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Kripto Paralarda Yeni Balina Sinyali! Bu Altcoinden Alıyorlar!

Balinalar bu altcoinden toplamaya devam ediyor. En büyük yatırımcıların ilgi duyduğu kripto para!
21:20
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para dünyasının en zengin yatırımcılarına balina ismi veriliyor. Bu yatırımcılar piyasanın yönünü tayin ediyor. Kripto topluluğunun geneline göre çok daha tecrübeli ve eski olan bu yatırımcılar geleceğe dönük adımlar atıyor. Balina sinyalleri bireysel yatırımcıların yoluna ışık tuttuğu için önemlidir. Peki en büyük kripto para balinaları bugünlerde hangi altcoinleri alıyorlar?

Shiba Inu (SHIB)

Akşam saatlerinde kripto para borsalarına yüksek Bitcoin girişi oldu. CDD verisinin ardından kripto paralar yönünü yeniden aşağıya çevirdi. Kripto para piyasalarındaki balinaların hareketlerini izleyen Whalestats’a göre en büyük balinalar alım yapmaya devam ediyor. Son rapora göre BlueWhale0113 isimli Ethereum balinası tam 321 milyar adet SHIB satın aldı. Kabaca 3,72 milyon dolara mal olan bu yatırım ilgili balinanın toplam portföyünün sadece %7’sini oluşturuyor.

Ethereum balinaları uzun süredir SHIB token almaya devam ediyor. Özellikle 0,000007 dolar seviyelerinde artan bu alımlar fiyatın ATH yolculuğunu başlatmıştı. Peki kısa vadede SHIB yeniden 0,00008 dolarlı bölgeyi yeniden görebilecek mi? Buna kesinlikle Bitcoin’in yönü karar verecek. Kral kripto para birimi yarın açıklanacak olan enflasyon verisi öncesinde hisse senedi piyasaları negatif açıldığı için düşüşe geçti.

Shina Inu’nun fiyatı son 24 saatte %0,25 arttı. SHIB, yaz hazırlandığı sırada yaklaşık 0,000012 dolardan alıcı buluyor. Halen en büyük ikinci meme token ve 6,6 milyar dolar piyasa değeri bulunuyor.

Kripto Balina Sinyali

WhaleStats, 100 Ethereum balinası tarafından tutulan en büyük tokenin SHIB olduğunu açıkladı. Ellerinde 510 milyon dolar değerinde SHIB bulunan balinalar uzun süredir bunu tutmaya devam ediyor. Balinaların tuttuğu diğer altcoinler arasında USDC, FTT ve MATIC gibi altcoinler de bulunuyor.

En büyük meme coin olan DOGE ise bugün 0,069 dolarda sabit kaldı. Haftalıkta da %1 yükselen Dogecoin bugünlerde yatay seyrine devam ediyor. Tüm meme tokenlerin toplam piyasa değeri ise 16,32 milyar dolar ve bugün %2 kayıp yaşadı. Şaka kriptolarının fiyatları düşerken toplam işlem hacmi %40 oranında arttı. Bu durum piyasada daha fazla düşüş bekleyen yatırımcıların meme tokenlerden bir miktar uzaklaştığı anlamına gelebilir.

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