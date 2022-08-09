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Dikkat! Analist Bitcoin’de Beklenen Boğa Koşusunun Tarihini Açıkladı!

Kripto para piyasalarının önde gelen ismi, Bitcoin (BTC) beklenen ralli için tarih verdi! Beklenen boğa koşusu tarihi ne zaman?
23:59
9 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen bir uzman analist, hisse senetleri ve kripto para piyasalarının risk altındaki varlıklar için yaklaşan başka bir adımla birlikte artmaya hazır olduğunu söyledi.

Bitcoin’de Ralli

Uzun vadeli teknik analizlerle tanınan ve TechDev olarak bilinen takma adlı kıdemli kripto para analisti, Twitter üzerinden 399.000 takipçisine Bitcoin (BTC) ve borsanın 2023 yılı içerisinde devam edeceğini düşündüğü bir yükseliş eğiliminde olduğunu ileri sürdü. Uzman analist lider kripto para birimi Bitcoin hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hisse senetleri yükselişe geçtiğinde, Bitcoin de bu kervana katılacaktır. Uyguladığım analizler neticesinde hisse senetlerinde 2023 yılı içerisinde 40 yılın en yüksek seviyelerinin yaşanacağını düşünüyorum. Bu hareketin gerçekleşmesi durumunda Bitcoin’de ve diğer kripto para birimlerinde potansiyel olarak bir yükseliş mümkün.

TechDev Bitcoin’in teknik bilgilerini ele aldığında, gelecek yıl içerisinde bir ralli yaşanacağını ardından bir düzeltmenin gerçekleşebileceğini belirterek 2025 yılına doğru lider kripto para biriminde bir başka boğa koşusu yaşanacağını ileri sürdü. Uzman analist TecgDev açıklamalarında şunları söyledi:

Bitcoin’in grafiği, 2023 yılı içerisinde yaşanacak bir rallinin ardından 2023-2024 düzeltmesine ek olarak 2025 yılında bir boğa koşusuna hazırlandığını gösteriyor. Ancak 2023 yılında hisse senedi zirvesinin potansiyeli bile, 2024’te ne derece bir düzeltme içinde olduğumuzu görmek için bir örnek teşkil edecek.

Bitcoin’e Giriş İşareti

Uzman analist TechDev, Bitcoin’in tarihsel olarak bir dip sinyalinin verdiğini belirtti. Bir kripto para biriminin aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı satın alındığını ölçmeyi amaçlayan, yaygın olarak kullanılan göreceli güç endeksi’nin (RSI) bir varyasyonu olan gerçek güç endeksinin, 200 haftalık üstel hareketli ortalamasından (EMA) yaşanan sıçrama ile kesiştiğini ileri sürdü.

NASDAQ’ın 200W EMA’sında yaşanan sıçramanın ardından ilk haftalık True Strength çaprazı, son 12 yılda bazı iyi Bitcoin girişlerine işaret etti.

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