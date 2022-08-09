X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Mutant Ape Yacth Club Satışları 230 Milyon Dolar Düştü

Mutant Ape Yacth Club Satışları 230 Milyon Dolar Düştü

21:56
9 Ağustos 2022
Sercan Arslan Yazar: Sercan Arslan
Okuma Süresi: 2 Dakika

NFT koleksiyonerlerinin yakından tanıdığı Mutant Ape Yacht Club (MAYC), Temmuz ayında yatırımcıların takas edilemez tokenlere (NFT) ilgi göstermemesi nedeniyle en çok etkilenen dijital koleksiyonlardan biri olmuştu.

Çoğumuzun bildiği MAYC, yaklaşık 1,7 milyar $ ile tüm zamanların satış hacmine göre dördüncü en çok satışı gerçekleşen NFT koleksiyonu dur. Ünlü analiz veri sitesi CryptoSlam verilerine göre Be[In]Crypto Research’e göre Mutant Ape Yat Kulübü , 2022’nin yedinci ayında yaklaşık 24,7 milyon dolarlık bir satış hacmine sahipti.

Moonbirds, The Sandbox, VeeFriends ve Meebits’in hacmiyle karşılaştırıldığında, düşüş eğilimi gösteren bir piyasada 20 milyon dolardan fazla satış elde etmek etkileyici görünüyor .

Bununla birlikte MAYC satışları kardeş projesi Bored Ape Yacht Club ( BAYC ) ve Otherdeeds’in çok altında kaldı. Ancak, Temmuz istatistikleri Haziran ayına göre %34 düştü. Haziran ayında satışlar 37 milyon dolardı.

Satışlardaki Düşüş Neden?

Temmuz ayından itibaren benzersiz alıcıların sayısını araştırdığınızda, satış hacmindeki düşüş, 740 benzersiz alıcı ve 1.108 işlemle Mutant Apes işlem sayılarında düşüşe neden oldu.

MAYC’nin aylık satışlarda yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bu yılın Nisan ayının aksine, 1.876 tekil alıcı ve 2.812 toplam işlem vardı. Dijital koleksiyonların Nisan satışları 261 milyon dolar civarındaydı.

İlk kez 30 milyon dolardan daha az satış üreterek, hacim 236 milyon dolar düştü. Benzersiz alıcılar ve işlemlere ek olarak, ortalama satış değeri de büyük bir darbe aldı. Ortalama satış değerinde Nisan’da 92.874 dolardan Temmuz’da 22.326 dolara %75’lik bir düşüş yaşandı.

NFT sektorunde mevcut hacim kaybı devam ederken, kripto para piyasasının toplaması ile. İrlikte NFT sektöründe de aynı doğrultuda hareketlenme olması beklentiler arasında… Çünkü herkesin isteği içeriye hacim girmesi ve dönmeye devam etmesi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
İlgili Yazılar
El Salvador Başkanı Açıkladı: Ülkedeki Turizm, Bitcoin Kullanımı ile Birlikte Yüzde 30’luk Bir Artış Kaydetti!
El Salvador Başkanı Açıkladı: Ülkedeki Turizm, Bitcoin Kullanımı ile Birlikte Yüzde 30’luk Bir Artış Kaydetti!
3 Fed Yetkilisinden Korkutan Açıklama: Bitcoin’de Umutlar Başka Bahara mı Kaldı?
3 Fed Yetkilisinden Korkutan Açıklama: Bitcoin’de Umutlar Başka Bahara mı Kaldı?
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Santiment, Güncel On-Chain Metriklerine İşaret Etti: Ethereum Ağında Günlük Aktif Adreslerde Büyük Artış!
Santiment, Güncel On-Chain Metriklerine İşaret Etti: Ethereum Ağında Günlük Aktif Adreslerde Büyük Artış!
Kaliforniya’daki Seçim Kampanyalarına Bitcoin ile Bağış Yapma Dönemi Başlıyor!
Kaliforniya’daki Seçim Kampanyalarına Bitcoin ile Bağış Yapma Dönemi Başlıyor!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? Kısa Vadeli Tahminler Neler?
Kripto Paralar Yükselecek Mi? Kısa Vadeli Tahminler Neler?
Blockchain Ekosisteminde ki Layer 1 ve Layer 2 Nedir?
Blockchain Ekosisteminde ki Layer 1 ve Layer 2 Nedir?
Baller Apes Club NFT Kurucusu Ispatlanırsa 40 Yıl Hapis Yatacak
Baller Apes Club NFT Kurucusu Ispatlanırsa 40 Yıl Hapis Yatacak
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022