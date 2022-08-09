X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Yatırım Botu 23 Kripto Para Seçti! Kripto Analistlerinden Daha Başarılı!

Yatırım Botu 23 Kripto Para Seçti! Kripto Analistlerinden Daha Başarılı!

Algoritmalara güven olur mu? Birçok yatırımcı bu robotun piyasadaki analistlerin önemli kısmından daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. Sonuçları altcoinlerdeki potansiyele ışık tutuyor.
21:46
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarındaki tanınmış birçok analistten daha iyi performans gösteren bir yatırım botu en iyi 5 kripto parayı seçti. Birçok kripto para yatırımcısının da kararlarını incelediği bu bot piyasalarda daha iyi performans gösterebilecek kripto paraları raporluyor. Buna göre 5 kripto para önümüzdeki dönemde yatırımcılarına önemli kazanç fırsatları sunabilir. Peki hangi kripto paraları seçti?

Kripto Para Yatırım Botu

Real Vision Bot, her hafta bir portföy oluşturmak için anketler yürütüyor. Botun en yeni verileri, yatırımcıların büyük ölçüde risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Kripto para yatırımcılarının çoğu Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı portföyler oluşturuyor. BTC ve ETH varlıkları %67 ile portföylerde en yoğun tutulan kripto paralar oldu. Elbette bunlar dışında da bazı altcoinler bulunuyor. Anketin tam sonuçları aşağıdaki gibidir.

Toplamda 23 kripto para dikkat çekiyor.

“RealVision Exchange kripto anketinin en son sonuçları. Cardano, Chainlink ve Polygon dikkat çekiyor. İki dev kripto varlık ise aynı oranda kaldı.

  1. Bitcoin %67
  2. Ethereum %67
  3. Cardano %50
  4. Chainlink %50
  5. Polygon %50

Devamı ise aşağıda”.

Potansiyeli Olan Altcoinler

VeChain (VET) sıralamada %30 ile dikkat çekiyor. Katılımcılar ayrıca, merkezi olmayan uygulama oluşturma protokolü Hedera Hashgraph (HBAR), kurumsal düzeyde birlikte çalışabilirlik çözümü sağlayıcısı Quant Network (QNT), dağıtılmış defter XRP, merkezi olmayan depolama ağı Filecoin ( FIL), merkezi olmayan ödeme ağı Stellar (XLM), Ethereum rakibi Solana (SOL), borç verme ve ödünç alma protokolü Aave (AAVE), kurumsal düzeyde blockchain platformu Fantom (FTM), ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik ekosistemi Cosmos (ATOM), layer1 akıllı sözleşme platformu Avalanche (AVAX), FTX kripto para borsası FTX Token (FTT), otomatik piyasa yapıcı SushiSwap (SUSHI), dolara sabitlenmiş stablecoin US Dollar Coin (USDC) ve sanal gerçeklik dünyası Decentraland (MANA)’ya da ilgi duyuyor.

Ankete dayalı en son borsa portföyü dağılımına %17,1 ile Chainlink liderlik ediyor, bunu %14,3 ile Ethereum, %12,2 ile Polygon, %11,9 ile Bitcoin ve %8.57 ile Polkadot takip ediyor. Diğer sekiz kripto varlığı, %2 ile %7 arasında bir tahsise ulaştı.

RealVision Exchange tarafından yayınlanan raporda Chainlink (LINK) için ayrı bir parantez açıldı. Ekip bunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunu düşünüyor. Bu bot hedge fon yöneticisi Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi. Real Vision kurucusu ve makroekonomi uzmanı Raoul Pal, botun tarihi performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendiriyor. Elbette tavsiyeyi veren yapay zeka veya algoritmalar da olsa, insanlar da olsa, yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak hareket etmeleri en doğrusu olacaktır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
İlgili Yazılar
DogeCoin Fiyat Analizi: DogeCoin Yeni Tepe Noktasına Hazır Mı?
DogeCoin Fiyat Analizi: DogeCoin Yeni Tepe Noktasına Hazır Mı?
Kurucu Cüzdanı Boşaltıyor Altcoin Yükseliyor! Enteresan Gelişme!
Kurucu Cüzdanı Boşaltıyor Altcoin Yükseliyor! Enteresan Gelişme!
Popüler Altcoin İçin Kritik Oylama! Fiyatı Yükseltebilecek Gelişme!
Popüler Altcoin İçin Kritik Oylama! Fiyatı Yükseltebilecek Gelişme!
Polygon’dan Büyük Farkındalık Hareketi! Netflix İle Ortaklık Açıkladı!
Polygon’dan Büyük Farkındalık Hareketi! Netflix İle Ortaklık Açıkladı!
AVAX Fiyat Analizi: Fiyatlar Ve Grafikler Ne Söylüyor?
AVAX Fiyat Analizi: Fiyatlar Ve Grafikler Ne Söylüyor?
Star Atlas Coin ve Reef Coin Yorumları!
Star Atlas Coin ve Reef Coin Yorumları!
Ethereum Ağının Kurucusundan Öneri Geldi! Çözüm Bu Olabilir!
Ethereum Ağının Kurucusundan Öneri Geldi! Çözüm Bu Olabilir!
Kıdemli Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Ağustos Fırsatı!
Kıdemli Analist Bu Altcoin’e Dikkat Çekti: Ağustos Fırsatı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022