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Ethereum Ağının Kurucusundan Öneri Geldi! Çözüm Bu Olabilir!

Ethereum ağının kurucusu ve yüzü olarak kabul edilen Vitalik Buterin, NFT cüzdanlarının gizliliği konusunda tavsiyelerde bulundu.
20:00
9 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, NFT sahipliğini gizlemenin potansiyel bir yolu olarak gizli adresleri önerdi. Buterin, bazı alternatif yöntemlere kıyasla özel NFT’lere daha basit bir çözüm olacağını söyleyen bir gönderi paylaştı.

Vitalik Öneride Bulundu

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, NFT’lerin anonim sahipliği için gizli adresler önerdi. Buterin, 8 Ağustos’ta, Merkle Trees veya zk-SNARK’ların aynı amaçla kullanılmasıyla ilgili bir gönderiye yanıt olarak, gizli adreslerin NFT’lerin özel mülkiyeti için çok daha basit bir çözüm olacağını söylediği bir açıklama yaptı. Ayrıca, planı akıllı sözleşme cüzdanlarına genelleme olasılığını da önerdi.

Buterin, ücretlerin nasıl ödeneceğini belirlemenin zor olacağını belirtti ve şu şekilde devam etti:

Yeterli ETH olmadan bir ERC721 alırsanız, transfer zincirini devam ettirmek için bir miktar ETH’yi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, belki özel arama yapanları veya bir şekilde blok oluşturucuları içeren daha iyi bir genel çözüm vardır.

Buterin ayrıca bunun NFT ekosistemine çok fazla gizlilik katacak düşük teknolojili bir yaklaşım olduğunu söyleyerek tweet attı. Bu, NFT’ler için çok fazla potansiyele sahip bir fikir ve pazarın böyle bir özelliği görmesi çok uzun sürmeyebilir.

Buterin: Ethereum Zarar Görmeyecek

Ethereum kurucu ortağı, birçok konuda konuşulan ETH Seoul geliştirici etkinliğinde hazır bulundu. Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen merge etkinliğiyle ilgili olarak Buterin, Ethereum’ın başka bir çatal tarafından gerçekten önemli ölçüde zarar görmesini beklemediğini belirtti.

“Hemen hemen herkesin” hisse ispatına geçişi desteklediğine ve bir iş ispatı alternatifinin önemli, uzun vadeli benimsenmesini beklemediğine inandığını da sözlerine ekledi. Buterin, ne olursa olsun insanların para kaybetmesini istemediğini vurguladı.

Birleşme Çok Yakın

Eylül ayı için planlanan Merge etkinliği, Ethereum ekosistemindeki en büyük gelişmelerden biri ve ağın geleceği için zemin hazırlayacak. Bu yıl, Ethereum destekçilerinin ve yatırımcılarının sevindieen birden fazla test ağı entegrasyonu gerçekleştirildi.

ETH varlığı, altı hafta boyunca kesintisiz girişlerle, birleşme öncesinde iyi performans gösterdi. Birleşmeden sonra ETH’nin kurumsal yatırımcılar için daha çekici hale gelmesi hakkında da bazı tartışmalar da şu anda piyasada kendisine yer buluyor.

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