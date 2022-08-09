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Kurucu Cüzdanı Boşaltıyor Altcoin Yükseliyor! Enteresan Gelişme!

İflas eden şirketin kripto parası 13 kat artmıştı. Bugün ise kurucunun satış yapmaya başladığı ortaya çıktı. Ancak altcoin yine de yükseliyor.
23:02
9 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son 2 ayın en tartışmalı kripto paralarından biri olmuştu. Henüz açığa çıkan bilgiler can sıksa da altcoinin fiyatı yükseliyor. Alex Mashinsky iflas eden Celsius’un CEO’su ve ona atfedilen cüzdanda önemli hareketlilik tespit edildi. Ethereum’un 880 dolara kadar düşmesine dolaylı da olsa sebep olan Celsius tam bir bilmeceye döndü. Bu olumsuz habere rağmen altcoinin fiyatı %15 arttı.

Celsius (CEL)

Bir grup yatırımcı halen sallantıda olan Celsius’un kripto parası CEL’i pompalamaya devam ediyor. Bu manipülatif fiyat hareketlerinin yakın zaman önce şirket tarafından finanse edildiği de söyleniyordu. Fiyat yükselmekle meşgulken kurucu ve CEO Alex Mashinsky, şirketi mücadele ederken bile değeri katlanan CEL token varlıklarının bir kısmını nakite çevirdi. Blockchain verileri, kripto istihbarat firmaları Nansen ve Arkham Intelligence tarafından Mashinky’nin Mayıs ayının sonundan bu yana ilk işlemlerini yaptığı açıklandı.

Blockchain veri izleyici Etherscan’a göre, cüzdan Cumartesi ve Salı birden fazla işlemde CEL tokenlerini sattı ve merkezi olmayan borsa UniSwap’ta 28.242 dolar değerinde Ethereum (ETH) aldı. Alex Mashinky’s olarak etiketlenen cüzdan, Celsius’un kullanıcı para çekme işlemlerini dondurmasından bu yana ilk işlemlerini yaptı.

Altcoin Kurucusu Satışta

Transferler ilk olarak alto adında bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edildi. Celsius ve Alex Mashinsky konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Mashinky’nin transferleri, New York’taki federal iflas mahkemesinde ikinci bir duruşma için hazırlık yapılırken oldu.

Haziran ayı başında para çekme işlemlerini askıya alan Celsius, 13 Temmuz tarihinde iflas koruması için başvuruda bulundu. Mashinsky, Celsius’un hazinesinden sonra en büyük CEL sahipleri arasında yer alıyor. Yaşanan mali sıkıntıdan önce Celsius kendi internet sitesi üzerinde ne büyük cüzdanları listelemişti. Arkham, Mashinsky’nin sahip olduğu ve çeşitli merkezi olmayan borsalarda düzenli olarak büyük miktarlarda CEL tokeni birden fazla cüzdan tespit etti. Bu cüzdanların toplam satışı ise 44 milyon dolar civarındaydı. Celsius işlemleri askıya aldıktan sonra CEL token 2 dolar seviyesinden 0,15 dolara kadar düştü. Ardından 13 kat değerlenerek 2 dolar seviyelerine yeniden tırmandı. Bu yükseliş döneminde şirketin ciddi miktarda token alıp sattığı iddia edildi. Yazı hazırlandığı sırada CEL fiyatı 2 dolara yakın seyrediyor.

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