının neredeyse yarısını satmak zorunda kaldı.