Algoritmalara güven olur mu? Birçok yatırımcı bu robotun piyasadaki analistlerin önemli kısmından daha iyi performans gösterdiğini düşünüyor. Sonuçları altcoinlerdeki potansiyele ışık tutuyor.

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Kripto para piyasalarındaki tanınmış birçok analistten daha iyi performans gösteren bir yatırım botu en iyi 5 kripto parayı seçti. Birçok kripto para yatırımcısının da kararlarını incelediği bu bot piyasalarda daha iyi performans gösterebilecek kripto paraları raporluyor. Buna göre 5 kripto para önümüzdeki dönemde yatırımcılarına önemli kazanç fırsatları sunabilir. Peki hangi kripto paraları seçti?

Kripto Para Yatırım Botu

Real Vision Bot, her hafta bir portföy oluşturmak için anketler yürütüyor. Botun en yeni verileri, yatırımcıların büyük ölçüde risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Kripto para yatırımcılarının çoğu Bitcoin ve Ethereum ağırlıklı portföyler oluşturuyor. BTC ve ETH varlıkları %67 ile portföylerde en yoğun tutulan kripto paralar oldu. Elbette bunlar dışında da bazı altcoinler bulunuyor. Anketin tam sonuçları aşağıdaki gibidir.

Toplamda 23 kripto para dikkat çekiyor.

“RealVision Exchange kripto anketinin en son sonuçları. Cardano, Chainlink ve Polygon dikkat çekiyor. İki dev kripto varlık ise aynı oranda kaldı.

Bitcoin %67 Ethereum %67 Cardano %50 Chainlink %50 Polygon %50

Devamı ise aşağıda”.

Potansiyeli Olan Altcoinler

VeChain (VET) sıralamada %30 ile dikkat çekiyor. Katılımcılar ayrıca, merkezi olmayan uygulama oluşturma protokolü Hedera Hashgraph (HBAR), kurumsal düzeyde birlikte çalışabilirlik çözümü sağlayıcısı Quant Network (QNT), dağıtılmış defter XRP, merkezi olmayan depolama ağı Filecoin ( FIL), merkezi olmayan ödeme ağı Stellar (XLM), Ethereum rakibi Solana (SOL), borç verme ve ödünç alma protokolü Aave (AAVE), kurumsal düzeyde blockchain platformu Fantom (FTM), ölçeklenebilirlik ve birlikte çalışabilirlik ekosistemi Cosmos (ATOM), layer1 akıllı sözleşme platformu Avalanche (AVAX), FTX kripto para borsası FTX Token (FTT), otomatik piyasa yapıcı SushiSwap (SUSHI), dolara sabitlenmiş stablecoin US Dollar Coin (USDC) ve sanal gerçeklik dünyası Decentraland (MANA)’ya da ilgi duyuyor.

Ankete dayalı en son borsa portföyü dağılımına %17,1 ile Chainlink liderlik ediyor, bunu %14,3 ile Ethereum, %12,2 ile Polygon, %11,9 ile Bitcoin ve %8.57 ile Polkadot takip ediyor. Diğer sekiz kripto varlığı, %2 ile %7 arasında bir tahsise ulaştı.

RealVision Exchange tarafından yayınlanan raporda Chainlink (LINK) için ayrı bir parantez açıldı. Ekip bunun şaşırtıcı derecede iyi olduğunu düşünüyor. Bu bot hedge fon yöneticisi Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından ortaklaşa geliştirildi. Real Vision kurucusu ve makroekonomi uzmanı Raoul Pal, botun tarihi performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendiriyor. Elbette tavsiyeyi veren yapay zeka veya algoritmalar da olsa, insanlar da olsa, yatırımcıların kendi araştırmalarını yaparak hareket etmeleri en doğrusu olacaktır.