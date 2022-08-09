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Star Atlas Coin ve Reef Coin Yorumları!

Star Atlas Coin ve Reef Coin için son durum ne? Yatırımcıları hangi seviyeler bekliyor?
20:20
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcıları tarafından ilgi gösterilen iki popüler altcoini ele alıyoruz. BTC yeniden 24.000 doların altına düştü. Altcoin yatırımcıları aylardır Bitcoin’in düşüşlere ara vermesini bekliyor. Temmuz ayında zayıfta olsa toparlanan BTC fiyatı altcoinlerin %100’ü aşan kazançlar elde etmesini sağladı. Aşırı satış yaşayan kripto paraların bir kısmı rahat nefer almıştı.

İçerik Rehberi

Star Atlas Coin

22 Temmuz tarihinde Star Atlas (ATLAS) tarafından yapılan önemli duyuruyu paylaşmıştık. O günlerde 0,0092 dolara ulaştıktan sonra yeniden düşmeye başladı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,007688 dolardan alıcı buluyor. Günlükte ise 0,01 dolara kadar tırmandı. 16,6 milyon dolarlık piyasa değeriyle 673’üncü sırada yer alan metaverse altcoin henüz kendisinden beklenen performansı gösterebilmiş değil.

Negatif görünümünün devam etmesi halinde ATLAS fiyatı yeniden 0,006 dolara kadar gevşeyebilir. Sonraki durak ise 0,005 dolar olacaktır. Artan işlem hacmine rağmen düşen fiyat yatırımcıların kısa vadede düşüş beklediğine yorulabilir. Solana ekosisteminde bulunan bu altcoin FTX ve Kraken gibi borsalarda işlem görüyor olsa da Coinbase, Binance gibi devlerde henüz listelenmedi.

Reef Coin

11 Kasım 2021 tarihinde 0,034 doları gören REEF yazı hazırlandığı sırada 0,004443 dolardan alıcı buluyor. Yaklaşık %7 oranında artan işlem hacmi ve %8’in üzerinde düşen fiyat negatif görünümü destekliyor. Reef Coin, BTC ve ETH karşısında bugün %4’ün üzerinde düşerek negatif ayrıştı. İlk 300 kripto para arasında yer alan Reef, Binance borsasında da işlem görüyor.

Dört saatlik grafikte RSI nötr bölgede bulunuyor. 50,100 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalan fiyat 0,0045’in üzerinde kalıcılık elde etmeli. Bu direnç bölgesinin üzerinde kapanışlar 0,00785 dolar direncine kapı aralayacaktır. Sonraki hedef ise 0,0137 dolar, düşen trendin kırılması için 0,0048 dolar üzerine çıkmalı.

Olası geri çekilmede 0,0031 dolara kadar düşüş yaşanabilir. Aşırı satışların fiyatı çekebileceği dip nokta ise 0,0018 dolardır. Mayıs ortasından bu yana 0,0031 dolar ile 0,0045 dolar arasında hareket eden Reef coin fiyatı tavan çizgisinin dördüncü kez test ediyor.

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