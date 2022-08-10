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Bitcoin’in Taproot Verilerinde Son Durum! Taproot Yükseltmesi Nedir?

Lider kripto para birimi Bitcoin'in (BTC) güncel Taproot verileri paylaşıldı. Taproot yükseltmesinin Bitcoin için önemi nedir?
01:00
10 Ağustos 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) Kasım 2021 tarihinde Taproot yükseltmesine geçtiğinden beri, Taproot’a ödeme (P2TR) çıktılarında kripto para biriminin miktarı artıyor ve Mart 2022’den bu yana kademeli bir yükseliş trendinde devam ediyor.

Taproot Yükselmesi Nedir?

Taproot yükseltmesi, ağın güvenliğini, gizliliğini ve verimliliğini artırmak da dahil olmak üzere önemli teknik faydalar sağlamak amacıyla bir soft fork aracılığıyla Kasım 2021’de resmi olarak dağıtıldı. Schnorr imza yükseltmeleriyle birlikte uygulandı ve imza toplama adı verilen çok beklenen bir özelliğe izin verdi ve her tür Bitcoin işlem çıktısını tek bir Taproot çıktısında konsolide etti.

Bunlara ek olarak Taproot güncellemesi gelişmiş ölçeklenebilirlik, Lightning Network’ün daha iyi kullanımını ve blok alanını daha da azaltarak Bitcoin ağını kullanmak için daha düşük ücretler içeriyor. Yanı sıra yükseltmenin en önemli özelliği ise Bitcoin ağındaki gelecekteki kritik güncellemelerin temelini attı.

Coin Metrics Verileri

9 Ağustos’ta Coin Metrics tarafından yayımlanan “State of the Network” haber bülteninden alınan verilere göre, bu yükseltme şu anda 11.740 BTC’ye veya mevcut Bitcoin arzının % 0.06’sına sahip olacak şekilde büyüdü. Ayrıca CoinMarketCap’e göre, Bitcoin’in yazı kaleme alındığı tarihin fiyatı olarak 23.135 dolar seviyesi dikkate alındığında, yaklaşık 271 milyon doların şu anda Taproot yükseltmesinde bulunduğu söyleniyor.  Açıklanan raporda şu ifadelere yer verildi:

Bitcoin tarihi bütün olarak ele alındığında bu durum küçümsenebilir ancak kripto para biriminin yükseltmesinin benimsenme oranı oldukça yavaş başladı.

Öte yandan açıklanan raporda Taproot verileri daha önceki bir büyük yükseltme olan, işlem biçimini ve ödeme gruplandırmasını değiştirmek ve Lightning Network’ü etkinleştirmek amacıyla uygulanan segregated witness transactions (SegWit) verileri karşılaştırıldı. Raporda karşılaştırma sonucunda şu ifadelere yer verildi:

Birkaç yıllık gecikmeli benimsemeden sonra, SegWit kullanımı artık işlemlerin %80 oranından fazlasını oluşturuyor.

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