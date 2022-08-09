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NFT koleksiyonerlerinin yakından tanıdığı Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Temmuz ayında yatırımcıların takas edilemez tokenlere (NFT) ilgi göstermemesi nedeniyle en çok etkilenen dijital koleksiyonlardan biri olmuştu.

Çoğumuzun bildiği MAYC, yaklaşık 1,7 milyar $ ile tüm zamanların satış hacmine göre dördüncü en çok satışı gerçekleşen NFT koleksiyonu dur. Ünlü analiz veri sitesi CryptoSlam verilerine göre Be[In]Crypto Research’e göre Mutant Ape Yat Kulübü , 2022’nin yedinci ayında yaklaşık 24,7 milyon dolarlık bir satış hacmine sahipti.

Moonbirds, The Sandbox, VeeFriends ve Meebits’in hacmiyle karşılaştırıldığında, düşüş eğilimi gösteren bir piyasada 20 milyon dolardan fazla satış elde etmek etkileyici görünüyor .

Bununla birlikte MAYC satışları kardeş projesi Bored Ape Yacht Club ( BAYC ) ve Otherdeeds’in çok altında kaldı. Ancak, Temmuz istatistikleri Haziran ayına göre %34 düştü. Haziran ayında satışlar 37 milyon dolardı.

Satışlardaki Düşüş Neden?

Temmuz ayından itibaren benzersiz alıcıların sayısını araştırdığınızda, satış hacmindeki düşüş, 740 benzersiz alıcı ve 1.108 işlemle Mutant Apes işlem sayılarında düşüşe neden oldu.

MAYC’nin aylık satışlarda yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bu yılın Nisan ayının aksine, 1.876 tekil alıcı ve 2.812 toplam işlem vardı. Dijital koleksiyonların Nisan satışları 261 milyon dolar civarındaydı.

İlk kez 30 milyon dolardan daha az satış üreterek, hacim 236 milyon dolar düştü. Benzersiz alıcılar ve işlemlere ek olarak, ortalama satış değeri de büyük bir darbe aldı. Ortalama satış değerinde Nisan’da 92.874 dolardan Temmuz’da 22.326 dolara %75’lik bir düşüş yaşandı.

NFT sektorunde mevcut hacim kaybı devam ederken, kripto para piyasasının toplaması ile. İrlikte NFT sektöründe de aynı doğrultuda hareketlenme olması beklentiler arasında… Çünkü herkesin isteği içeriye hacim girmesi ve dönmeye devam etmesi.