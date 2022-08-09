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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kurumsal ve VIP yatırımcıları piyasaya çekecek önemli bir adım attı.

Binance, Kurumsal ve VIP Yatırımcılar için Vergi, Denetim ve Uyumluluğu Kolaylaştırıyor

Binance, bu tür yatırımcıların vergi, denetim ve uyumluluk ihtiyaçlarını desteklemek için hesap özeti işlevi özelliğini güncellediğini söyledi. Bu karmaşık yükümlülüklerin basitleştirilmesi, daha fazla kurumsal ve VIP yatırımcının piyasaya girmesini teşvik edebilir. Binance bugün paylaştığı bir mesajda, kurumsal ve VIP yatırımcıların vergi, denetim ve uyumluluk ihtiyaçlarını basitleştirmek için önemli bir adım attığını duyurdu. Ayrıca, borsa kullanıcıları varlıklarının geçmiş verilerini web sitesinde görüntüleyebilir ve indirebilirler. Özellikler mobil sürümde mevcut değil. Uzmanlara göre, bu uygulama kurumsal ve VIP yatırımcıların vergi ve denetim raporlama yükümlülüklerini daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.

Bu girişim, hesap bakiyelerini yönetmek, muhasebe ve denetçiler gibi üçüncü taraflara rapor göndermek için kritik öneme sahip. Binance’in kurumsal veri ve raporlama hizmetleri, sertifikalandırılmış ve dünya çapında kabul görmüştür. Güncelemeden sonra, müşteriler, spot, marj, vadeli işlemler ve diğer cüzdanlardaki varlıklarının günlük ve anlık görüntülerini görecekler. Müşteriler, hesap bakiyelerini göstermek için seçenekler oarasında BTC, BUSD veya USDT’yi seçebilecekler. Hesap özeti ayrıca BTC, BUSD ve USDT için döviz kurları sağlıyor. Ayrıca, müşteriler hesap özetlerini birden çok biçimde indirebilir, dışa aktarabilir ve ekstreyi üç alıcıya kadar paylaşabilir. Binance, hesap özetlerini dışa aktarmadan önce müşterilerden tek seferlik bir şifre belirlemelerini isteyecek. Verilere göre, Binance, gizlilik, güvenlik ve yasal uyumluluğu en önemli öncelikler olarak değerlendiren borsaların başında yer alıyor. Yeni özellik, büyük olasılıkla kurumsal ve VIP yatırımcıların sektöre yönelik ilgisini artıracaktır. Böylece, bu tür yatırımcıların daha fazla kripto yatırımı yapma olasılıkları artıyor. Kurumsal yatırım, Bitcoin (BTC) fiyatını etkileyen faktörlerin başında yer alıyor.

Küresel Misyon: Binance CEO’su İş Başında!

Binance, kripto para ve blok zinciri benimseme sürecine liderlik etme misyonunu başarıyla gerçekleştirmek için küresel olarak genişliyor. Yakın zamanda Binance CEO’su “CZ”, Afrika genelinde kripto para kullanımını artırmak için Orta Afrika Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.

Kripto borsası ayrıca çeşitli Avrupa ve Asya ülkelerindeki varlığını genişletiyor. Bu arada, kripto borsası WazirX ile yaşanan tartışmalar, Binance‘in her iki kripto borsası arasındaki zincir dışı fon transferlerini sonlandırmasına neden oldu.